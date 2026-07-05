Dónde ver Brasil vs Noruega HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Brasil vuelve a encontrarse con un escenario cargado de simbolismo en su historia mundialista. Hoy, domingo 5 de julio, la ‘canarinha’ afrontará los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega con la ilusión de seguir alimentando el sueño de conquistar su sexta Copa del Mundo, un título que se le resiste desde hace más de tres décadas. Curiosamente, la última vez que levantó el trofeo fue también en Estados Unidos, cuando derrotó a Italia por penales en la final de 1994 y se convirtió en tetracampeona del planeta. Ahora, en suelo norteamericano una vez más, los dirigidos por Carlo Ancelotti intentarán escribir un nuevo capítulo dorado en su rica historia.

El desafío, sin embargo, no será sencillo. Noruega llega dispuesta a prolongar su histórica campaña de la mano de Erling Haaland, uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial y principal carta ofensiva del conjunto nórdico. El goleador buscará aprovechar cualquier espacio para seguir guiando a su selección en un torneo donde ha demostrado que puede competir de igual a igual con las grandes potencias. El ganador del compromiso asegurará su presencia entre los ocho mejores equipos del campeonato.

PUBLICIDAD

El encuentro tendrá como escenario el MetLife Stadium, ubicado entre Nueva Jersey y Nueva York, un recinto con capacidad para más de 82 mil espectadores que albergará, además, la gran final del Mundial 2026.

Dónde ver Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026

El compromiso entre Brasil y Noruega, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, podrá seguirse a través de diversas señales de televisión y plataformas digitales. En Perú y el resto de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DSports, mientras que los aficionados también podrán disfrutar del encuentro mediante DGO y Paramount+, servicios que ofrecen la cobertura completa de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

En Brasil, el esperado encuentro contará con una amplia difusión. Los hinchas de la ‘Canarinha’ podrán seguirlo por SporTV, Globo, SBT, N Sports, CazéTV, además de las plataformas Globoplay, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play y Zapping, que también emitirán el duelo entre sudamericanos y europeos.

Por su parte, en España, el choque será transmitido por DAZN, plataforma que posee los derechos de emisión del Mundial 2026. Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido con la previa, el minuto a minuto, las incidencias, los goles y las principales reacciones de este vibrante enfrentamiento que otorgará un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Horario de Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1

El encuentro entre Brasil y Noruega, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará este domingo 5 de julio. El pitazo inicial está programado para las 15:00 horas de Perú, en un duelo que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del certamen.

En el resto de Sudamérica, el partido comenzará a las 15:00 horas en Colombia y Ecuador; 16:00 horas en Venezuela, Bolivia y Chile; y 17:00 horas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Por su parte, en Miami y Nueva York (Estados Unidos) el compromiso arrancará a las 16:00 horas, mientras que en España podrá seguirse desde las 22:00 horas del mismo domingo.

PUBLICIDAD

¿Cómo llegan los equipos?

Mundial 2026 - Escocia 0 - Brasil 3

Brasil tuvo que exigirse al máximo para sellar su clasificación. La selección sudamericana comenzó en desventaja frente a Japón, pero reaccionó con autoridad y remontó el marcador gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, imponiéndose por 2-1 para mantener intacta su candidatura al título.

Noruega, por su parte, confirmó su gran momento al derrotar por 2-0 a Costa de Marfil. Los tantos de Antonio Nusa y Erling Haaland marcaron la diferencia en favor del conjunto escandinavo, que llega fortalecido y con la confianza de poder sorprender a una de las máximas favoritas del certamen.

Posibles alineaciones

Brasil: Allison, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Vinicius Junior, Matheus Cunha, Rayan.

Noruega: Orjan Nyland, Kristoffer Ajer, Moller Wolfe, Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.