Perú

Las agroexportaciones peruanas no dejan de crecer: acumulan 13 años consecutivos al alza

El desempeño del sector estuvo impulsado por mayores envíos de café, cacao y frutas, mientras las regiones del interior concentraron más del 80% de las exportaciones y los principales mercados mantuvieron una alta demanda por la oferta peruana

Guardar
Google icon
El balance fue dado a conocer durante la apertura de la quinta edición del Agrofest Summit & Expo 2026, organizado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).
El balance fue dado a conocer durante la apertura de la quinta edición del Agrofest Summit & Expo 2026, organizado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). Foto: Silvestre Perú

Las agroexportaciones peruanas continúan consolidándose como uno de los principales motores del comercio exterior. Durante el 2025, el sector superó por primera vez los USD 15.000 millones en envíos al exterior, cifra que significó un crecimiento de 18,3% frente al año previo, según informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela.

El desempeño también permitió que las agroexportaciones sumaran 13 años consecutivos de expansión y elevaran su participación hasta representar el 16,5% del total de las exportaciones nacionales. El anuncio fue realizado durante la inauguración de la quinta edición del Agrofest Summit & Expo 2026, organizada por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

PUBLICIDAD

Crecimiento sostenido en el 2026

El titular del Mincetur señaló que el dinamismo del sector se mantiene en lo que va del presente año. “En el primer cuatrimestre del año, las agroexportaciones crecieron 7.3%, impulsadas por productos como la palta, el arándano, la uva y el café”, afirmó.

Asimismo, destacó que el récord alcanzado en 2025 estuvo respaldado por un mayor volumen de exportaciones de café, cacao y sus derivados, además de diversas frutas, productos que fortalecen la posición del Perú y lo acercan al objetivo de ubicarse entre los cinco mayores exportadores de fruta fresca del mundo.

El video presenta declaraciones de José Reyes, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, y César Tello Ramírez, y Presidente de ADEX, en un evento de alcances globales. Se informa sobre el crecimiento de las exportaciones pese a conflictos internacionales.

Regiones impulsan la mayor parte de los envíos

El desarrollo de la agroexportación tuvo un fuerte respaldo de las regiones fuera de Lima, que concentraron el 81% de los envíos registrados durante 2025. Esta participación contribuye a la generación de empleo, nuevas oportunidades económicas y mayor desarrollo en el interior del país.

PUBLICIDAD

En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos y la Unión Europea absorbieron cerca del 65% de las agroexportaciones peruanas, reflejando la demanda y confianza de estos mercados por la oferta agrícola nacional.

Estrategias para fortalecer la oferta exportadora

Durante su intervención, Berthin Gómez reafirmó que el Mincetur continuará promoviendo la internacionalización de las empresas peruanas y el fortalecimiento de una oferta exportable más competitiva, mediante un trabajo coordinado con los gobiernos regionales, el sector privado y la academia.

En esa línea, destacó la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040 y la estrategia Ruta Productiva Exportadora, iniciativa que ofrece capacitación y asistencia técnica gratuita a más de 600 organizaciones y micro, pequeñas y medianas empresas de 22 regiones del país.

Las regiones del interior del país fueron responsables del 81% de las agroexportaciones registradas en 2025, consolidándose como el principal origen de los envíos al exterior.
Las regiones del interior del país fueron responsables del 81% de las agroexportaciones registradas en 2025, consolidándose como el principal origen de los envíos al exterior. Foto: Industria Alimentaria

Promoción internacional del sector

El ministro también resaltó el trabajo que desarrolla PromPerú para impulsar la presencia de la oferta agroexportadora peruana en los mercados internacionales. Entre las acciones previstas figura una agenda de promoción que facilita la participación de empresas nacionales en las principales ferias especializadas del mundo.

La quinta edición del Agrofest Summit & Expo 2026 se lleva a cabo del 1 al 3 de julio en las instalaciones del Instituto Peruano del Deporte (IPD) La Videna, en el distrito de San Luis, reuniendo a representantes del sector público y privado vinculados a la actividad agraria.

