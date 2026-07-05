Perú, México y otros cuatro países entran al top 50 de mejor reputación mundial

Un mapa de América Latina muestra las posiciones de Perú (25), Brasil (31), Chile (33), Argentina (36), México (41) y Colombia (50) en un ranking. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis países de América Latina lograron ubicarse entre los 50 Estados con mejor reputación internacional en 2026, según el índice RepCore realizado por Reputation Lab. Esta medición es relevante porque la reputación global incide en la capacidad de un país para atraer turismo, inversiones y talento, factores que influyen en la competitividad y desarrollo nacional. El informe analiza cómo son percibidas las naciones a partir de atributos relacionados con el respeto, la admiración y la confianza que despiertan en el exterior.

El resultado más destacado para la región fue el de Perú, que alcanzó el puesto 25 y se consagró como el único país latinoamericano entre los 30 primeros lugares del ranking mundial. Esta posición lo convierte en el país mejor posicionado de América Latina, en un contexto donde la reputación nacional se considera un activo estratégico para captar recursos y fortalecer relaciones internacionales.

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Perú encabeza la presencia latinoamericana

La lista 2026 del índice RepCore coloca a Perú en el puesto 25, situándolo por encima de otros referentes regionales y consolidando su imagen como destino confiable para inversores y visitantes extranjeros. La ubicación de Perú, como único representante latinoamericano en el top 30, refuerza su perfil estratégico y su capacidad para competir en el mercado global.

Una mano adulta sostiene un globo terráqueo pequeño que muestra a América Latina señalada con seis pines de colores sobre varios países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación figuran Brasil y Chile, que ocuparon los puestos 31 y 33 respectivamente. Estos países se posicionaron en el tramo medio-alto del ranking, lo que respalda la percepción de América Latina como un bloque con potencial de crecimiento en términos de prestigio internacional.

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Argentina y México: reputación en rango moderado

El informe ubicó a Argentina en el puesto 36 y a México en el 41, dentro de una categoría que corresponde a un “prestigio moderado”. Esta definición indica una valoración equilibrada por parte de la comunidad internacional, aunque también señala la necesidad de fortalecer variables como la seguridad jurídica y la estabilidad económica para mejorar su imagen exterior.

Símbolos nacionales como una llama, un balón de fútbol, vino, mate, un sombrero charro y una esmeralda representan a Perú, Brasil, Chile, Argentina, México y Colombia en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este grupo de países enfrenta el desafío de capitalizar su posición para atraer inversiones y mejorar su perfil internacional. La reputación nacional influye en la llegada de capital extranjero y determina en gran medida la confianza que proyectan hacia los mercados y el turismo global.

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Colombia completa el listado regional

Colombia cerró la presencia latinoamericana al ubicarse en el puesto 50 del ranking. La inclusión de Colombia, aunque en el límite inferior del grupo, representa un activo relevante para su proyección exterior. La reputación internacional de un país está asociada con su credibilidad y su capacidad de generar vínculos sólidos fuera de sus fronteras.

El análisis resalta que la imagen país puede facilitar la consolidación de alianzas estratégicas y la participación en proyectos internacionales, lo que repercute en el desarrollo económico y político de la región.

Waynapicchu reabrirá al público desde el 1 de julio tras finalizar trabajos de conservación. Composición: Infobae

Factores que determinan la reputación global

Los países mejor posicionados en el índice RepCore comparten características como la estabilidad política, la fortaleza institucional y una imagen pública consistente. Estos elementos contribuyen a generar confianza en la comunidad internacional, lo que se traduce en mayores oportunidades para atraer inversiones y visitantes.

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El informe destaca que la valoración media del entorno global ha experimentado un descenso reciente. Esta tendencia refuerza la importancia de la reputación como herramienta de competitividad y crecimiento, en un escenario donde cada vez más países buscan fortalecer su imagen exterior para captar recursos y talento.

El deterioro ambiental, las invasiones ilegales y la escasez de recursos ponen en riesgo el patrimonio cultural del país.

Japón lidera el ranking mundial

Fuera de América Latina, Japón ocupó el primer lugar de la clasificación global, tras escalar posiciones respecto a años anteriores. El avance del país asiático se atribuye a una percepción internacional favorable, que le permite consolidarse como referente de confianza y estabilidad. Canadá y Suiza ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente, completando el podio de países con mejor reputación.

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El top 10 mundial también incluye a Australia, Dinamarca, Noruega, Italia, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia. Estos Estados comparten altos niveles de estabilidad institucional y una imagen exterior sólida, lo que les otorga ventajas competitivas en el escenario internacional.

Una pieza de cerámica con forma de pingüino de Humboldt, parte de la colección del Instituto de Arte de Chicago. (Foto: Instituto de Arte de Chicago)

América Latina ante un nuevo escenario

La presencia de seis países latinoamericanos en el top 50 del índice RepCore representa una oportunidad para la región de mejorar su posicionamiento global. Mantener y fortalecer atributos valorados por la comunidad internacional, como la estabilidad política y la seguridad jurídica, será clave para incrementar la confianza de los mercados y facilitar la integración en redes globales.

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El informe subraya que la competencia por captar inversión y talento se intensifica a escala mundial. En este contexto, la reputación nacional se convierte en un elemento central para las estrategias de desarrollo y proyección internacional de los países latinoamericanos.