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Steven Rivadeneyra encuentra un nuevo destino: deja Sport Boys para integrarse como cedido a Alianza Atlético

El portero peruano, de 31 años, ha firmado un contrato de seis meses con el ‘vendaval’. Disputará el puesto de titular con Daniel Prieto para el inicio del Torneo Clausura 2026

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Steven Rivadeneyra llega al 'vendaval' en calidad de cedido. - Crédito: Alianza Atlético
Steven Rivadeneyra llega al 'vendaval' en calidad de cedido. - Crédito: Alianza Atlético

Steven Rivadeneyra ve una nueva oportunidad lejos del Sport Boys. Comprendiendo que su capítulo en el Primer Puerto se asomaba al final, aceptó una salida salomónica y temporal hacia otra institución, con la intención de ganar mayor regularidad en una Liga 1 2026 que ha avanzado hacia la mitad del camino.

Tras sostener conversaciones con la Dirección Deportiva de la ‘misilera’ y observar, en conjunto, distintas propuestas del medio local, el portero peruano aceptó marcharse hacia Alianza Atlético, aunque el traslado se ha dado bajo la fórmula de una cesión, la que ha sido fijada en cuestión de seis meses.

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Steven Rivadeneyra deja el Primer Puerto con destino a Alianza Atlético. - Crédito: Sport Boys
Steven Rivadeneyra deja el Primer Puerto con destino a Alianza Atlético. - Crédito: Sport Boys

A través de sus redes sociales, Alianza Atlético anunció la incorporación de su nuevo guardameta, quien se esforzará al máximo en cada entrenamiento para ocupar el puesto de titular. “El arquero peruano Steven Rivadeneyra, de 31 años, se incorpora al Vendaval para afrontar lo que resta de la temporada 2026”, reza la publicación.

Las tratativas con Steven se habían perfilado desde hace varios días atrás, pero solo hacía falta cruzar los papeles correspondientes entre instituciones para sellar el acuerdo de tan solo un semestre, aunque no sería extraño que se establezca un nuevo escenario siempre y cuando Rivadeneyra cumpla con los requisitos deportivos.

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Adiós al Callao

Durante dos temporadas consecutivas, Steven Rivadeneyra fue el arquero indiscutible del Sport Boys. Nadie logró hacerle frente en los ejercicios ligueros del 2024 y 2025. En el primer curso totalizó 30 apariciones y en el segundo sumó 34 titularidades, afianzándose como un efectivo inamovible en el Callao.

La historia, sin embargo, tomó un curso distinto arrancando la campaña 2026 por la llegada del uruguayo-peruano Diego Melián, quien muy pronto lo desplazó y se ubicó debajo del marco de la ‘misilera’ a lo largo del Torneo Apertura, ofreciendo una regularidad destacada tanto de local como de visitante.

Arquero de Sport Boys no se amilanó en la previa del duelo ante Alianza Lima: "Van a jugar con un grande"
Steven Rivadeneyra fuera portero titular del Sport Boys entre 2024 y 2025. - Crédito: Difusión

De ahí que Rivadeneyra fuera ubicado, de manera casi permanente, en la banca de los suplentes, sitial al que no estaba acostumbrado desde el 2022 cuando fue residual en Carlos A. Mannucci. En la actual temporada, solo ha hecho su aparición en dos juegos y en adelante fue suplente habitual.

Con su llegada a Alianza Atlético, Steven buscará recuperar minutos y estado de forma, aunque deberá luchar con Daniel Prieto por el puesto. A lo largo de su extensa carrera, el guardameta nacional ha defendido los escudos de Juan Aurich, Universidad San Martín, Deportivo Municipal, Alianza Lima, Carlos A. Mannucci y Sport Boys.

El vendaval cambia

Alianza Atlético busca mejorar su rendimiento en el Clausura 2026 y para ello ha decidido reforzar su plantel con nuevas incorporaciones.

A la reciente llegada de Steven Rivadeneyra se suman José María Ingratti y Jairo Molina, quienes aportarán experiencia en la zona ofensiva del equipo.

Franco Coronel atravesó un momento controversial en un partido contra Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Franco Coronel atravesó un momento controversial en un partido contra Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

En el capítulo de bajas, el club ha confirmado la salida de Franco Coronel y la rescisión de contrato de Éder Hermoza, como parte de la reestructuración interna.

Durante el Apertura 2026, Alianza Atlético ocupó una posición privilegiada en la clasificación y participó en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana, aunque sin lograr avanzar en el certamen.

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