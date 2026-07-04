Es oficial, el Perú suma tres aeropuertos internacionales en estas ciudades

Un aeropuerto internacional en Perú exhibe su fachada con una bandera peruana y motivos andinos que incluyen llamas y un cóndor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema aeroportuario internacional de Perú sumó tres terminales en Piura, Tumbes y Tarapoto, en la región de San Martín, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La medida quedó formalizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil tras verificar requisitos técnicos, de infraestructura, operacionales y de seguridad.

Los nuevos aeropuertos internacionales oficializados son el “Capitán FAP Guillermo Concha Iberico”, en Piura; el “Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez”, en Tumbes; y el “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes”, en Tarapoto, región de San Martín. La declaratoria fue oficializada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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La entrega de las resoluciones directorales se realizó el 2 de julio de 2026 en el marco del X Consejo de Estado Regional 2026. Participaron el presidente de la República José María Balcázar y el ministro de Transportes y Comunicaciones Aldo Prieto Barrera.

Recibieron los documentos la gobernadora regional de Tumbes Avelina del Rosario Palacios de Lama; el gobernador regional de Piura Luis Ernesto Neyra León; y la vicegobernadora regional de San Martín Rosa Olguita Céliz Cruz.

El Perú suma tres aeropuertos internacionales en estas ciudades - MTC

Qué impacto espera el Gobierno con la internacionalización

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones sostuvo que la medida busca impulsar el turismo, el comercio y la conectividad aérea de esas regiones con mercados internacionales. También apunta a descentralizar la oferta de vuelos en el norte y oriente del país.

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Prieto Barrera afirmó, en declaraciones recogidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que la incorporación de estos aeropuertos al sistema internacional facilitará nuevas rutas y el ingreso de operadores. Añadió que eso puede traducirse en más opciones de viaje, mejores tarifas y empleo productivo en las regiones.

Cómo queda el aeropuerto de Tarapoto

El aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto se consolida como principal punto de acceso aéreo al nororiente peruano, de acuerdo con el ministerio. La entidad añadió que también funciona como eje para el desarrollo turístico, comercial y logístico.

Su infraestructura incluye una pista de 2.600 metros, calles de rodaje, plataformas para operaciones comerciales y servicio de salvamento y extinción de incendios categoría 7. Según la cartera, esas condiciones facilitan la articulación con potenciales mercados extranjeros.

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La entrega de las resoluciones directorales se realizó el 2 de julio de 2026 en el marco del X Consejo de Estado Regional 2026. Participaron el presidente de la República José María Balcázar y el ministro de Transportes y Comunicaciones Aldo Prieto Barrera. - MTC

Piura y Tumbes refuerzan su conexión con mercados externos

En Piura, la internacionalización fortalece la conectividad de uno de los principales polos económicos y agroexportadores del norte del Perú, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El terminal dispone de una pista rehabilitada de 2.500 metros que permite operar aeronaves comerciales de las familias Airbus A320 y Boeing 737.

Para ese aeropuerto, el ministerio prevé una inversión de más de US$ 35 millones para ampliar el terminal de pasajeros. La cartera también señaló que esa condición internacional refuerza su conexión con mercados externos.

En Tumbes, el aeropuerto “Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez” favorece la integración fronteriza con Ecuador, el desarrollo del corredor binacional y la actividad turística regional. Su infraestructura incluye una pista de 2.500 metros.

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Además, están por concluir los procesos técnicos para iniciar la rehabilitación de pavimentos y cerco perimétrico. Ese proyecto contempla una inversión de US$ 180 millones para reforzar las condiciones de seguridad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó al final que la puesta en marcha de las operaciones internacionales será gradual y coordinada con las entidades competentes. El objetivo es garantizar la prestación de servicios de control migratorio, aduanero y sanitario antes de su implementación.