A qué hora juega Brasil vs Noruega HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

No es esa Brasil con enjundia que enamoraba por su talento rebosante en cada fase del campo. La nueva versión, a cargo de Carlo Ancelotti, es más pragmática y ordenada, con un carácter combativo que le permite no hincar la rodilla a pesar de las dificultades que puedan presentarse sobre el campo.
El duelo, correspondiente a los octavos de final de la gran cita, se disputa hoy, domingo 5 de julio, a las 15:00 horas de Perú / 17:00 horas de Brasil a través de la señal de América TV / DSports / SporTV / Globo / CazéTV / DAZN / Telemundo Deportes.
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Aferrándose a un nuevo estilo, poco convencional pero efectivo, la ‘verdeamarelha’ ha superado —no sin dificultades— la Fase de Grupos empatando contra Marruecos y llevándose por delante a Haití y Escocia. Ya en la fase decisiva del Mundial 2026, sufrió más de la cuenta para derribar a Japón, que empezó arriba en el tanteador, pero se dejó estar, permitiendo la remontada obrada por Casemiro y Gabriel Martinelli.
Con el paso dado hacia los octavos de final, Ancelotti deberá ajustar algunos detalles en su estructura, sobre todo en la confección del plantel, porque el sistema se mantendrá inalterable. El 4-3-3 es más que fijo y solo deberá resolver a los efectivos que reemplazarán a Lucas Paquetá y Rapinha.
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Enfrente estará Noruega, que clasificó a dieciseisavos de final en el Mundial 2026 tras quedar segunda en el Grupo I, con dos victorias y una derrota. Sumó seis puntos, anotó ocho goles y recibió siete. Superó a Senegal e Irak en la Fase de Grupos y perdió su invicto a manos de Francia.
En el primer partido de eliminación directa, los escandinavos superaron 2-1 a Costa de Marfil, consiguiendo su primer triunfo en una fase eliminatoria, logro que no alcanzaba desde 1998. El equipo cuenta entre sus filas con Erling Haaland, quien disputa palmo a palmo la Bota de Oro del evento con Leo Messi y Kylian Mbappé.
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A qué hora juega Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026
El enfrentamiento entre Brasil y Noruega está programado para disputarse a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el MetLife Stadium, en Nueva York. A continuación, detallamos los horarios del encuentro en distintas partes del mundo:
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00 horas.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 17:00 horas.
- México: 14:00 horas.
- Canadá (Toronto): 16:00 horas.
- España: 21:00 horas.
Canal TV de Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026
El duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega en el Mundial 2026 se verá en Sudamérica por DSports, DGO y Paramount +, con cobertura íntegra. En Brasil, los seguidores accederán al partido a través de SporTV, Globo, SBT, N Sports, CazéTV y plataformas como Globoplay, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play y Zapping.
En España, la transmisión será exclusiva de DAZN. Infobae Perú ofrecerá un seguimiento detallado, con previa, minuto a minuto, incidencias y reacciones del encuentro que definirá a un clasificado para los cuartos de final. ¡No te lo pierdas!
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Alineaciones probables de Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026
- Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius.
- Noruega: Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge; Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa; Erling Haaland.
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