Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del domingo 5 de julio de 2026

Cinco sismos se registraron en distintas regiones del país el 4 de julio de 2026, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), intensificando la preocupación sobre la actividad sísmica nacional. Los movimientos telúricos se localizaron en Lima, Amazonas, Loreto y dos epicentros en Arequipa, sin que se reportaran daños materiales ni víctimas, de acuerdo con las autoridades. La secuencia de eventos en una sola jornada refuerza la advertencia de los especialistas sobre la constante exposición de la población peruana a fenómenos de diversa magnitud.
El IGP detalló que los sismos presentaron magnitudes que oscilaron entre leves y moderadas, siendo percibidos en diferentes zonas urbanas y rurales. La rápida difusión de los reportes oficiales permitió a la ciudadanía activar protocolos de seguridad y mantenerse informada en tiempo real, consolidando la importancia del monitoreo sísmico y la preparación ante escenarios de emergencia.
¿Por qué Perú es un país sísmico?
Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica a nivel global. La interacción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana produce la acumulación y liberación de energía en forma de sismos, fenómeno conocido como subducción.
El IGP advierte que, aunque la tecnología ha avanzado en la medición y monitoreo, aún no es posible predecir el momento ni el lugar exacto de un sismo. Por este motivo, la preparación y la prevención siguen siendo los principales recursos de protección en el país.
Sismo en Arequipa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 3.4 a las 02:10:07 horas del 5 de julio de 2026, con una profundidad de 13 kilómetros. El epicentro se localizó a 17 kilómetros al sur de Maca, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, con coordenadas -15.79 de latitud y -71.79 de longitud.
El movimiento telúrico alcanzó una intensidad II-III en Maca, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0415.
Principales regiones afectadas por los temblores en Perú
El IGP identifica a Áncash, Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna como las regiones con mayor actividad sísmica. Estas zonas, ubicadas a lo largo de la costa y el sur andino, han experimentado sismos de magnitud significativa en los últimos años.
En 2026 se han presentado eventos de hasta 6,1 grados en Ica, además de movimientos en Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas. Las ciudades costeras, donde la autoconstrucción es frecuente, son consideradas especialmente vulnerables ante un fuerte sismo.
Cómo actúan las autoridades peruanas ante un sismo
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) lideran la vigilancia y la respuesta ante eventos sísmicos. El IGP informa en tiempo real sobre magnitud, epicentro y profundidad, mientras que Indeci coordina la respuesta de emergencia a nivel nacional, regional y local.
Estas entidades trabajan de manera conjunta para difundir las recomendaciones oficiales y organizar simulacros, con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción de la ciudadanía y minimizar posibles daños.
Recomendaciones para la población durante un temblor
Las autoridades difunden una serie de acciones concretas para actuar correctamente durante un sismo:
- Identificar y memorizar las zonas seguras dentro y fuera del hogar.
- Mantener la calma y evitar correr.
- Alejarse de ventanas, espejos, muebles y objetos que puedan caer.
- Protegerse debajo de mesas resistentes o junto a columnas.
- No utilizar ascensor, siempre optar por las escaleras.
- Si se encuentra en la calle, alejarse de postes, cables y edificios.
- Si está conduciendo, detener el vehículo en un lugar seguro.
- Prestar atención especial a niños, personas mayores y con discapacidad.
Después del sismo:
- Verificar el estado de las personas presentes.
- Revisar posibles fugas de gas o cortocircuitos.
- Auxiliar a los heridos y comunicarse con los servicios de emergencia.
- Seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de canales oficiales.
Mochila de emergencia y la importancia de la preparación
Una mochila de emergencia debe estar siempre lista y accesible en cada hogar. Su contenido recomendado incluye:
- Agua potable (mínimo 2 litros por persona).
- Alimentos no perecibles.
- Linterna y baterías.
- Radio portátil.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Documentos personales y dinero en efectivo.
- Ropa de abrigo y mascarillas.
- Silbato y manta térmica.
- Medicamentos de uso permanente.
La preparación también implica realizar simulacros y planificar rutas de evacuación. Participar en estos ejercicios permite a las familias identificar zonas seguras, mejorar la reacción ante un evento real y corregir posibles errores en la respuesta.
Impacto histórico de los grandes sismos en Perú
La memoria sísmica de Perú está marcada por terremotos de gran impacto. El sismo de Ancash en 1970 dejó más de 70.000 víctimas, mientras que otros eventos en Arequipa, Ica y Lima han dejado importantes lecciones en materia de prevención y reconstrucción.
En 2026, el IGP reportó un sismo de magnitud 6,1 en Ica, con heridos y daños materiales, además de eventos de 4,8 en Apurímac y 5,9 en San Martín. Estos episodios refuerzan la necesidad de mantener la vigilancia y perfeccionar los mecanismos de respuesta y prevención.
Tecnología y sistemas de alerta temprana en Perú
El IGP opera una red nacional de monitoreo sísmico con estaciones equipadas con tecnología avanzada. Los datos se transmiten en tiempo real y se difunden a través de la aplicación Sismos Perú, que notifica a la ciudadanía sobre la ocurrencia de sismos.
El desarrollo de sistemas de alerta temprana permite que, en algunos casos, la población reciba avisos segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas, lo que puede disminuir el riesgo de lesiones y pérdidas materiales.
El rol de la educación en la prevención sísmica
La educación es una herramienta fundamental para reducir el impacto de los sismos. Las escuelas, familias y comunidades impulsan programas de capacitación y simulacros para que todas las personas conozcan cómo actuar ante un evento sísmico.
Las autoridades recomiendan enseñar a niños y adolescentes a identificar rutas de evacuación y zonas seguras, así como a reconocer las señales de alerta. La formación continua y la participación activa en simulacros contribuyen a fortalecer la resiliencia de la sociedad peruana.