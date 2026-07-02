Las agroexportaciones peruanas no dejan de crecer: acumulan 13 años consecutivos al alza

El balance fue dado a conocer durante la apertura de la quinta edición del Agrofest Summit & Expo 2026, organizado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). Foto: Silvestre Perú

Las agroexportaciones peruanas continúan consolidándose como uno de los principales motores del comercio exterior. Durante el 2025, el sector superó por primera vez los USD 15.000 millones en envíos al exterior, cifra que significó un crecimiento de 18,3% frente al año previo, según informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela.

El desempeño también permitió que las agroexportaciones sumaran 13 años consecutivos de expansión y elevaran su participación hasta representar el 16,5% del total de las exportaciones nacionales. El anuncio fue realizado durante la inauguración de la quinta edición del Agrofest Summit & Expo 2026, organizada por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

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Crecimiento sostenido en el 2026

El titular del Mincetur señaló que el dinamismo del sector se mantiene en lo que va del presente año. “En el primer cuatrimestre del año, las agroexportaciones crecieron 7.3%, impulsadas por productos como la palta, el arándano, la uva y el café”, afirmó.

Asimismo, destacó que el récord alcanzado en 2025 estuvo respaldado por un mayor volumen de exportaciones de café, cacao y sus derivados, además de diversas frutas, productos que fortalecen la posición del Perú y lo acercan al objetivo de ubicarse entre los cinco mayores exportadores de fruta fresca del mundo.

El video presenta declaraciones de José Reyes, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, y César Tello Ramírez, y Presidente de ADEX, en un evento de alcances globales. Se informa sobre el crecimiento de las exportaciones pese a conflictos internacionales.

Regiones impulsan la mayor parte de los envíos

El desarrollo de la agroexportación tuvo un fuerte respaldo de las regiones fuera de Lima, que concentraron el 81% de los envíos registrados durante 2025. Esta participación contribuye a la generación de empleo, nuevas oportunidades económicas y mayor desarrollo en el interior del país.

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En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos y la Unión Europea absorbieron cerca del 65% de las agroexportaciones peruanas, reflejando la demanda y confianza de estos mercados por la oferta agrícola nacional.

Estrategias para fortalecer la oferta exportadora

Durante su intervención, Berthin Gómez reafirmó que el Mincetur continuará promoviendo la internacionalización de las empresas peruanas y el fortalecimiento de una oferta exportable más competitiva, mediante un trabajo coordinado con los gobiernos regionales, el sector privado y la academia.

En esa línea, destacó la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040 y la estrategia Ruta Productiva Exportadora, iniciativa que ofrece capacitación y asistencia técnica gratuita a más de 600 organizaciones y micro, pequeñas y medianas empresas de 22 regiones del país.

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Las regiones del interior del país fueron responsables del 81% de las agroexportaciones registradas en 2025, consolidándose como el principal origen de los envíos al exterior. Foto: Industria Alimentaria

Promoción internacional del sector

El ministro también resaltó el trabajo que desarrolla PromPerú para impulsar la presencia de la oferta agroexportadora peruana en los mercados internacionales. Entre las acciones previstas figura una agenda de promoción que facilita la participación de empresas nacionales en las principales ferias especializadas del mundo.

La quinta edición del Agrofest Summit & Expo 2026 se lleva a cabo del 1 al 3 de julio en las instalaciones del Instituto Peruano del Deporte (IPD) La Videna, en el distrito de San Luis, reuniendo a representantes del sector público y privado vinculados a la actividad agraria.