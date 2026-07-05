Perú

Amnistía de hasta 90% para quienes cometieron infracción de tránsito en el Callao: ¿Cómo tramitarla?

La medida aprobada por la ordenanza 009-2026 permite pagar montos reducidos según el año de la sanción e incluye rebajas en coactiva, guardianía e internamiento en depósitos municipales

Guardar
Google icon
Una organización criminal simula notificaciones oficiales de tránsito y engaña a conductores, quienes terminan pagando falsas infracciones a cuentas no autorizadas|
El Callao puso en marcha una amnistía excepcional con descuentos de hasta el 90% en multas de tránsito durante julio. (Andina)

El municipio del Callao puso en marcha una amnistía excepcional que permite descuentos de hasta el 90% en multas de tránsito. Esta medida, vigente solo durante julio, busca ofrecer alivio económico a transportistas e infractores con sanciones impuestas.

La Municipalidad del Callao aprobó la ordenanza N° 009-2026, publicada el 30 de junio. De acuerdo con información difundida por Exitosa, la norma establece diferentes escalas de descuento según el año en que se impuso la infracción. Para multas emitidas hasta el año 2006, los infractores podrán regularizar su situación pagando solo cinco soles. Aquellos con sanciones comprendidas entre 2006 y 2020 tendrán la opción de cancelar sus deudas por un monto fijo de cincuenta soles.

PUBLICIDAD

Para las papeletas emitidas entre 2021 y 2023, la amnistía permite un descuento del 90% sobre el monto total. Las infracciones registradas en los años 2024 y 2025 accederán a una rebaja del 80%. En el caso de papeletas impuestas durante 2026, hasta el 31 de marzo, el descuento alcanza el 60%.

Licencia de conducir - multa - policia de transito - Perú - 25 de marzo
Cometer estas infracciones puede resultar en la cancelación de tu licencia de conducir, según el MTC. Foto: Ministerio del Interior del Perú

Alcance de la amnistía

El municipio precisó que estos beneficios aplican únicamente a deudas económicas y no contemplan la restitución de puntos en la licencia de conducir. “Esto solamente involucra a la deuda propiamente, si hay algún tema de suspensión de puntos, eso no es materia del beneficio”, declaró un vocero municipal en declaraciones recogidas por Exitosa.

PUBLICIDAD

También se detalló que los descuentos se extienden a gastos y derechos de guardianía, así como al internamiento de vehículos en depósitos municipales. Hasta el 31 de marzo de 2026, los infractores podrán acceder a un descuento del 80% en estos conceptos.

“Y en todo lo que concierne a costas y gastos del procedimiento de ejecución coactiva, pueden acceder a un descuento del 90%”, indicó el funcionario en la entrevista con Exitosa.

Procedimiento

Para acceder a la amnistía, los interesados deberán realizar un pago voluntario durante el mes de julio. La Municipalidad del Callao informó que solo se considerarán las resoluciones de sanción ya impuestas. No están comprendidas las infracciones que se encuentren en procesos de apelación ni aquellas que aún no cuenten con sanción firme.

Prohibición de dos personas en moto PNP pide cambiar norma para que cualquier policía aplique las sanciones
Actualmente, solo los agentes de Tránsito pueden sancionar la infracción de trasladar dos adultos en moto. - Andina

Los pagos se efectúan en las ventanillas autorizadas del municipio y, según el funcionario entrevistado por Exitosa, el trámite busca ser ágil y no requiere intermediarios. La amnistía constituye una respuesta a la crisis económica que afecta al sector transporte, así como a reiterados pedidos de gremios de transportistas.

Vigencia y limitaciones

La ordenanza N° 009-2026 tendrá efecto únicamente durante julio. Finalizado este plazo, los descuentos dejarán de aplicarse. El municipio enfatizó que la medida es de carácter excepcional y no implica modificaciones en los procedimientos habituales de sanción para infracciones cometidas fuera de los periodos contemplados.

El alcalde César Pérez impulsó la iniciativa con el objetivo de ofrecer una alternativa temporal a los transportistas y conductores afectados por la coyuntura económica, según relataron fuentes municipales a Exitosa. La expectativa del municipio es que la regularización de deudas contribuya a mejorar la recaudación y facilite la reincorporación de unidades al servicio formal.

Temas Relacionados

CallaoAmnistíaMultas de tránsitoperu-noticias

Más Noticias

Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú

La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo a partir del 28 de julio y tendrá a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes

Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú

Hoy sismo en Perú: Arequipa registra nuevo movimiento telúrico este 5 de julio, según el IGP

El temblor se registró la madrugada de este domingo al sur de la localidad de Maca, en Caylloma, y tuvo una profundidad de 13 kilómetros

Hoy sismo en Perú: Arequipa registra nuevo movimiento telúrico este 5 de julio, según el IGP

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del domingo 5 de julio de 2026

El riesgo permanente de movimientos telúricos motiva a la ciudadanía a participar en simulacros, preparar kits de emergencia y seguir recomendaciones oficiales para reducir daños en caso de desastre

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del domingo 5 de julio de 2026

Fuerzas del orden destruyen 17 campamentos de minería ilegal y bienes por más de S/ 5 millones en Madre de Dios

Operativo conjunto entre Ejército, Policía y Fiscalía Especializada golpea estructuras y equipos en Inambari, reforzando la estrategia nacional contra la extracción ilícita en la Amazonía

Fuerzas del orden destruyen 17 campamentos de minería ilegal y bienes por más de S/ 5 millones en Madre de Dios

No están de adornos: conoce para qué sirven los números rojos de la cinta métrica y cómo son fundamentales en construcción

Además de los números resaltados, la cinta métrica incorpora funciones poco conocidas, como un gancho móvil y referencias para medir espacios interiores con mayor precisión

No están de adornos: conoce para qué sirven los números rojos de la cinta métrica y cómo son fundamentales en construcción
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

Eduardo Verástegui visita a Keiko Fujimori y sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando: “En México hay un narcogobierno”

Andrés Hurtado: PJ levanta todas las restricciones a Javier Miu Lei y le devuelve caución de un millón de soles

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones del juez supremo Juan Carlos Checkley

Rafael López Aliaga devolvió su credencial de senador electo al JNE

ENTRETENIMIENTO

Renzo Schuller revela su diagnóstico de TDAH a los 45 años: “Se me salieron las lágrimas”

Renzo Schuller revela su diagnóstico de TDAH a los 45 años: “Se me salieron las lágrimas”

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tilsa Lozano comparte reflexión tras la detención de Jackson Mora por ser acusado de integrar banda criminal

Flavia Laos confiesa el motivo real de su ruptura con Austin Palao: “Tenía miedo cómo ibas a reaccionar”

‘Cómo salir de la depresión escuchando a Charly’: Gabriel Iglesias presenta un unipersonal inspirado en Charly García

DEPORTES

A qué hora juega México vs Inglaterra HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega México vs Inglaterra HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver México vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Brasil vs Noruega HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Brasil vs Noruega HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, domingo 5 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV