Resultados del Mundial 2026 HOY, domingo 5 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV.

El domingo 5 de julio seguirán los encuentros de octavos de final del Mundial 2026. Cuatro equipos buscarán avanzar a cuartos de final, instancia en la que ya esperan Marruecos y Francia, tras superar a Canadá y Paraguay respectivamente. A continuación, la programación completa.

Resultados de hoy, domingo 5 de julio por el Mundial 2026

Brasil vs Noruega Hora: 15:00 (horario de Perú) Estadio: MetLife Stadium Canales TV: América TV, tvGO, DSports y DGO

México vs Inglaterra Hora: 19:00 (horario de Perú) Estadio: Azteca Canales TV: DSports y DGO



Brasil y Noruega abrirán la jornada de este domingo en los octavos de final. El duelo genera gran expectativa por el enfrentamiento entre Vinicius Jr. y Erling Haaland, figuras que han sobresalido durante la Copa del Mundo.

México, una de las revelaciones del torneo, se medirá ante Inglaterra en un duelo de alto interés. El equipo local ha destacado por su solidez colectiva, mientras que el conjunto británico ha dependido de las actuaciones individuales de jugadores como Harry Kane para avanzar en la competencia.

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Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1

Partido y horarios del domingo 5 de julio

Brasil vs Noruega se juega a las 15:00 horas. El partido es por los octavos de final y se disputa en el MetLife Stadium, en Estados Unidos.

México vs Inglaterra se juega a las 19:00 horas. El partido es por los octavos de final y se disputa en el estadio Azteca, en México.

Dónde ver el partido: canales y plataformas por país

En Argentina transmiten TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+ y Paramount+.

En España transmiten DAZN, Movistar+ y RTVE: La 1.

En Uruguay transmiten Canal 5, DSports, Disney+ y Paramount+.

En Chile transmiten Chilevisión, DSports, Disney+ y Paramount+.

En Ecuador transmiten Teleamazonas, DSports, Disney+ y Paramount+.

En Colombia transmiten Caracol TV, RCN, DSports, Disney+ y Paramount+.

En Perú transmiten América TV, DSports, Disney+ y Paramount+.

En Paraguay transmiten GEN y Trece.

En Venezuela transmiten Televen, DSports, Disney+ y Paramount+.

En México transmiten TUDN, Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.

En Estados Unidos transmiten FOX Network, FS1, Telemundo, fuboTV y Tubi.

Horarios para ver los partidos de hoy

- Brasil vs Noruega (15:00 horas / octavos de final)

¿A qué hora juegan? Ecuador (15:00 horas), Colombia (15:00 horas), Perú (15:00 horas), Venezuela (16:00 horas), Bolivia (16:00 horas), Chile (16:00 horas), Paraguay (17:00 horas), Uruguay (17:00 horas), Argentina (17:00 horas), Brasil (17:00 horas), El Salvador (14:00 horas), Panamá (15:00 horas), México (14:00 horas) y España (22:00 horas).

¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

- México vs Inglaterra (19:00 horas / octavos de final)

¿A qué hora juegan? Ecuador (19:00 horas), Colombia (19:00 horas), Perú (19:00 horas), Venezuela (20:00 horas), Bolivia (20:00 horas), Chile (20:00 horas), Paraguay (21:00 horas), Uruguay (21:00 horas), Argentina (21:00 horas), Brasil (21:00 horas), El Salvador (18:00 horas), Panamá (19:00 horas), México (18:00 horas) y España (02:00 horas del lunes 6 de julio).

¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).