Perú Deportes

A qué hora juega Brasil vs Noruega HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

El seleccionado escandinavo amenaza a una ‘verdeamarelha’ poco atractiva, pero efectiva y con mucho carácter. Conoce los horarios del lance a disputarse en MetLife Stadium

Guardar
Google icon
Brasil enfrenta a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. - Crédito: FIFA
Brasil enfrenta a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. - Crédito: FIFA

No es esa Brasil con enjundia que enamoraba por su talento rebosante en cada fase del campo. La nueva versión, a cargo de Carlo Ancelotti, es más pragmática y ordenada, con un carácter combativo que le permite no hincar la rodilla a pesar de las dificultades que puedan presentarse sobre el campo.

El duelo, correspondiente a los octavos de final de la gran cita, se disputa hoy, domingo 5 de julio, a las 15:00 horas de Perú / 17:00 horas de Brasil a través de la señal de América TV / DSports / SporTV / Globo / CazéTV / DAZN / Telemundo Deportes.

PUBLICIDAD

Vinicius Junior ha sido el mejor jugador de Brasil en el Mundial 2026. - Crédito: EFE
Vinicius Junior ha sido el mejor jugador de Brasil en el Mundial 2026. - Crédito: EFE

Aferrándose a un nuevo estilo, poco convencional pero efectivo, la ‘verdeamarelha’ ha superado —no sin dificultades— la Fase de Grupos empatando contra Marruecos y llevándose por delante a Haití y Escocia. Ya en la fase decisiva del Mundial 2026, sufrió más de la cuenta para derribar a Japón, que empezó arriba en el tanteador, pero se dejó estar, permitiendo la remontada obrada por Casemiro y Gabriel Martinelli.

Con el paso dado hacia los octavos de final, Ancelotti deberá ajustar algunos detalles en su estructura, sobre todo en la confección del plantel, porque el sistema se mantendrá inalterable. El 4-3-3 es más que fijo y solo deberá resolver a los efectivos que reemplazarán a Lucas Paquetá y Rapinha.

PUBLICIDAD

Enfrente estará Noruega, que clasificó a dieciseisavos de final en el Mundial 2026 tras quedar segunda en el Grupo I, con dos victorias y una derrota. Sumó seis puntos, anotó ocho goles y recibió siete. Superó a Senegal e Irak en la Fase de Grupos y perdió su invicto a manos de Francia.

En el primer partido de eliminación directa, los escandinavos superaron 2-1 a Costa de Marfil, consiguiendo su primer triunfo en una fase eliminatoria, logro que no alcanzaba desde 1998. El equipo cuenta entre sus filas con Erling Haaland, quien disputa palmo a palmo la Bota de Oro del evento con Leo Messi y Kylian Mbappé.

Alegría, tristeza y emociones en las mejores fotos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (2)
Erling Haaland lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026. - Crédito: AFP

A qué hora juega Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026

El enfrentamiento entre Brasil y Noruega está programado para disputarse a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el MetLife Stadium, en Nueva York. A continuación, detallamos los horarios del encuentro en distintas partes del mundo:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00 horas.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 17:00 horas.
  • México: 14:00 horas.
  • Canadá (Toronto): 16:00 horas.
  • España: 21:00 horas.

Canal TV de Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026

El duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega en el Mundial 2026 se verá en Sudamérica por DSports, DGO y Paramount +, con cobertura íntegra. En Brasil, los seguidores accederán al partido a través de SporTV, Globo, SBT, N Sports, CazéTV y plataformas como Globoplay, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play y Zapping.

En España, la transmisión será exclusiva de DAZN. Infobae Perú ofrecerá un seguimiento detallado, con previa, minuto a minuto, incidencias y reacciones del encuentro que definirá a un clasificado para los cuartos de final. ¡No te lo pierdas!

Alineaciones probables de Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026

- Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius.

- Noruega: Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge; Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa; Erling Haaland.

Temas Relacionados

Selección Brasil Mundial 2026Mundial 2026Selección Noruega Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

La ‘U’ espera por el ganador del Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas tras golear a Alianza Lima en la semifinal

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’

El representativo nacional asumirá un nuevo reto ante la selección sureña en Arica, que buscará cobrarse revancha de la remontada en contra que protagonizó en Tacna

Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’

Alfonso Barco, en la mira del Cádiz del ascenso de España: altas opciones de traslado a LaLiga Hypermotion

La institución gaditana valora la posibilidad de establecer una negociación formal por ‘Fonchi’. Su perfil defensivo en la primera línea del mediocampo le hace ganar enteros por encima de otros

Alfonso Barco, en la mira del Cádiz del ascenso de España: altas opciones de traslado a LaLiga Hypermotion

Yorleys Mena se dispone a desligarse del Sport Huancayo tras una campaña deslucida en Torneo Apertura de Liga 1 2026

El delantero colombiano, de 34 años, rescindirá su contrato con el ‘rojo matador’, después de un desempeño irregular. Apenas rubricó cinco anotaciones en 17 presentaciones

Yorleys Mena se dispone a desligarse del Sport Huancayo tras una campaña deslucida en Torneo Apertura de Liga 1 2026

Gol de Pierina Núñez con el que obró la goleada 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

La atacante más gravitante en la parcela ofensiva de las ‘leonas’ inició y culminó la goleada, que ha permitido el acceso a la final del campeonato local

Gol de Pierina Núñez con el que obró la goleada 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

Eduardo Verástegui visita a Keiko Fujimori y sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando: “En México hay un narcogobierno”

Andrés Hurtado: PJ levanta todas las restricciones a Javier Miu Lei y le devuelve caución de un millón de soles

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones del juez supremo Juan Carlos Checkley

Rafael López Aliaga devolvió su credencial de senador electo al JNE

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tilsa Lozano comparte reflexión tras la detención de Jackson Mora por ser acusado de integrar banda criminal

Flavia Laos confiesa el motivo real de su ruptura con Austin Palao: “Tenía miedo cómo ibas a reaccionar”

‘Cómo salir de la depresión escuchando a Charly’: Gabriel Iglesias presenta un unipersonal inspirado en Charly García

Renato Rossini Jr. niega romance con Samahara Lobatón: “Tenemos un vínculo de amistad”

DEPORTES

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’

Alfonso Barco, en la mira del Cádiz del ascenso de España: altas opciones de traslado a LaLiga Hypermotion

Yorleys Mena se dispone a desligarse del Sport Huancayo tras una campaña deslucida en Torneo Apertura de Liga 1 2026

Gol de Pierina Núñez con el que obró la goleada 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026