UE exige al Perú garantizar envíos libres de plagas en dos de sus cultivos clave

El nuevo reglamento de la Unión Europea exige demostrar la ausencia de la bacteria Ralstonia pseudosolanacearum en cada envío de jengibre y cúrcuma.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) aprobó medidas fitosanitarias transitorias para las exportaciones peruanas de jengibre y cúrcuma frescos a la Unión Europea y el Reino Unido, en cumplimiento del Reglamento de Ejecución (UE) 2026/826, publicado en abril de 2026.

La nueva normativa obliga a todos los países exportadores a presentar certificados fitosanitarios con declaraciones adicionales que prueben la ausencia de la bacteria Ralstonia pseudosolanacearum en los envíos.

SENASA informó que las medidas se aplicarán hasta la entrada en vigor de reglas definitivas o, como máximo, hasta el 31 de agosto de 2026. “La certificación fitosanitaria será obligatoria para todos los operadores involucrados en la cadena exportadora”, enfatizó la entidad.

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Estas disposiciones afectan directamente a los exportadores peruanos, quienes deberán cumplir nuevos procedimientos técnicos y documentales para mantener el acceso a uno de los mercados más exigentes del mundo.

La imagen muestra cúrcuma fresca en raíz, algunas cortadas, junto a un recipiente con cúrcuma en polvo y una cuchara de madera sobre una mesa rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detalle de los nuevos requisitos para rizomas y cítricos

A partir del 15 de octubre de 2026, los cargamentos de jengibre y cúrcuma frescos o refrigerados que ingresen a la UE deberán contar con certificados en los que se indique expresamente cómo se garantiza su condición de libres de la plaga.

La declaración adicional en el certificado fitosanitario debe especificar si el producto:

Proviene de un país reconocido libre de Ralstonia pseudosolanacearum

Se origina en una zona oficialmente declarada libre de la plaga

O procede de un lugar de producción registrado y supervisado, con inspección oficial y análisis moleculares previos a la exportación, garantizando la trazabilidad.

El texto legal exige que el método elegido se plasme literalmente en el certificado. Además, la UE endureció los requisitos para los cítricos procedentes de América Latina, que ahora deben acreditar la ausencia del barrenador Gymnandrosoma aurantianum en condiciones similares.

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SENASA advirtió que estos controles son indispensables para evitar rechazos y posibles sanciones comerciales.

Varias raíces de jengibre frescas y con pequeños brotes se muestran en detalle sobre una superficie de madera rústica, listas para su uso culinario o medicinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú, cuarto exportador mundial de jengibre, enfrenta nuevas exigencias

En 2024, Perú exportó jengibre por US$ 132 millones con presencia en más de 35 mercados, ocupando el cuarto lugar global detrás de China, India y Tailandia. Estados Unidos fue el principal destino, con compras por US$ 58 millones.

Las exportaciones de cúrcuma sumaron US$ 8,5 millones y más de 4.800 toneladas, enviadas a más de 25 países, incluidos Países Bajos y Estados Unidos.

“El objetivo es optimizar la trazabilidad de los productos y prevenir el cierre de mercados o la imposición de restricciones comerciales”, resalta la resolución de SENASA.

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La medida responde al crecimiento del comercio internacional de estos productos, cuyo mercado global superó los US$ 2.000 millones en 2024. El endurecimiento de los controles se produce tras brotes recientes de la bacteria en Europa, que llevaron a la UE a actualizar la lista de plagas y los requisitos de importación.

La certificación fitosanitaria será obligatoria para todos los operadores de la cadena exportadora, según el SENASA.

Consecuencias y retos para exportadores peruanos

Los nuevos controles pueden repercutir en numerosos países exportadores. SENASA recomendó a los operadores fortalecer sus sistemas de vigilancia y certificación, así como mantener canales de diálogo público-privado para adaptar la gestión fitosanitaria a los estándares europeos.

La Comisión Europea advirtió que “los requisitos de importación más estrictos para rizomas de jengibre/cúrcuma y cítricos podrán repercutir en numerosos países exportadores a la UE”.

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Además, el artículo 2 de la resolución establece: “La vigencia podrá ser prorrogada por el tiempo adicional que resulte necesario mediante acto resolutivo debidamente fundamentado”.