Amnistía de hasta 90% para quienes cometieron infracción de tránsito en el Callao: ¿Cómo tramitarla?

El Callao puso en marcha una amnistía excepcional con descuentos de hasta el 90% en multas de tránsito durante julio. (Andina)

El municipio del Callao puso en marcha una amnistía excepcional que permite descuentos de hasta el 90% en multas de tránsito. Esta medida, vigente solo durante julio, busca ofrecer alivio económico a transportistas e infractores con sanciones impuestas.

La Municipalidad del Callao aprobó la ordenanza N° 009-2026, publicada el 30 de junio. De acuerdo con información difundida por Exitosa, la norma establece diferentes escalas de descuento según el año en que se impuso la infracción. Para multas emitidas hasta el año 2006, los infractores podrán regularizar su situación pagando solo cinco soles. Aquellos con sanciones comprendidas entre 2006 y 2020 tendrán la opción de cancelar sus deudas por un monto fijo de cincuenta soles.

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Para las papeletas emitidas entre 2021 y 2023, la amnistía permite un descuento del 90% sobre el monto total. Las infracciones registradas en los años 2024 y 2025 accederán a una rebaja del 80%. En el caso de papeletas impuestas durante 2026, hasta el 31 de marzo, el descuento alcanza el 60%.

Cometer estas infracciones puede resultar en la cancelación de tu licencia de conducir, según el MTC. Foto: Ministerio del Interior del Perú

Alcance de la amnistía

El municipio precisó que estos beneficios aplican únicamente a deudas económicas y no contemplan la restitución de puntos en la licencia de conducir. “Esto solamente involucra a la deuda propiamente, si hay algún tema de suspensión de puntos, eso no es materia del beneficio”, declaró un vocero municipal en declaraciones recogidas por Exitosa.

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También se detalló que los descuentos se extienden a gastos y derechos de guardianía, así como al internamiento de vehículos en depósitos municipales. Hasta el 31 de marzo de 2026, los infractores podrán acceder a un descuento del 80% en estos conceptos.

“Y en todo lo que concierne a costas y gastos del procedimiento de ejecución coactiva, pueden acceder a un descuento del 90%”, indicó el funcionario en la entrevista con Exitosa.

Procedimiento

Para acceder a la amnistía, los interesados deberán realizar un pago voluntario durante el mes de julio. La Municipalidad del Callao informó que solo se considerarán las resoluciones de sanción ya impuestas. No están comprendidas las infracciones que se encuentren en procesos de apelación ni aquellas que aún no cuenten con sanción firme.

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Actualmente, solo los agentes de Tránsito pueden sancionar la infracción de trasladar dos adultos en moto. - Andina

Los pagos se efectúan en las ventanillas autorizadas del municipio y, según el funcionario entrevistado por Exitosa, el trámite busca ser ágil y no requiere intermediarios. La amnistía constituye una respuesta a la crisis económica que afecta al sector transporte, así como a reiterados pedidos de gremios de transportistas.

Vigencia y limitaciones

La ordenanza N° 009-2026 tendrá efecto únicamente durante julio. Finalizado este plazo, los descuentos dejarán de aplicarse. El municipio enfatizó que la medida es de carácter excepcional y no implica modificaciones en los procedimientos habituales de sanción para infracciones cometidas fuera de los periodos contemplados.

El alcalde César Pérez impulsó la iniciativa con el objetivo de ofrecer una alternativa temporal a los transportistas y conductores afectados por la coyuntura económica, según relataron fuentes municipales a Exitosa. La expectativa del municipio es que la regularización de deudas contribuya a mejorar la recaudación y facilite la reincorporación de unidades al servicio formal.

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