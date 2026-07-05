Perú

Tragedia en Puno: choque entre miniván y camión deja cuatro fallecidos y 13 heridos

Un impacto entre un vehículo de pasajeros y un camión de carga en la vía de Santa Lucía dejó víctimas fatales y lesionados

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Una colisión en el kilómetro 225.300 involucró a una miniván y un volquete detenido, provocando muertes y heridos graves, mientras la policía y el Ministerio Público realizan investigaciones
Una colisión en el kilómetro 225.300 involucró a una miniván y un volquete detenido, provocando muertes y heridos graves, mientras la policía y el Ministerio Público realizan investigaciones|Facebook

Un accidente de tránsito registrado en la carretera Juliaca–Arequipa dejó cuatro personas fallecidas y trece heridas tras el impacto entre una miniván de pasajeros y un camión de carga, según informó la agencia Andina en base a reportes preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El siniestro se produjo en el kilómetro 225.300 de la citada ruta, en la zona de Santa Lucía, cuando el vehículo de pasajeros colisionó por alcance contra un volquete que se encontraba estacionado por un supuesto desperfecto mecánico.

De acuerdo con el testimonio del conductor del camión, Hipólito Casiano Vega Jara la unidad se habría detenido debido a una falla y se colocaron conos y señalización antes de que él se dirigiera a Santa Lucía en busca de ayuda.

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Accidente en carretera de Juliaca a Arequipa causa cuatro fallecidos y trece heridos| Facebook
Accidente en carretera de Juliaca a Arequipa causa cuatro fallecidos y trece heridos| Facebook

Según detalló la PNP, uno de los ocupantes de la miniván perdió la vida en el lugar del accidente. Una segunda víctima, una mujer, murió mientras era trasladada a la ciudad de Juliaca y otras dos personas fallecieron en el centro de salud de Santa Lucía.

Precisó que los trece heridos recibieron asistencia médica inmediata en dicho establecimiento y varios fueron derivados luego a una clínica en Juliaca debido a la gravedad de sus lesiones.

Investigan accidente

Las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público han iniciado las diligencias para esclarecer las causas del accidente. Los agentes realizan inspecciones, recogen testimonios y desarrollan peritajes en el lugar. El Ministerio Público dirige la investigación para determinar todas las circunstancias que rodearon el choque.

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Mientras avanzan las indagaciones, las familias de las víctimas aguardan la entrega de los restos y los heridos continúan bajo atención médica especializada. El hecho ha generado conmoción en la región, donde la seguridad vial en rutas interprovinciales se mantiene como tema de preocupación pública.

Un accidente ocurrido en una carretera del sur peruano terminó con varias personas fallecidas y más de una decena lesionadas, de acuerdo con los reportes policiales y fuentes oficiales
Un accidente ocurrido en una carretera del sur peruano terminó con varias personas fallecidas y más de una decena lesionadas, de acuerdo con los reportes policiales y fuentes oficiales| La Decana Radio Juliaca

Las víctimas mortales fueron identificadas como:

1. Olga Parqui Ticona (46 años).

2. Sharmely Jeanet Mirabal Pacheco (40 años).

3. Una mujer no identificada, de aproximadamente 40 años, quien falleció durante su traslado hacia Juliaca.

4. Un varón no identificado, hallado sin vida en el interior de la miniván.

El accidente dejó además 13 personas lesionadas:

1. Elvia Apaza Sillo (39)

2. Franck Jordan Roque (22)

3. Mujer NN (45)

4. María Flores de Inquilla (70)

5. Faustino Caira Uscamayta (46)

6. Maycol Evoni Caldas Espinoza (37)

7. Nicolás Inquilla Gonzalo (74)

8. Jorch Daniel Quispe Silva (16)

9. Nely Silva Huertas (39)

10. Vianeth Virginia Vilca Casazola (22)

11. Manuel Francisco Riega

12. Liam I. M. (7)

13. Inquilla Mamani (4)

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