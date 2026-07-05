Golpe a la minería ilegal en Huánuco: destruyen nueve balsas dragas valorizadas en más de S/ 1,3 millones en el río Pachitea

Comando Operacional del Ucayali también incautó dragas y otros materiales.

En una nueva acción contra la minería ilegal en la selva central, autoridades de Huánuco destruyeron nueve balsas dragas valorizadas en más de S/ 1,3 millones durante un operativo fluvial ejecutado en el río Pachitea, en la provincia de Puerto Inca. La intervención se desarrolló en una zona donde, según las autoridades, este tipo de equipos venía siendo utilizado para la extracción ilícita de minerales en pleno cauce del río.

El despliegue se realizó de manera inopinada en los centros poblados de Yanayacu, Nuevo Trujillo y Trece Tiros, ubicados en el distrito de Yuyapichis. Hasta esos puntos llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), representantes del Ministerio Público y personal de la Marina de Guerra del Perú, en una operación coordinada para ubicar embarcaciones, motores, herramientas y otros implementos vinculados a actividades ilegales en la zona.

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Autoridades hallaron balsas, motores y herramientas en plena zona de extracción ilícita

Comando Operacional del Ucayali también incautó dragas y otros materiales.

De acuerdo con la información oficial, durante el recorrido fluvial se identificaron nueve balsas dragas que operaban en distintos sectores del río. Estos equipos forman parte de la infraestructura empleada por los grupos dedicados a la extracción ilícita de minerales, una actividad que continúa expandiéndose en varias regiones del país y que afecta directamente a ecosistemas acuáticos y áreas de difícil acceso.

Además de las balsas, las autoridades hallaron motores y diversos materiales utilizados para sostener la operación de los artefactos. Todo el material fue intervenido en el lugar bajo la supervisión de los representantes del Ministerio Público, quienes dispusieron la incautación y posterior destrucción de los bienes encontrados. La medida buscó evitar que estos equipos vuelvan a ser empleados en nuevas acciones de minería ilegal.

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La intervención fue documentada conforme a ley, como parte del procedimiento establecido para este tipo de operativos en los que participan distintas instituciones del Estado. Según el reporte difundido, la acción permitió afectar bienes valorizados en más de S/ 1 336 735, cifra que refleja la magnitud de la estructura instalada para estas labores ilícitas en el río Pachitea.

En el operativo también se puso énfasis en la ubicación estratégica de los puntos intervenidos, ya que los centros poblados de Yanayacu, Nuevo Trujillo y Trece Tiros son zonas de difícil acceso donde las operaciones fluviales suelen ser aprovechadas por redes dedicadas a la extracción no autorizada de recursos. Por ello, el trabajo conjunto entre la PNP, el Ministerio Público y la Marina de Guerra del Perú fue clave para ingresar por vía acuática y ubicar los equipos en actividad.

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Las autoridades mantuvieron la intervención centrada en la inmovilización de los instrumentos usados para la extracción ilícita, con el fin de reducir la capacidad operativa de quienes se dedican a esta actividad en Puerto Inca.

Destruyen 17 campamentos de minería ilegal y equipos valorizados en más de S/ 5,6 millones en Madre de Dios

Durante operativos helitransportados en Madre de Dios, maquinaria y material de minería ilegal, valorizado en más de S/ 8.3 millones, fueron incautados y destruidos por las fuerzas armadas y la policía. (Foto: Mindef)

En una intervención paralela contra la minería ilegal, las fuerzas del orden ejecutaron un operativo en los sectores Isla Córdova y Azul, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata (Madre de Dios). La acción fue liderada por el Comando Operacional del Sur con apoyo de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

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Como resultado del despliegue, las autoridades destruyeron 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas, además de intervenir cinco motores, 130 metros de alfombra y otros equipos utilizados para la extracción ilegal de oro. Según el Ministerio de Defensa, los bienes inutilizados durante el operativo superan los S/ 5,6 millones.

Durante las diligencias también fueron incautados 1.400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubería de PVC y 1.400 metros de cable eléctrico, entre otros materiales empleados en estas actividades ilícitas. Todo el equipamiento fue destruido en el lugar bajo supervisión del Ministerio Público, como parte de las acciones que buscan reducir la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal en la Amazonía peruana.

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