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André Carrillo ante una meta inmediata: reinventarse en Corinthians para sellar una nueva renovación

El futuro de la ‘Culebra’ se encuentra en juego. A seis meses de expirar su contrato, puede firmar por otro club, pero su prioridad es mantenerse con el ‘timao’ y para ello debe asomarse a su mejor versión

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André Carrillo es uno de los jugadores con mayor experiencia en Corinthians. - Crédito: Leonardo Lima
André Carrillo es uno de los jugadores con mayor experiencia en Corinthians. - Crédito: Leonardo Lima

De regreso a los entrenamientos del Corinthians, André Carrillo se ha trazado un objetivo inmediato: acercarse a su mejor versión para así volver a ser considerado como un efectivo crucial en el equipo al tiempo que pueda convencer a los altos mandos de una nueva renovación con mejores condiciones.

A falta de seis meses para que su vínculo contractual con el ‘timao’ expire, el expeditivo mediocentro peruano está en su pleno derecho de firmar un nuevo acuerdo con otra institución que se le acerque, pero su prioridad es mantenerse con los suyos y para ello está obligado a reinventarse en tiempo récord.

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André Carrillo se lesionó los ligamentos del tobillo a inicios de agosto. - Crédito: Corinthians
André Carrillo se lesionó los ligamentos del tobillo a inicios de agosto del año pasado. - Crédito: Corinthians

Pero para que Carrillo vea la luz al final del túnel tendrá que esforzarse mucho más por encima del resto, dado que en los últimos meses ha perdido su etiqueta de inamovible en la configuración del Corinthians y ahora es un puntual que intercala posición en la primera línea del mediocampo.

Actualmente, la ‘Culebra’ ha tenido que ceder terreno por las inclusiones de Breno Bidon y André, quienes han ofrecido rendimientos aceptables, aunque ninguno de ellos puede presumir de la amplia jerarquía del seleccionado peruano, condición que no deja de ser valorada en la entidad y que podría pesar para una nueva valoración. El tiempo ha empezado a correr a la par que Carrillo no se queda atrás.

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El seleccionador de Perú destacó la principal virtud de la 'Culebra'. | VIDEO: Bola-Bola

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