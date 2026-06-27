Perú

Destinan más de S/ 1,6 millones para recuperar condiciones operativas del aeropuerto de Jaén

El MTC y Corpac inspeccionaron las obras de recuperación en el terminal aéreo cajamarquino, donde se ejecutan mejoras en la pista, sistemas de drenaje y otras áreas clave para garantizar la continuidad de las operaciones bajo estándares de seguridad

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La inspección tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad aérea y fortalecer la conectividad en la zona nororiental, beneficiando principalmente a Jaén, Bagua y San Ignacio.
La inspección tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad aérea y fortalecer la conectividad en la zona nororiental, beneficiando principalmente a Jaén, Bagua y San Ignacio. Foto: Gobierno del Perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y en coordinación con Corpac, realizó una evaluación técnica al aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén con el fin de revisar el progreso de las labores de mantenimiento y verificar las condiciones actuales de su infraestructura.

La inspección busca asegurar que el terminal aéreo cumpla con los requisitos establecidos en materia de seguridad operacional y contribuir a mejorar la conectividad aérea en la zona nororiental del país, especialmente para las provincias de Jaén, Bagua y San Ignacio.

Supervisan trabajos en pista, terminal y áreas operativas

Durante la visita, la jefa del Gabinete de Asesores del MTC, Ana Reátegui, y el presidente del directorio de Corpac, Luis Esquivel, verificaron las intervenciones que se vienen desarrollando en distintos sectores del aeropuerto, entre ellos la pista de aterrizaje, calles de rodaje, plataforma, centro de control y terminal aéreo.

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Las autoridades revisaron el avance de las labores para confirmar que estas se ejecuten de acuerdo con los parámetros técnicos exigidos por la normativa aeronáutica. Las acciones están orientadas a recuperar y conservar la operatividad de la infraestructura aeroportuaria.

Ana Reátegui, del MTC, y Luis Esquivel, de Corpac, supervisaron los trabajos en la pista, calles de rodaje, plataforma y demás áreas del aeropuerto.
Ana Reátegui, del MTC, y Luis Esquivel, de Corpac, supervisaron los trabajos en la pista, calles de rodaje, plataforma y demás áreas del aeropuerto. Foto: Gobierno del Perú

Inversión supera los S/ 1,6 millones para mantenimiento

Los trabajos, programados hasta el 30 de junio, incluyen el parchado de zonas determinadas de la pista de aterrizaje, que cuenta con 2.400 metros de longitud y 45 metros de ancho, además del repintado de la señalización horizontal, sellado de fisuras y mejoras en el sistema de drenaje del área aeroportuaria.

Para estas intervenciones se ha destinado una inversión superior a S/ 1,6 millones. Asimismo, Corpac viene gestionando la contratación de una cuadrilla permanente especializada en mantenimiento, con la finalidad de atender oportunamente las necesidades de conservación del terminal aéreo.

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Aeropuerto podrá atender vuelos de ayuda y emergencias

Luego de finalizar el mantenimiento correctivo y las acciones complementarias, el aeropuerto podrá recibir operaciones de aeronaves destinadas a ayuda humanitaria, acción cívica y evacuaciones médicas, siempre que exista coordinación previa con el personal operacional de Corpac.

La reanudación de los vuelos comerciales dependerá de las autorizaciones que otorgue la autoridad aeronáutica competente. El MTC indicó que continuará trabajando para mantener la seguridad operacional del aeropuerto y reforzar la conectividad aérea de esta parte del país.

Los vuelos comerciales se retomarán cuando la autoridad aeronáutica lo autorice. El MTC continuará reforzando la seguridad y conectividad del aeropuerto.
Los vuelos comerciales se retomarán cuando la autoridad aeronáutica lo autorice. El MTC continuará reforzando la seguridad y conectividad del aeropuerto. Foto: Gobierno del Perú

Complejo podría beneficiar al turismo en Jaén

El aeropuerto de Jaén podría impulsar el desarrollo turístico de la ciudad al mejorar la conectividad de la provincia y facilitar el acceso de visitantes a sus principales atractivos naturales, como cataratas, bosques y zonas ecológicas ideales para actividades de aventura. Ubicada en la región Cajamarca, ofrece una combinación de paisajes naturales, biodiversidad y espacios que permiten disfrutar de caminatas y recorridos rodeados de vegetación. Entre sus destinos destaca la Catarata San Andrés, ubicada en el centro poblado Las Naranjas, que sobresale por sus caídas de agua cristalina y el entorno de bosques de neblina que la rodea.

Otro destino natural es la Catarata Chorro Blanco, un escenario donde el visitante puede apreciar una caída de agua de gran altura, pozas naturales y especies de flora como orquídeas y bromelias durante el trayecto. También se encuentra la Catarata La Fortaleza, en el distrito de San José del Alto, un lugar que combina rutas de caminata con paisajes de montaña y diversidad de plantas y animales.

La provincia también cuenta con espacios para la observación de naturaleza, como el Bosque de Yanahuanca, donde se conservan especies propias de los bosques secos tropicales del Marañón-Chinchipe y se realizan actividades vinculadas al avistamiento de aves. Estos lugares convierten a Jaén en una alternativa para quienes buscan conocer destinos menos tradicionales del norte peruano.

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