Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del domingo 5 de julio de 2026

El mapa satelital de Perú detalla la distribución de sismos indicados con puntos rojos, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el 5 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco sismos se registraron en distintas regiones del país el 4 de julio de 2026, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), intensificando la preocupación sobre la actividad sísmica nacional. Los movimientos telúricos se localizaron en Lima, Amazonas, Loreto y dos epicentros en Arequipa, sin que se reportaran daños materiales ni víctimas, de acuerdo con las autoridades. La secuencia de eventos en una sola jornada refuerza la advertencia de los especialistas sobre la constante exposición de la población peruana a fenómenos de diversa magnitud.

El IGP detalló que los sismos presentaron magnitudes que oscilaron entre leves y moderadas, siendo percibidos en diferentes zonas urbanas y rurales. La rápida difusión de los reportes oficiales permitió a la ciudadanía activar protocolos de seguridad y mantenerse informada en tiempo real, consolidando la importancia del monitoreo sísmico y la preparación ante escenarios de emergencia.

Personal del Instituto Geofísico del Perú supervisa la actividad sísmica nacional con equipos de monitoreo en una sala de control con pantallas que muestran mapas del territorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Perú es un país sísmico?

Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica a nivel global. La interacción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana produce la acumulación y liberación de energía en forma de sismos, fenómeno conocido como subducción.

Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP advierte que, aunque la tecnología ha avanzado en la medición y monitoreo, aún no es posible predecir el momento ni el lugar exacto de un sismo. Por este motivo, la preparación y la prevención siguen siendo los principales recursos de protección en el país.