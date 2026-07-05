Resultados del Mundial 2026 HOY, domingo 5 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV.

El domingo 5 de julio seguirán los encuentros de octavos de final del Mundial 2026. Cuatro equipos buscarán avanzar a cuartos de final, instancia en la que ya esperan Marruecos y Francia, tras superar a Canadá y Paraguay respectivamente. A continuación, la programación completa.
Resultados de hoy, domingo 5 de julio por el Mundial 2026
- Brasil vs Noruega
- Hora: 15:00 (horario de Perú)
- Estadio: MetLife Stadium
- Canales TV: América TV, tvGO, DSports y DGO
- México vs Inglaterra
- Hora: 19:00 (horario de Perú)
- Estadio: Azteca
- Canales TV: DSports y DGO
Brasil y Noruega abrirán la jornada de este domingo en los octavos de final. El duelo genera gran expectativa por el enfrentamiento entre Vinicius Jr. y Erling Haaland, figuras que han sobresalido durante la Copa del Mundo.
México, una de las revelaciones del torneo, se medirá ante Inglaterra en un duelo de alto interés. El equipo local ha destacado por su solidez colectiva, mientras que el conjunto británico ha dependido de las actuaciones individuales de jugadores como Harry Kane para avanzar en la competencia.
PUBLICIDAD
Partido y horarios del domingo 5 de julio
- Brasil vs Noruega se juega a las 15:00 horas. El partido es por los octavos de final y se disputa en el MetLife Stadium, en Estados Unidos.
- México vs Inglaterra se juega a las 19:00 horas. El partido es por los octavos de final y se disputa en el estadio Azteca, en México.
Dónde ver el partido: canales y plataformas por país
- En Argentina transmiten TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+ y Paramount+.
- En España transmiten DAZN, Movistar+ y RTVE: La 1.
- En Uruguay transmiten Canal 5, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Chile transmiten Chilevisión, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Ecuador transmiten Teleamazonas, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Colombia transmiten Caracol TV, RCN, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Perú transmiten América TV, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Paraguay transmiten GEN y Trece.
- En Venezuela transmiten Televen, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En México transmiten TUDN, Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.
- En Estados Unidos transmiten FOX Network, FS1, Telemundo, fuboTV y Tubi.
Horarios para ver los partidos de hoy
- Brasil vs Noruega (15:00 horas / octavos de final)
- ¿A qué hora juegan? Ecuador (15:00 horas), Colombia (15:00 horas), Perú (15:00 horas), Venezuela (16:00 horas), Bolivia (16:00 horas), Chile (16:00 horas), Paraguay (17:00 horas), Uruguay (17:00 horas), Argentina (17:00 horas), Brasil (17:00 horas), El Salvador (14:00 horas), Panamá (15:00 horas), México (14:00 horas) y España (22:00 horas).
- ¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).
- México vs Inglaterra (19:00 horas / octavos de final)
- ¿A qué hora juegan? Ecuador (19:00 horas), Colombia (19:00 horas), Perú (19:00 horas), Venezuela (20:00 horas), Bolivia (20:00 horas), Chile (20:00 horas), Paraguay (21:00 horas), Uruguay (21:00 horas), Argentina (21:00 horas), Brasil (21:00 horas), El Salvador (18:00 horas), Panamá (19:00 horas), México (18:00 horas) y España (02:00 horas del lunes 6 de julio).
- ¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).
Más Noticias
A qué hora juega Brasil vs Noruega HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026
El seleccionado escandinavo amenaza a una ‘verdeamarelha’ poco atractiva, pero efectiva y con mucho carácter. Conoce los horarios del lance a disputarse en MetLife Stadium
Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?
La ‘U’ espera por el ganador del Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas tras golear a Alianza Lima en la semifinal
Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’
El representativo nacional asumirá un nuevo reto ante la selección sureña en Arica, que buscará cobrarse revancha de la remontada en contra que protagonizó en Tacna
Alfonso Barco, en la mira del Cádiz del ascenso de España: altas opciones de traslado a LaLiga Hypermotion
La institución gaditana valora la posibilidad de establecer una negociación formal por ‘Fonchi’. Su perfil defensivo en la primera línea del mediocampo le hace ganar enteros por encima de otros
Yorleys Mena se dispone a desligarse del Sport Huancayo tras una campaña deslucida en Torneo Apertura de Liga 1 2026
El delantero colombiano, de 34 años, rescindirá su contrato con el ‘rojo matador’, después de un desempeño irregular. Apenas rubricó cinco anotaciones en 17 presentaciones
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD