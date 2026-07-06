Día del Maestro: ¿Mañana 7 de julio también se suspenderán las clases en colegios de Lima y Callao?

El Ministerio de Educación confirmó que el martes 7 de julio habrá clases con normalidad en Lima y Callao.

Ante la circulación de mensajes en grupos de WhatsApp que afirmaban que el martes 7 de julio no habría clases en colegios públicos y privados de Lima y Callao, la inquietud se extendió entre padres de familia.

La confusión surgió tras el asueto otorgado este lunes 6 de julio por el Día del Maestro, fecha en la que diversos centros educativos interrumpieron sus actividades, aunque las clases escolares se reanudarán con normalidad a partir de mañana martes, según lo confirmado por las autoridades educativas.

El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso la suspensión de clases en los colegios públicos el lunes 6 de julio como reconocimiento a la labor de los docentes en Perú. Esta medida, que responde a una práctica institucionalizada, busca destacar el papel central de los maestros en la formación académica y ciudadana de millones de estudiantes en todo el país.

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La suspensión de clases por el Día del Maestro solo se aplicó el lunes 6 de julio en los colegios públicos. (Minedu)

El Minedu remarcó que la decisión no implica la modificación del calendario oficial, pues el 6 de julio no es un feriado nacional ni un día no laborable. Las actividades en entidades públicas, empresas privadas y otros sectores continuaron de manera regular.

De acuerdo con las directrices de la autoridad educativa, los escolares de instituciones públicas no asistieron a clases el lunes 6 de julio, en una pausa específica dentro de las actividades académicas regulares. El Peruano publicó que la suspensión responde exclusivamente al homenaje nacional y no afecta el resto de obligaciones laborales.

Régimen en colegios privados

En contraste con lo dispuesto para el sector público, las instituciones educativas privadas no estuvieron obligadas a suspender clases. Cada centro privado pudo decidir si se sumaba a la conmemoración o si mantenía su cronograma habitual.

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Por ese motivo, el Ministerio de Educación recomendó a las familias consultar directamente con los colegios privados para confirmar el desarrollo de las actividades escolares. Esta autonomía de decisión generó distintos escenarios en la ciudad, ya que algunos colegios privados optaron por adherirse al asueto, mientras que otros continuaron con sus clases con normalidad.

Los colegios privados no estuvieron obligados a suspender clases por el Día del Maestro y pudieron decidir su propio régimen.

Desinformación y dudas

Durante la jornada, la propagación de mensajes en redes sociales, especialmente en WhatsApp, generó dudas entre padres y estudiantes respecto a la continuidad de las clases el martes 7 de julio.

Muchos mensajes, cuya procedencia no fue verificada, aseguraban que la suspensión se extendería un día más. La inquietud se acentuó por el antecedente del asueto del lunes, lo que llevó a diversas consultas en centros educativos y en plataformas oficiales.

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Las autoridades exhortaron a la comunidad educativa a guiarse por los canales oficiales para evitar confusiones provocadas por información no corroborada. La medida busca garantizar un retorno ordenado y seguro a las aulas a partir del martes en Lima y Callao, tanto en colegios públicos como privados que no hayan decidido prolongar la pausa.

El Día del Maestro: origen y alcance

Cada 6 de julio el país rinde homenaje a los maestros, quienes cumplen un papel esencial en la formación de las nuevas generaciones. La fecha recuerda el valor de la educación como eje del desarrollo nacional y reconoce el trabajo de los docentes en todos los niveles: inicial, primaria y secundaria.

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La conmemoración, según el Ministerio de Educación, tiene como propósito resaltar no solo la transmisión de conocimientos, sino la formación en valores y el fortalecimiento de la ciudadanía.

Tal como precisó el Minedu, la jornada del Día del Maestro es una de las más significativas del calendario escolar y reafirma la importancia de la educación en la agenda pública y social del país. El reconocimiento a los docentes trasciende el aula, ya que busca poner en valor su contribución al fortalecimiento de la base educativa nacional.

Perspectiva oficial y relevancia social

El Ministerio de Educación subrayó que la celebración del Día del Maestro busca visibilizar la labor de quienes fortalecen la educación del país. El homenaje abarca todos los niveles y regiones, reflejando la profunda relevancia social de la figura del maestro en el Perú.

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La suspensión de clases en colegios públicos el lunes 6 de julio fue una directiva específica del Ministerio de Educación para reconocer a los docentes, sin que ello altere el resto del calendario escolar ni las actividades laborales del país. A partir del martes 7 de julio, los escolares deben retornar a clases con normalidad en Lima y Callao, tanto en instituciones públicas como en privadas que no hayan comunicado lo contrario.