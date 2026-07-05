Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del domingo 5 de julio de 2026

El riesgo permanente de movimientos telúricos motiva a la ciudadanía a participar en simulacros, preparar kits de emergencia y seguir recomendaciones oficiales para reducir daños en caso de desastre

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Mapa de Perú desde el espacio, con su contorno blanco, múltiples puntos rojos brillantes, el logo del IGP y la fecha 5 de julio de 2026.
El mapa satelital de Perú detalla la distribución de sismos indicados con puntos rojos, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el 5 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco sismos se registraron en distintas regiones del país el 4 de julio de 2026, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), intensificando la preocupación sobre la actividad sísmica nacional. Los movimientos telúricos se localizaron en Lima, Amazonas, Loreto y dos epicentros en Arequipa, sin que se reportaran daños materiales ni víctimas, de acuerdo con las autoridades. La secuencia de eventos en una sola jornada refuerza la advertencia de los especialistas sobre la constante exposición de la población peruana a fenómenos de diversa magnitud.

El IGP detalló que los sismos presentaron magnitudes que oscilaron entre leves y moderadas, siendo percibidos en diferentes zonas urbanas y rurales. La rápida difusión de los reportes oficiales permitió a la ciudadanía activar protocolos de seguridad y mantenerse informada en tiempo real, consolidando la importancia del monitoreo sísmico y la preparación ante escenarios de emergencia.

Sala de control sísmico con pantallas que muestran mapas de Perú, gráficos de actividad, logo IGP, y operadores manejando un sismógrafo y equipo técnico.
Personal del Instituto Geofísico del Perú supervisa la actividad sísmica nacional con equipos de monitoreo en una sala de control con pantallas que muestran mapas del territorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Perú es un país sísmico?

Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica a nivel global. La interacción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana produce la acumulación y liberación de energía en forma de sismos, fenómeno conocido como subducción.

Mapa editorial de Perú con epicentro sísmico en Lima, mostrando el Océano Pacífico, el Cinturón de Fuego y zonas con incendios y humo.
Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP advierte que, aunque la tecnología ha avanzado en la medición y monitoreo, aún no es posible predecir el momento ni el lugar exacto de un sismo. Por este motivo, la preparación y la prevención siguen siendo los principales recursos de protección en el país.

07:55 hsHoy

Sismo en Arequipa

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 3.4 a las 02:10:07 horas del 5 de julio de 2026, con una profundidad de 13 kilómetros. El epicentro se localizó a 17 kilómetros al sur de Maca, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, con coordenadas -15.79 de latitud y -71.79 de longitud.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad II-III en Maca, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0415.

Mapa de la costa sur de Perú que muestra la región de Arequipa, las localidades de Chala y Caravelí con pines rojos, y el epicentro de un sismo offshore con ondas naranjas.
Este mapa físico detalla el epicentro de un sismo al suroeste de Chala, Perú, mostrando las localidades de Chala y Caravelí en la costa sur de Arequipa con marcadores rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:53 hsHoy

Principales regiones afectadas por los temblores en Perú

El IGP identifica a Áncash, Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna como las regiones con mayor actividad sísmica. Estas zonas, ubicadas a lo largo de la costa y el sur andino, han experimentado sismos de magnitud significativa en los últimos años.

Tres personas monitorean múltiples pantallas con gráficos sísmicos y mapas en un centro de control. Dos hombres hablan por teléfono. El logo del IGP es visible.
Personal del Instituto Geofísico del Perú (IGP) supervisa intensamente datos sísmicos en tiempo real desde su centro de operaciones en Lima, asegurando el monitoreo constante ante posibles movimientos telúricos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026 se han presentado eventos de hasta 6,1 grados en Ica, además de movimientos en Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas. Las ciudades costeras, donde la autoconstrucción es frecuente, son consideradas especialmente vulnerables ante un fuerte sismo.

07:29 hsHoy

Cómo actúan las autoridades peruanas ante un sismo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) lideran la vigilancia y la respuesta ante eventos sísmicos. El IGP informa en tiempo real sobre magnitud, epicentro y profundidad, mientras que Indeci coordina la respuesta de emergencia a nivel nacional, regional y local.

Personal del COEN supervisa el desarrollo del II Simulacro Nacional 2025 desde la central, en coordinación con autoridades regionales y sectoriales.
Personal del COEN supervisa el desarrollo del II Simulacro Nacional 2025 desde la central, en coordinación con autoridades regionales y sectoriales.

Estas entidades trabajan de manera conjunta para difundir las recomendaciones oficiales y organizar simulacros, con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción de la ciudadanía y minimizar posibles daños.

