Perú, México y otros cuatro países entran al top 50 de mejor reputación mundial

Seis países de América Latina lograron ubicarse entre los 50 Estados con mejor reputación internacional en 2026, según el índice RepCore realizado por Reputation Lab. Esta medición es relevante porque la reputación global incide en la capacidad de un país para atraer turismo, inversiones y talento, factores que influyen en la competitividad y desarrollo nacional. El informe analiza cómo son percibidas las naciones a partir de atributos relacionados con el respeto, la admiración y la confianza que despiertan en el exterior.
El resultado más destacado para la región fue el de Perú, que alcanzó el puesto 25 y se consagró como el único país latinoamericano entre los 30 primeros lugares del ranking mundial. Esta posición lo convierte en el país mejor posicionado de América Latina, en un contexto donde la reputación nacional se considera un activo estratégico para captar recursos y fortalecer relaciones internacionales.
PUBLICIDAD
Perú encabeza la presencia latinoamericana
La lista 2026 del índice RepCore coloca a Perú en el puesto 25, situándolo por encima de otros referentes regionales y consolidando su imagen como destino confiable para inversores y visitantes extranjeros. La ubicación de Perú, como único representante latinoamericano en el top 30, refuerza su perfil estratégico y su capacidad para competir en el mercado global.
A continuación figuran Brasil y Chile, que ocuparon los puestos 31 y 33 respectivamente. Estos países se posicionaron en el tramo medio-alto del ranking, lo que respalda la percepción de América Latina como un bloque con potencial de crecimiento en términos de prestigio internacional.
PUBLICIDAD
Argentina y México: reputación en rango moderado
El informe ubicó a Argentina en el puesto 36 y a México en el 41, dentro de una categoría que corresponde a un “prestigio moderado”. Esta definición indica una valoración equilibrada por parte de la comunidad internacional, aunque también señala la necesidad de fortalecer variables como la seguridad jurídica y la estabilidad económica para mejorar su imagen exterior.
Este grupo de países enfrenta el desafío de capitalizar su posición para atraer inversiones y mejorar su perfil internacional. La reputación nacional influye en la llegada de capital extranjero y determina en gran medida la confianza que proyectan hacia los mercados y el turismo global.
PUBLICIDAD
Colombia completa el listado regional
Colombia cerró la presencia latinoamericana al ubicarse en el puesto 50 del ranking. La inclusión de Colombia, aunque en el límite inferior del grupo, representa un activo relevante para su proyección exterior. La reputación internacional de un país está asociada con su credibilidad y su capacidad de generar vínculos sólidos fuera de sus fronteras.
El análisis resalta que la imagen país puede facilitar la consolidación de alianzas estratégicas y la participación en proyectos internacionales, lo que repercute en el desarrollo económico y político de la región.
Factores que determinan la reputación global
Los países mejor posicionados en el índice RepCore comparten características como la estabilidad política, la fortaleza institucional y una imagen pública consistente. Estos elementos contribuyen a generar confianza en la comunidad internacional, lo que se traduce en mayores oportunidades para atraer inversiones y visitantes.
PUBLICIDAD
El informe destaca que la valoración media del entorno global ha experimentado un descenso reciente. Esta tendencia refuerza la importancia de la reputación como herramienta de competitividad y crecimiento, en un escenario donde cada vez más países buscan fortalecer su imagen exterior para captar recursos y talento.
Japón lidera el ranking mundial
Fuera de América Latina, Japón ocupó el primer lugar de la clasificación global, tras escalar posiciones respecto a años anteriores. El avance del país asiático se atribuye a una percepción internacional favorable, que le permite consolidarse como referente de confianza y estabilidad. Canadá y Suiza ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente, completando el podio de países con mejor reputación.
PUBLICIDAD
El top 10 mundial también incluye a Australia, Dinamarca, Noruega, Italia, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia. Estos Estados comparten altos niveles de estabilidad institucional y una imagen exterior sólida, lo que les otorga ventajas competitivas en el escenario internacional.
América Latina ante un nuevo escenario
La presencia de seis países latinoamericanos en el top 50 del índice RepCore representa una oportunidad para la región de mejorar su posicionamiento global. Mantener y fortalecer atributos valorados por la comunidad internacional, como la estabilidad política y la seguridad jurídica, será clave para incrementar la confianza de los mercados y facilitar la integración en redes globales.
PUBLICIDAD
El informe subraya que la competencia por captar inversión y talento se intensifica a escala mundial. En este contexto, la reputación nacional se convierte en un elemento central para las estrategias de desarrollo y proyección internacional de los países latinoamericanos.
Más Noticias
Senamhi: ¿Cuál será la temperatura mínima para hoy, domingo 5 de julio, en Lima?
El pronóstico para este domingo anticipa una jornada con predominio de cielos nublados en Lima, leves cambios hacia la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 19 °C y 25 °C
¿Quién ordenó el crimen de Myriam Fefer?: Ariel Bracamonte regresa al Perú y buscará descubrir al asesino de su madre
El hijo de Myriam Fefer anuncia un pódcast sobre el asesinato de su madre, reabriendo las preguntas que la justicia peruana nunca resolvió y reavivando el impacto familiar de un crimen aún sin autor intelectual
Especialistas de San Marcos hacen advertencia sobre este fenómeno El Niño: “modificará distribución de especies marinas”
Según la UNMSM, el cambio en la temperatura del mar provocará una alteración en los ciclos de reproducción de especies marinas como la anchoveta
Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, domingo 5 de julio de 2026
Conductores peruanos enfrentan variaciones en los valores de gasohol, GLP, GNV y diésel mientras buscan nuevas estrategias para ahorrar, con diferencias notables entre Lima y provincias y un mercado determinado por factores internacionales y logísticos
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del domingo 5 de julio de 2026
El riesgo permanente de movimientos telúricos motiva a la ciudadanía a participar en simulacros, preparar kits de emergencia y seguir recomendaciones oficiales para reducir daños en caso de desastre
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD