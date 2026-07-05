Dónde ver México vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

El Estadio Azteca volverá a vestirse de gala para albergar uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. México buscará aprovechar una vez más el respaldo de su afición en un escenario donde registra pleno de victorias en la presente Copa del Mundo, con la ilusión de alcanzar los cuartos de final por tercera vez en su historia y hacerlo, además, en su tercera experiencia como país anfitrión. Enfrente estará Inglaterra, una potencia que regresa a este recinto cuatro décadas después de aquella inolvidable derrota frente a la Argentina de Diego Maradona en los cuartos de final de México 1986.

La gran incógnita es qué himno futbolero sonará al término de la noche en Ciudad de México: ¿el ‘Cielito Lindo’, símbolo de las celebraciones del ‘tri’, o ‘Wonderwall’, canción que suele acompañar las victorias de la selección inglesa?

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Dónde ver México vs Inglaterra por octavos del Mundial 2026

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

El duelo entre México e Inglaterra, válido por los octavos de final del Mundial 2026, podrá seguirse en diferentes señales de televisión y plataformas digitales según el país. En Perú y el resto de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DSports, mientras que los aficionados también podrán disfrutar del encuentro vía streaming mediante DGO y Paramount+.

En México, el compromiso contará con una amplia cobertura. Los aficionados podrán verlo por señal abierta a través de Canal 5, Azteca 7 y Canal 9, además de la televisión por suscripción mediante TUDN. Quienes prefieran seguir el encuentro en dispositivos móviles o computadoras podrán hacerlo por ViX Premium.

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Por su parte, en España, el choque entre mexicanos e ingleses será transmitido por DAZN, plataforma que posee los derechos de emisión del torneo. Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del encuentro con la previa, el minuto a minuto, los goles, las principales incidencias y todas las reacciones tras el desenlace de este atractivo cruce por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Horario de México vs Inglaterra por octavos del Mundial 2026

Mundial 2026 - Inglaterra 2 - RD Congo 1

El compromiso entre México e Inglaterra se disputará este sábado 4 de julio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario que volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo. Pese al pronóstico de lluvias sobre la capital mexicana durante la jornada, la FIFA mantiene la programación original y el encuentro se jugará en el horario previsto, salvo algún cambio de último momento por razones climáticas extraordinarias.

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El pitazo inicial está fijado para las 19:00 horas de Perú. En el resto de Sudamérica, el choque comenzará a las 19:00 horas en Colombia y Ecuador; 20:00 horas en Venezuela, Bolivia y Chile; y 21:00 horas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. En México, el encuentro arrancará a las 18:00 horas, mientras que en Miami (Estados Unidos) será a las 20:00 horas y en España podrá seguirse desde las 02:00 horas del domingo 5 de julio. El vencedor de este atractivo cruce obtendrá su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Cómo llegan los equipos?

Mundial 2026 - Rep. Checa 0 - México 3

México arriba a esta instancia impulsado por una sólida actuación en los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Javier Aguirre derrotó por 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado que le permitió superar la barrera del denominado quinto partido y mantener intacta la ilusión de pelear por el título en casa.

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Inglaterra, en cambio, necesitó emplearse a fondo para dejar en el camino a Congo. Los británicos encontraron en Harry Kane a su gran salvador: el capitán firmó un agónico doblete para sellar la clasificación en un encuentro mucho más complicado de lo previsto y mantener con vida el sueño de conquistar una Copa del Mundo por primera vez desde 1966.

Posibles alineaciones

México : Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Inglaterra: Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.