Simulacro multipeligro se realizó este viernes 15. (Foto: Indeci)
Simulacro multipeligro se realizó este viernes 15. (Foto: Indeci)
06:59 hsHoy

Recomendaciones para la población durante un temblor

Las autoridades difunden una serie de acciones concretas para actuar correctamente durante un sismo:

  • Identificar y memorizar las zonas seguras dentro y fuera del hogar.
  • Mantener la calma y evitar correr.
  • Alejarse de ventanas, espejos, muebles y objetos que puedan caer.
  • Protegerse debajo de mesas resistentes o junto a columnas.
  • No utilizar ascensor, siempre optar por las escaleras.
  • Si se encuentra en la calle, alejarse de postes, cables y edificios.
  • Si está conduciendo, detener el vehículo en un lugar seguro.
  • Prestar atención especial a niños, personas mayores y con discapacidad.
Imagen TESJJAELQNDVXAPVHZ7TCET2TU

Después del sismo:

  • Verificar el estado de las personas presentes.
  • Revisar posibles fugas de gas o cortocircuitos.
  • Auxiliar a los heridos y comunicarse con los servicios de emergencia.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de canales oficiales.
En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:43 hsHoy

Mochila de emergencia y la importancia de la preparación

Una mochila de emergencia debe estar siempre lista y accesible en cada hogar. Su contenido recomendado incluye:

  • Agua potable (mínimo 2 litros por persona).
  • Alimentos no perecibles.
  • Linterna y baterías.
  • Radio portátil.
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Documentos personales y dinero en efectivo.
  • Ropa de abrigo y mascarillas.
  • Silbato y manta térmica.
  • Medicamentos de uso permanente.

La preparación también implica realizar simulacros y planificar rutas de evacuación. Participar en estos ejercicios permite a las familias identificar zonas seguras, mejorar la reacción ante un evento real y corregir posibles errores en la respuesta.

Una mochila gris y roja abierta sobre una mesa de madera clara con agua, botiquín, linterna, radio, alimentos enlatados, manta, silbatos, pasaporte y dinero.
Una mochila de emergencia abierta muestra su contenido esencial organizado, incluyendo agua, alimentos, botiquín, linterna y documentos, lista para cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:29 hsHoy

Impacto histórico de los grandes sismos en Perú

La memoria sísmica de Perú está marcada por terremotos de gran impacto. El sismo de Ancash en 1970 dejó más de 70.000 víctimas, mientras que otros eventos en Arequipa, Ica y Lima han dejado importantes lecciones en materia de prevención y reconstrucción.

Mapa físico-político de Perú con chinchetas de colores. Brújula, lupa, dos rotuladores, un lápiz, un mapa doblado y un papel con un escudo impreso.
Un mapa físico-político de Perú señala con marcadores de colores las regiones de mayor actividad sísmica del país, acompañado por el logo del Indeci. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el IGP reportó un sismo de magnitud 6,1 en Ica, con heridos y daños materiales, además de eventos de 4,8 en Apurímac y 5,9 en San Martín. Estos episodios refuerzan la necesidad de mantener la vigilancia y perfeccionar los mecanismos de respuesta y prevención.

05:23 hsHoy

Tecnología y sistemas de alerta temprana en Perú

El IGP opera una red nacional de monitoreo sísmico con estaciones equipadas con tecnología avanzada. Los datos se transmiten en tiempo real y se difunden a través de la aplicación Sismos Perú, que notifica a la ciudadanía sobre la ocurrencia de sismos.

Tres personas de espaldas observan múltiples pantallas en una sala de monitoreo sísmico; se ven mapas de Perú con puntos de alerta roja, gráficos de ondas y el logo del IGP.
Expertos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica en una sala de control moderna, con pantallas mostrando mapas del territorio peruano y zonas de alerta roja en Arequipa, Lima y Pasco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de sistemas de alerta temprana permite que, en algunos casos, la población reciba avisos segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas, lo que puede disminuir el riesgo de lesiones y pérdidas materiales.

05:05 hsHoy

El rol de la educación en la prevención sísmica

La educación es una herramienta fundamental para reducir el impacto de los sismos. Las escuelas, familias y comunidades impulsan programas de capacitación y simulacros para que todas las personas conozcan cómo actuar ante un evento sísmico.

Plano por encima del hombro de una persona de pie en una calle urbana peruana, sosteniendo un teléfono móvil que muestra una notificación de SISMATE sobre un simulacro de tsunami.
Una persona en una calle urbana de Perú recibe en su teléfono móvil una alerta de SISMATE sobre un simulacro nacional multipeligro por tsunami, instando a la evacuación inmediata de zonas costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recomiendan enseñar a niños y adolescentes a identificar rutas de evacuación y zonas seguras, así como a reconocer las señales de alerta. La formación continua y la participación activa en simulacros contribuyen a fortalecer la resiliencia de la sociedad peruana.

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