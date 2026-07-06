Importante descubrimiento en Perú: hallan ofrenda ritual de 3.800 años en Peñico que aporta nuevas evidencias sobre el legado de Caral

El Ministerio de Cultura anunció el hallazgo de una ofrenda ritual de aproximadamente 3.800 años en el sitio arqueológico de Peñico, en Huaura. Composición: Infobae / Zona Arqueológica Caral – Ministerio de Cultura.

El hallazgo de una ofrenda ritual en el sitio arqueológico de Peñico aporta nuevos elementos para comprender la continuidad cultural en el valle de Supe tras el periodo de la Civilización Caral. La evidencia, presentada por el Ministerio de Cultura, permite ampliar el conocimiento sobre las prácticas ceremoniales y la organización social de una población que ocupó la zona entre los años 1800 y 1500 a. C.

La investigación se desarrolló en un contexto arqueológico que conserva vestigios de actividades vinculadas con la construcción de espacios públicos y ceremoniales. Los objetos recuperados muestran la permanencia de tradiciones simbólicas y rituales en una etapa posterior al abandono de los principales centros urbanos de Caral.

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Ministerio de Cultura presenta hallazgo en el sitio arqueológico de Peñico

Equipo de Peñico limpia zona de hallazgo. Peñico. Zona Arqueológica Caral – Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Cultura informó sobre el descubrimiento de una ofrenda ritual de aproximadamente 3800 años de antigüedad en el sitio arqueológico de Peñico, ubicado en la provincia de Huaura, región Lima. El conjunto fue identificado durante los trabajos de investigación que desarrolla la Zona Arqueológica Caral (ZAC), Unidad Ejecutora 003 del sector.

Las investigaciones están bajo la dirección de la doctora Ruth Shady Solís. Según la información oficial, el hallazgo corresponde a un contexto ceremonial relacionado con la construcción de una nueva plataforma del Edificio Público Mayor, específicamente en el subsector B1-B3 del asentamiento arqueológico.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el descubrimiento aporta nuevas evidencias sobre los procesos de continuidad cultural registrados en el valle de Supe después del abandono de las principales ciudades de la Civilización Caral, considerada la primera civilización de América.

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Una ofrenda vinculada con actividades ceremoniales

Hallazgo de tablillas en Peñico (Sector B1- B3). Zona Arqueológica Caral – Ministerio de Cultura.

Los especialistas localizaron la ofrenda en un espacio cuidadosamente acondicionado para ese propósito. El depósito permanecía delimitado por cantos rodados colocados en forma semicircular y protegido por una piedra de gran tamaño. La estructura arqueológica donde aparecieron los objetos mide 22 centímetros de largo y conservaba tanto el relleno de tierra como los elementos depositados durante el ritual.

Según la información difundida por el Ministerio de Cultura, este contexto constituye una evidencia de un acto ceremonial planificado que acompañó la construcción de una nueva plataforma dentro del edificio público principal del asentamiento.

La disposición de los materiales y las características del depósito permiten asociar el conjunto con prácticas rituales desarrolladas por la sociedad que ocupó Peñico varios siglos después del periodo de mayor desarrollo de la Civilización Caral.

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Objetos de madera, hueso y conchas forman parte del conjunto recuperado

Ofrenda hallada en Peñico. Zona Arqueológica Caral – Ministerio de Cultura.

La ofrenda reúne 43 piezas elaboradas principalmente en madera y hueso. Entre los objetos identificados figuran elementos con diseños grabados y otros que muestran evidencias de exposición al fuego.

Los investigadores identificaron representaciones de personajes míticos, figuras antropomorfas, entre ellas una representación femenina y posibles autoridades, además de figuras zoomorfas que incluyen aves, serpientes y renacuajos. El conjunto también incorpora motivos geométricos y formas abstractas.

Varias piezas presentan cavidades destinadas a la incrustación de minerales o piedras semipreciosas, característica que, según el Ministerio de Cultura, fortalece la relación del conjunto con prácticas ceremoniales.

La excavación también permitió recuperar tres cuentas y tres fragmentos de crisocola, dos fragmentos de cuentas elaboradas con conchas de gasterópodos terrestres de la familia Orthalicidae, nueve representaciones de ojos confeccionadas con conchas de moluscos destinadas a esculturas y ocho objetos menores con distintas formas que permanecen en proceso de investigación.

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Evidencias de continuidad cultural después de Caral

Doctora Ruth Shady (principal investigadora de Caral) y doctor Marco Machacuay (director de Investigación y Conservación de Bienes Inmuebles Arqueológicos) con hallazgo. Zona Arqueológica Caral – Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Cultura señaló que el hallazgo representa una nueva evidencia sobre la permanencia de tradiciones culturales originadas en el valle de Supe. Los materiales recuperados muestran la existencia de prácticas rituales que continuaron después del declive de las principales ciudades de la Civilización Caral.

Las investigaciones desarrolladas por la Zona Arqueológica Caral buscan reconstruir los procesos sociales y culturales registrados en Peñico durante el periodo comprendido entre los años 1800 y 1500 a. C., etapa considerada posterior al desarrollo de Caral.

Según la información oficial, el descubrimiento constituye un testimonio excepcional de una sociedad que mantuvo vigente una tradición cultural surgida en el valle de Supe y que contribuyó a la transmisión de conocimientos fundamentales para el desarrollo de las sociedades andinas posteriores.

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