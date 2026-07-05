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Keiko Fujimori se dirige a quienes no la eligieron: “Será una responsabilidad muy grande recuperar la confianza”

La presidenta electa reconoció el desafío de gobernar un país dividido y anticipó que su gestión buscará fortalecer la institucionalidad y el diálogo político

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Keiko Fujimori
Keiko Fujimori reconoció la fragmentación social y política en Perú y asumió como un reto personal recuperar la confianza de quienes no la respaldaron en las urnas

La mandataria electa Keiko Fujimori afirmó este domingo que comprende la “fragmentación que existe” en el país y consideró que recaerá sobre su administración una “responsabilidad muy grande” para “recuperar la confianza de aquellos” que no la apoyaron en las urnas.

“Con profunda gratitud recibo esta gran responsabilidad que la mitad de peruanos me está dando. Con mucha humildad, entiendo también el mandato y la fragmentación que existe en el Perú”, expresó durante una entrevista con el medio ecuatoriano El Universo.

Fujimori indicó que la campaña “ya terminó” y comienza un nuevo quinquenio en el que se requerirá “más esfuerzo”, en especial por parte de la población del sur, donde persiste una mayor desconfianza.

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Seguidamente, reconoció que durante el régimen de su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), “se deterioró la institucionalidad” y “la corrupción atacó” esa gestión.

La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo de presidenta del Perú a partir del 28 de julio y tendrá a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes
Fujimori destacó la importancia de la perseverancia al recordar sus tres intentos previos por alcanzar la presidencia y afirmó que nunca se debe abandonar los objetivos personales

“Por eso es que con mayor ahínco pondré mucho énfasis en la institucionalidad, la división de poderes y el mantener una articulación con los otros partidos políticos y con las otras instituciones del Estado”, aseguró.

La lideresa de Fuerza Popular se refirió además a lo que implica llegar a la Presidencia tras tres intentos previos, en los que perdió ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

“Yo creo que las personas nunca debemos de rendirnos. Creo en la perseverancia, en la disciplina, y ese es el mensaje que le doy a mis hijas y que le doy a los jóvenes. Todo en la vida lo podemos conseguir si nos lo proponemos y si trabajamos de manera organizada. Creo también que los momentos difíciles a mí me permitió acercarme mucho a Dios y sé que los tiempos de Dios son perfectos”, sostuvo.

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Respecto a la economía, planteó que, ante la alta informalidad, su administración priorizará facilidades y flexibilidad para la micro y pequeña empresa. “Es a ellos donde tenemos que darle todos los mecanismos de respaldo de parte del Estado, pero también destrabar los grandes proyectos y los medianos”, indicó.

Anticipó que su administración pondrá énfasis en fortalecer la institucionalidad, la división de poderes y la articulación con partidos e instituciones del Estado
Anticipó que su administración pondrá énfasis en fortalecer la institucionalidad, la división de poderes y la articulación con partidos e instituciones del Estado

“De esta manera, nosotros en esos momentos que estamos creciendo un tres punto dos por ciento, esperamos terminar el año cerca de tres punto ocho y para el próximo año yo calculo que estaremos creciendo entre cinco y seis por ciento. Este dinamismo en la economía que le vamos a dar desde la pequeña empresa hasta la más grande, permitirá sobre todo crear puestos de trabajo y reducir la pobreza”, avanzó.

A diferencia los anteriores comicios, Fujimori llegó a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

Durante la actual campaña, logró el apoyo de una parte significativa del electorado con una propuesta de “mano dura” y un enfoque cada vez más conservador, además de ofrecer liderar “un gobierno que cumpla, que trabaje, que esté en la cancha”.

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