Temas Relacionados

agroexportaciones peruanassector agrarioperu-economia

Más Noticias

Reconstruyen el rostro de niño que sufrió brutal ataque de un perro

Benjamín continuará con controles médicos y apoyo psicológico tras salir del hospital. El pequeño ya consume alimentos sólidos y presenta una evolución clínica favorable

Reconstruyen el rostro de niño que sufrió brutal ataque de un perro

Patricio Parodi y Said Palao regresan a ‘Esto es Guerra’: ¿Cuánto rating alcanzó el reality con su retorno?

La sorpresiva aparición de los concursantes históricos modificó la dinámica del reality. El público y los participantes quedaron a la expectativa de los próximos movimientos dentro del programa.

Patricio Parodi y Said Palao regresan a ‘Esto es Guerra’: ¿Cuánto rating alcanzó el reality con su retorno?

Gian Marco cantó en la embajada de Estados Unidos en Perú por el 250 aniversario de independencia

El reconocido cantante peruano fue el encargado de darle el toque nacional a la celebración extranjera

Gian Marco cantó en la embajada de Estados Unidos en Perú por el 250 aniversario de independencia

Delia Tasaico, primera ingeniera del Perú e inspiración de tuneladora, agradece homenaje: “Es muy gratificante que hayan querido honrar mi nombre”

La pionera en ingeniería de minas en el Perú participó en la ceremonia por la llegada de la tuneladora “Delia” a la futura estación Insurgentes, donde no solo felicitó al personal de obra, sino que también aprovechó para dejar un profundo mensaje a las nuevas generaciones

Delia Tasaico, primera ingeniera del Perú e inspiración de tuneladora, agradece homenaje: “Es muy gratificante que hayan querido honrar mi nombre”

¿Por qué Christian Cueva no es presentado en Sport Boys?: el contundente motivo por el que no es oficializado como refuerzo

Tras anunciarse su préstamo por Juan Pablo II, ‘Aladino’ se sumó a los entrenamientos de Carlos Desio, pero todavía no es oficial su llegada. ¿Se complica su debut?

¿Por qué Christian Cueva no es presentado en Sport Boys?: el contundente motivo por el que no es oficializado como refuerzo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Marco Vinelli: ¿Quién es el jefe del equipo de transición del futuro gobierno de Keiko Fujimori?

Marco Vinelli: ¿Quién es el jefe del equipo de transición del futuro gobierno de Keiko Fujimori?

Germán Juárez es suspendido preventivamente por presunta manipulación de carpeta fiscal para encubrir soborno

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Congreso blinda a Patricia Benavides y archiva denuncia por intercambio de favores con José María Balcázar

Subcomisión archiva denuncia de Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja

ENTRETENIMIENTO

Gian Marco cantó en la embajada de Estados Unidos en Perú por el 250 aniversario de independencia

Gian Marco cantó en la embajada de Estados Unidos en Perú por el 250 aniversario de independencia

‘Cariño Malo’ presenta una nueva forma de vivir el teatro: una mirada queer al melodrama y la música criolla en La Plaza

Pamela López desmiente a Don Valentín por asegurar que agredió a Paul Michael en ‘La Granja VIP’: “Jamás pasó”

Tula Rodríguez recrea escena de ‘Por la Sarita’ junto a su hija Valentina: “¿Cuánto nos dan te puntaje?”

Flavia Laos y Austin Palao ingresaron a reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’: así fueron recibidos los peruanos

DEPORTES

¿Por qué Christian Cueva no es presentado en Sport Boys?: el contundente motivo por el que no es oficializado

¿Por qué Christian Cueva no es presentado en Sport Boys?: el contundente motivo por el que no es oficializado

Universitario sumará otra salida de cara al Torneo Clausura 2026: Jesús Castillo recibió oferta formal de Medio Oriente

Conor McGregor vs Max Holloway 2: ¿Cuándo es la pelea que marcará el regreso de ‘The Notorious’ en la UFC 329?

Se define la continuidad de Antonio García Pye tras terminar contrato con Universitario: “La ‘U’ tiene un plan”

Dónde ver Portugal vs Croacia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026