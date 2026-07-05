¿Qué pasa si renuncias antes de julio? Así quedaría el pago de tu gratificación tras un cese laboral en el primer semestre

Un empleado revisa documentos de liquidación laboral y boletas de pago peruanas, junto a una calculadora y un sobre con la palabra "LIQUIDACIÓN", sobre una mesa de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un trabajador en Perú decide presentar su renuncia antes de julio, la preocupación principal suele centrarse en el impacto que esto tendrá sobre los beneficios económicos. El punto clave es que no se pierde el derecho a la gratificación correspondiente, ya que la legislación laboral peruana contempla la figura de la gratificación trunca, que se abona de manera proporcional a los meses completos laborados en el semestre.

La gratificación trunca se incorpora a la liquidación y representa un derecho irrenunciable para aquellos que hayan trabajado al menos un mes completo dentro del semestre en curso (de enero a junio). Esta disposición busca asegurar que los trabajadores reciban una compensación justa por el tiempo efectivamente prestado, incluso si su vínculo laboral concluye antes de la fecha habitual de pago de la gratificación.

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Un sello de goma con la palabra "DERECHOS" sobre un documento laboral y una bandera de Perú indica el respaldo legal y la protección de los derechos de los trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se calcula la gratificación trunca?

El cálculo de la gratificación trunca se realiza en función del salario mensual y los meses completos trabajados durante el semestre. La fórmula que se utiliza es la siguiente:

Remuneración mensual dividida entre 6, multiplicada por el número de meses completos laborados.

Por ejemplo, si una persona percibe un sueldo mensual de S/ 2.400 y trabajó cuatro meses completos, el cálculo sería: S/ 2.400 ÷ 6 x 4 = S/ 1.600.

Un aspecto relevante es que solo se consideran los meses calendario completos. Si el cese se produce, por ejemplo, el 15 de junio, ese mes queda fuera del cálculo. Para que un mes sea válido, se debe haber laborado desde el primer hasta el último día del mes correspondiente.

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Un calendario de escritorio con los meses de enero a junio junto a billetes peruanos, monedas, una calculadora y un recibo de sueldo genérico en una superficie de madera, mostrando la relación entre tiempo y remuneración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bonificación extraordinaria y otros conceptos asociados

A la suma obtenida se le debe añadir una bonificación extraordinaria equivalente al 9% del monto calculado, que corresponde al aporte regular a EsSalud (Seguro Social de Salud). Si el trabajador se encuentra afiliado a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), el porcentaje aplicable es del 6,75%.

Esta bonificación extra tiene como objetivo equiparar el beneficio que se otorga al trabajador que permanece activo hasta la fecha de pago regular de la gratificación.

Datos clave a tener en cuenta:

Se suma el 9% del monto proporcional si el aporte es a EsSalud.

El 6,75% se aplica cuando existe afiliación a una EPS.

Unas manos revisan un documento financiero con bolígrafo y calculadora, junto a una pila de billetes de soles peruanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación familiar y otros beneficios

Si el trabajador tiene hijos menores de edad y percibe asignación familiar, este monto se añade a la remuneración base antes de proceder con el cálculo de la gratificación trunca. El beneficio de la asignación familiar está regulado por ley y representa, actualmente, el 10% de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

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Esto significa que, al efectuar el cálculo de la gratificación trunca, se debe sumar primero la asignación familiar al sueldo base, y luego aplicar la fórmula correspondiente.

Puntos principales sobre la asignación familiar:

Aplica solo si el trabajador tiene hijos menores de edad a su cargo.

El monto representa el 10% de la RMV y se agrega a la remuneración base.

Pronto se realizará el pago por concepto de gratificación | ANDINA

Régimen de micro y pequeña empresa (REMYPE)

Los trabajadores que laboran en empresas inscritas en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) acceden a una gratificación trunca calculada de manera especial. En estos casos, corresponde el 50% del monto que resultaría para un trabajador del régimen general.

Esta reducción responde a la normativa diferenciada que busca fomentar la formalización y sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas, manteniendo un equilibrio entre los beneficios laborales y las capacidades económicas de este segmento empresarial.

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Detalles sobre el régimen REMYPE:

Solo corresponde el 50% de la gratificación calculada bajo el régimen general.

Aplica únicamente si la empresa está formalmente inscrita en el REMYPE.

El Congreso y el Ejecutivo tienen dos propuestas alternas y diferentes sobre la CTS para los CAS. - Crédito Andina

Plazos y obligaciones para el pago de la gratificación trunca

El empleador está obligado a depositar la gratificación trunca junto con el resto de los beneficios de la liquidación, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las vacaciones no gozadas, en un plazo máximo de 48 horas luego del cese. Esta disposición es de cumplimiento obligatorio y su inobservancia puede derivar en sanciones.

Puntos a considerar sobre el pago:

El plazo máximo para el abono es de 48 horas tras el cese laboral.

Se debe incluir la gratificación trunca en la liquidación final.

Su incumplimiento puede acarrear sanciones para el empleador ante la autoridad laboral.

Para determinar el monto de la gratificación, se considera el sueldo que percibe el trabajador al finalizar el semestre. Foto: Bloomberg

¿Qué conceptos no se incluyen y cómo evitar errores en el cálculo?

No se deben considerar los días sueltos o fracciones de mes al momento de calcular la gratificación trunca. Tampoco corresponde incluir conceptos extraordinarios, bonos no habituales ni ingresos que no formen parte de la remuneración habitual del trabajador.

Para evitar errores frecuentes en el cálculo, se recomienda verificar cuidadosamente el período exacto laborado, revisar los recibos de sueldo emitidos y, en caso de dudas, consultar con un especialista en derecho laboral.

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Consejos prácticos para estimar el monto:

Confirma los meses calendario completos efectivamente trabajados.

Suma la asignación familiar, si corresponde, al salario base antes de calcular.

Aplica correctamente el porcentaje adicional por EsSalud o EPS.

Ejemplo práctico de cálculo

Un trabajador que percibe S/ 3.000 de remuneración mensual, trabajó cinco meses completos en el semestre y está afiliado a EsSalud, recibiría:

Cálculo base: S/ 3.000 ÷ 6 x 5 = S/ 2.500.

Bonificación extraordinaria (9%): S/ 225.

Gratificación trunca total: S/ 2.725.

Si ese trabajador recibe asignación familiar, se sumaría S/ 102 (10% de la RMV vigente en 2026), realizando el cálculo sobre S/ 3.102 y no sobre S/ 3.000.

Los empleadores están obligados a otorgar a sus trabajadores dos gratificaciones cada año. Foto: TKambio

Recomendaciones finales y derechos del trabajador

Los trabajadores que renuncian antes de julio cuentan con el derecho pleno a percibir la gratificación trunca como parte de su liquidación. La normativa vigente respalda este beneficio y obliga al empleador a cumplir con los plazos y condiciones establecidos.

En caso de controversias, el trabajador puede acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) para presentar una denuncia y exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

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Un escritorio de oficina muestra una computadora portátil con una planilla de cálculo, una boleta de pago y billetes de soles peruanos, indicando la gestión de finanzas personales o laborales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segmentos de interés:

El empleador debe entregar la constancia de cese y el cálculo de la liquidación al trabajador.

La SUNAFIL puede intervenir de oficio o a pedido del trabajador ante cualquier irregularidad detectada.