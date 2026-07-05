Tras meses cerrado, Aeropuerto de Jaén reanuda operaciones para emergencias: FAP evacúa a niño de dos años hacia Lima

Aeropuerto de Jaén listo para reabrir: todo sobre pasajes, vuelos y modernización

El Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén volvió a recibir una aeronave tras varios meses de cierre. Este domingo 5 de julio, un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) aterrizó en el terminal para evacuar de emergencia a un niño de dos años que necesitaba ser trasladado a Lima debido a su delicado estado de salud. La operación se realizó sin contratiempos y permitió que el menor fuera derivado al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde recibirá atención médica especializada.

La evacuación fue posible porque el aeropuerto de Jaén permanece habilitado desde el 30 de junio para atender vuelos de ayuda humanitaria, acción cívica y evacuaciones médicas, luego de culminar los trabajos de mantenimiento en la pista y otras áreas operativas. Aunque los vuelos comerciales todavía no tienen una fecha oficial de reanudación, esta intervención marca una de las primeras operaciones realizadas desde la reapertura parcial del terminal.

PUBLICIDAD

Niño de dos años fue trasladado de emergencia a Lima en vuelo de la FAP

Reapertura del aeropuerto Fernando Belaúnde Terry: lo que debes saber sobre vuelos y pasajes

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que la aeronave de la FAP aterrizó alrededor de las 10:30 de la mañana en el Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén, con el objetivo de evacuar a un menor de dos años cuyo estado de salud requería atención especializada de manera inmediata.

Tras el arribo del avión militar, el pequeño fue trasladado hacia Lima, donde quedó internado en el Hospital Nacional Dos de Mayo, establecimiento en el que recibirá el tratamiento médico correspondiente debido a la complejidad de su condición.

Según detalló Corpac, la operación se desarrolló sin inconvenientes y no requirió trámites extraordinarios, ya que el aeropuerto permanece habilitado desde el 30 de junio para atender este tipo de vuelos especiales. La autorización comprende únicamente operaciones relacionadas con emergencias médicas, ayuda humanitaria y misiones de acción cívica, mientras continúan las coordinaciones para el restablecimiento total de las actividades aéreas.

PUBLICIDAD

La institución destacó que la disponibilidad del terminal permitió que la evacuación se realizara de forma inmediata, reduciendo los tiempos de respuesta ante una situación que demandaba atención urgente. Este tipo de operaciones resulta especialmente importante para pacientes provenientes del nororiente peruano, donde el transporte terrestre hacia la capital puede tomar muchas horas.

La reapertura parcial del aeropuerto representa un cambio significativo frente al escenario vivido durante los últimos meses, cuando la suspensión de operaciones limitó la conectividad aérea de la provincia de Jaén y complicó el traslado de pasajeros, mercancías y pacientes que necesitaban atención médica en otras ciudades.

PUBLICIDAD

Aeropuerto de Jaén sigue sin fecha para reiniciar vuelos comerciales

Según CORPAC, las lluvias habrían provocado grietas en la pista de aterrizaje, aunque la duración del mantenimiento aún está en evaluación. (Composición: Infobae / captura de video / Visión TV)

El Aeropuerto Fernando Belaunde Terry permaneció cerrado desde febrero de este año debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias sobre la pista de aterrizaje. La situación obligó a suspender completamente los vuelos comerciales mientras se ejecutaban trabajos de mantenimiento correctivo y adecuaciones técnicas para garantizar la seguridad operacional.

Como parte de estas intervenciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Corpac realizaron una inspección integral de la infraestructura aeroportuaria. Los trabajos incluyeron el parchado de sectores específicos de la pista de 2.400 metros de longitud, el sellado de fisuras, el repintado de la señalización horizontal, mejoras en las calles de rodaje, la plataforma y la implementación de un sistema de drenaje para enfrentar futuras precipitaciones.

PUBLICIDAD

Las obras demandaron una inversión superior a S/ 1,6 millones, además de labores complementarias en el centro de control y otras instalaciones esenciales para el funcionamiento del aeropuerto. Paralelamente, Corpac viene gestionando la contratación de una cuadrilla permanente especializada en mantenimiento, con el propósito de realizar intervenciones oportunas y preservar las condiciones operativas del terminal.

Aunque inicialmente las autoridades habían proyectado que los vuelos comerciales podrían restablecerse durante julio, hasta el momento no existe una fecha oficial para su reanudación. De acuerdo con el MTC, el reinicio dependerá de las autorizaciones que emita la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad encargada de verificar que se cumplan todos los estándares técnicos y de seguridad exigidos para las operaciones regulares.

PUBLICIDAD

Mientras se completa ese proceso, el aeropuerto continuará funcionando exclusivamente para vuelos autorizados de carácter humanitario, evacuaciones médicas y misiones de apoyo del Estado.

Corpac señaló que los trabajos de mantenimiento ya concluyeron satisfactoriamente y que el terminal recuperó las condiciones necesarias para atender este tipo de operaciones prioritarias.