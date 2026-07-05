Amnistía de hasta 90% para quienes cometieron infracción de tránsito en el Callao: ¿Cómo tramitarla?

El municipio del Callao puso en marcha una amnistía excepcional que permite descuentos de hasta el 90% en multas de tránsito. Esta medida, vigente solo durante julio, busca ofrecer alivio económico a transportistas e infractores con sanciones impuestas.
La Municipalidad del Callao aprobó la ordenanza N° 009-2026, publicada el 30 de junio. De acuerdo con información difundida por Exitosa, la norma establece diferentes escalas de descuento según el año en que se impuso la infracción. Para multas emitidas hasta el año 2006, los infractores podrán regularizar su situación pagando solo cinco soles. Aquellos con sanciones comprendidas entre 2006 y 2020 tendrán la opción de cancelar sus deudas por un monto fijo de cincuenta soles.
PUBLICIDAD
Para las papeletas emitidas entre 2021 y 2023, la amnistía permite un descuento del 90% sobre el monto total. Las infracciones registradas en los años 2024 y 2025 accederán a una rebaja del 80%. En el caso de papeletas impuestas durante 2026, hasta el 31 de marzo, el descuento alcanza el 60%.
Alcance de la amnistía
El municipio precisó que estos beneficios aplican únicamente a deudas económicas y no contemplan la restitución de puntos en la licencia de conducir. “Esto solamente involucra a la deuda propiamente, si hay algún tema de suspensión de puntos, eso no es materia del beneficio”, declaró un vocero municipal en declaraciones recogidas por Exitosa.
PUBLICIDAD
También se detalló que los descuentos se extienden a gastos y derechos de guardianía, así como al internamiento de vehículos en depósitos municipales. Hasta el 31 de marzo de 2026, los infractores podrán acceder a un descuento del 80% en estos conceptos.
“Y en todo lo que concierne a costas y gastos del procedimiento de ejecución coactiva, pueden acceder a un descuento del 90%”, indicó el funcionario en la entrevista con Exitosa.
Procedimiento
Para acceder a la amnistía, los interesados deberán realizar un pago voluntario durante el mes de julio. La Municipalidad del Callao informó que solo se considerarán las resoluciones de sanción ya impuestas. No están comprendidas las infracciones que se encuentren en procesos de apelación ni aquellas que aún no cuenten con sanción firme.
PUBLICIDAD
Los pagos se efectúan en las ventanillas autorizadas del municipio y, según el funcionario entrevistado por Exitosa, el trámite busca ser ágil y no requiere intermediarios. La amnistía constituye una respuesta a la crisis económica que afecta al sector transporte, así como a reiterados pedidos de gremios de transportistas.
Vigencia y limitaciones
La ordenanza N° 009-2026 tendrá efecto únicamente durante julio. Finalizado este plazo, los descuentos dejarán de aplicarse. El municipio enfatizó que la medida es de carácter excepcional y no implica modificaciones en los procedimientos habituales de sanción para infracciones cometidas fuera de los periodos contemplados.
El alcalde César Pérez impulsó la iniciativa con el objetivo de ofrecer una alternativa temporal a los transportistas y conductores afectados por la coyuntura económica, según relataron fuentes municipales a Exitosa. La expectativa del municipio es que la regularización de deudas contribuya a mejorar la recaudación y facilite la reincorporación de unidades al servicio formal.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú
La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo a partir del 28 de julio y tendrá a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes
Hoy sismo en Perú: Arequipa registra nuevo movimiento telúrico este 5 de julio, según el IGP
El temblor se registró la madrugada de este domingo al sur de la localidad de Maca, en Caylloma, y tuvo una profundidad de 13 kilómetros
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del domingo 5 de julio de 2026
El riesgo permanente de movimientos telúricos motiva a la ciudadanía a participar en simulacros, preparar kits de emergencia y seguir recomendaciones oficiales para reducir daños en caso de desastre
Fuerzas del orden destruyen 17 campamentos de minería ilegal y bienes por más de S/ 5 millones en Madre de Dios
Operativo conjunto entre Ejército, Policía y Fiscalía Especializada golpea estructuras y equipos en Inambari, reforzando la estrategia nacional contra la extracción ilícita en la Amazonía
No están de adornos: conoce para qué sirven los números rojos de la cinta métrica y cómo son fundamentales en construcción
Además de los números resaltados, la cinta métrica incorpora funciones poco conocidas, como un gancho móvil y referencias para medir espacios interiores con mayor precisión
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD