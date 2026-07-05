Renzo Schuller revela su diagnóstico de TDAH a los 45 años: “Se me salieron las lágrimas”

El conductor de televisión Renzo Schuller habló abiertamente sobre un episodio que marcó un antes y un después en su vida: su diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a los 45 años. La revelación llegó durante una conversación con José Peláez, donde relató cómo la noticia, lejos de causarle preocupación, le permitió entender aspectos de su personalidad y su trayectoria profesional.
En el diálogo, Schuller compartió las circunstancias que lo llevaron a buscar una respuesta médica. Aunque ya tenía sospechas, la confirmación le ofreció una nueva perspectiva.
El exconductor de ‘Esto es Guerra’ confesó como descubrió que padece esta condición médica y cómo ha cambiado su vida a raíz de ello | Instagram
A lo largo de su carrera, Schuller ha enfrentado desafíos personales y profesionales. La decisión de dejar el programa ‘Esto es guerra’, pese a los beneficios económicos, se cruzó con un proceso de autodescubrimiento que cobró sentido tras el diagnóstico.
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Así fue cómo Renzo Schuller descubrió su diagnóstico
Aunque ahora tiene 49 años, Renzo Schuller supo de su condición médica a los 45, después de someterse a diversas pruebas y terapias. Desde hacía tiempo, experimentaba síntomas que asociaba a su forma de ser, como la ansiedad y la inseguridad. Pero solo tras la evaluación profesional logró identificar el origen de esas sensaciones. “Hice pruebas, terapias y cosas para determinarlo”, mencionó durante la entrevista.
La reacción de Schuller al recibir el diagnóstico fue de alivio y no de angustia. Comprendió que muchas de las situaciones que le habían generado malestar, como las dudas sobre sus capacidades o el desánimo matutino, tenían una explicación médica.
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“Lo que pasa es que el TDAH no solamente es el no poder estar tranquilo, que no necesariamente a todo el mundo le pasa. El hablar una cosa y olvidarme lo que me dijiste. Esas cosas pueden llevarte a angustiarte, a deprimirte y a sentirte inseguro”, explicó sobre el impacto que tiene el trastorno en la vida cotidiana.
El exconductor de ‘Combate’ señaló que el diagnóstico fue útil para abordar sus propias emociones. “Todo eso conlleva a bajonearte y a decir ‘soy bruto para esto’. Te genera inseguridades, te genera ansiedades y era lo que yo muchas veces sentía al levantarme todos los días con una presión en el pecho”, expresó en la conversación.
El testimonio de Renzo Schuller pone en primer plano cómo el conocimiento y la aceptación de un diagnóstico pueden modificar la percepción de uno mismo y abrir caminos para el bienestar emocional. La experiencia del conductor aporta una visión más amplia sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, más allá de los estereotipos comunes, y subraya la importancia del acompañamiento profesional en estos procesos.
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