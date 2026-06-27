Destinan más de S/ 1,6 millones para recuperar condiciones operativas del aeropuerto de Jaén

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y en coordinación con Corpac, realizó una evaluación técnica al aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén con el fin de revisar el progreso de las labores de mantenimiento y verificar las condiciones actuales de su infraestructura.
La inspección busca asegurar que el terminal aéreo cumpla con los requisitos establecidos en materia de seguridad operacional y contribuir a mejorar la conectividad aérea en la zona nororiental del país, especialmente para las provincias de Jaén, Bagua y San Ignacio.
Supervisan trabajos en pista, terminal y áreas operativas
Durante la visita, la jefa del Gabinete de Asesores del MTC, Ana Reátegui, y el presidente del directorio de Corpac, Luis Esquivel, verificaron las intervenciones que se vienen desarrollando en distintos sectores del aeropuerto, entre ellos la pista de aterrizaje, calles de rodaje, plataforma, centro de control y terminal aéreo.
PUBLICIDAD
Las autoridades revisaron el avance de las labores para confirmar que estas se ejecuten de acuerdo con los parámetros técnicos exigidos por la normativa aeronáutica. Las acciones están orientadas a recuperar y conservar la operatividad de la infraestructura aeroportuaria.
Inversión supera los S/ 1,6 millones para mantenimiento
Los trabajos, programados hasta el 30 de junio, incluyen el parchado de zonas determinadas de la pista de aterrizaje, que cuenta con 2.400 metros de longitud y 45 metros de ancho, además del repintado de la señalización horizontal, sellado de fisuras y mejoras en el sistema de drenaje del área aeroportuaria.
Para estas intervenciones se ha destinado una inversión superior a S/ 1,6 millones. Asimismo, Corpac viene gestionando la contratación de una cuadrilla permanente especializada en mantenimiento, con la finalidad de atender oportunamente las necesidades de conservación del terminal aéreo.
PUBLICIDAD
Aeropuerto podrá atender vuelos de ayuda y emergencias
Luego de finalizar el mantenimiento correctivo y las acciones complementarias, el aeropuerto podrá recibir operaciones de aeronaves destinadas a ayuda humanitaria, acción cívica y evacuaciones médicas, siempre que exista coordinación previa con el personal operacional de Corpac.
La reanudación de los vuelos comerciales dependerá de las autorizaciones que otorgue la autoridad aeronáutica competente. El MTC indicó que continuará trabajando para mantener la seguridad operacional del aeropuerto y reforzar la conectividad aérea de esta parte del país.
Complejo podría beneficiar al turismo en Jaén
El aeropuerto de Jaén podría impulsar el desarrollo turístico de la ciudad al mejorar la conectividad de la provincia y facilitar el acceso de visitantes a sus principales atractivos naturales, como cataratas, bosques y zonas ecológicas ideales para actividades de aventura. Ubicada en la región Cajamarca, ofrece una combinación de paisajes naturales, biodiversidad y espacios que permiten disfrutar de caminatas y recorridos rodeados de vegetación. Entre sus destinos destaca la Catarata San Andrés, ubicada en el centro poblado Las Naranjas, que sobresale por sus caídas de agua cristalina y el entorno de bosques de neblina que la rodea.
PUBLICIDAD
Otro destino natural es la Catarata Chorro Blanco, un escenario donde el visitante puede apreciar una caída de agua de gran altura, pozas naturales y especies de flora como orquídeas y bromelias durante el trayecto. También se encuentra la Catarata La Fortaleza, en el distrito de San José del Alto, un lugar que combina rutas de caminata con paisajes de montaña y diversidad de plantas y animales.
La provincia también cuenta con espacios para la observación de naturaleza, como el Bosque de Yanahuanca, donde se conservan especies propias de los bosques secos tropicales del Marañón-Chinchipe y se realizan actividades vinculadas al avistamiento de aves. Estos lugares convierten a Jaén en una alternativa para quienes buscan conocer destinos menos tradicionales del norte peruano.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Croacia vs Ghana EN VIVO: minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026
Los ‘balcánicos’ se juegan la clasificación ante las ‘estrellas negras’ en Filadelfia. El ganador del duelo se hará con el boleto a los 16avos de final. Sigue las incidencias
Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio: resumen y goles del triunfo ‘cervecero’ por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026
Los ‘celestes’ se han hecho de su boleto para la siguiente instancia, tras superar no sin incomodidades al elenco selvático. Martín Távara e Irven Ávila resolvieron el pleito, en el Rímac
Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 27 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV
Se juega la última jornada de la fase de grupos con encuentros imperdibles: Portugal se mide con Colombia, Inglaterra juega con Panamá, Argentina lo hace con Jordania, y mucho más
Gol de Irven Ávila para ampliar la cuenta en Sporting Cristal vs Unión Comercio por Copa de la Liga 2026
El atacante ‘celeste’ se despachó con su tercera diana del año para encaminar la victoria del conjunto de Roberto Mosquera y la clasificación a la próxima ronda
Equipos de Liga Peruana de Vóley respaldan a San Martín y apuntan contra la Federación tras polémico fichaje de Aixa Vigil a Universitario
Clubes de la Primera y Segunda División de voleibol, incluido Alianza Lima, solicitaron a la Federación Peruana de Voleibol que se respete el régimen de afiliación establecido en el reglamento
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD