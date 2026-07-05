Perú

Chofer fallece luego de que camión se vuelca en la Vía de Evitamiento y provoca intenso congestionamiento vehicular hacia el norte de Lima

El accidente ocurrió cerca del puente Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho. La restricción de carriles generó largas filas de vehículos mientras equipos de emergencia realizaban las labores de atención y remoción

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Un trágico accidente vehicular se registró en la Vía de Evitamiento, a la altura de El Agustino, donde el conductor de un camión falleció. El vehículo pesado se volcó aparatosamente, causando la muerte instantánea del chofer. Canal N

La circulación vehicular en una de las principales vías de Lima registró serias demoras la tarde de este domingo 5 de julio, luego de un accidente de tránsito que obligó a restringir el paso en dirección al norte. La situación afectó a cientos de conductores que transitaban por la Vía de Evitamiento, una arteria clave para el desplazamiento entre distintos distritos de la capital.

La emergencia movilizó a equipos de auxilio vial, personal policial y una ambulancia para atender la zona del siniestro que dejó un fallecido. Mientras las labores de intervención avanzaban, el flujo vehicular presentó importantes retrasos, con largas filas de unidades en varios kilómetros de la vía.

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El accidente ocurrió en la Vía de Evitamiento, en sentido de sur a norte, luego de pasar el puente Caja de Agua, cerca del paradero Puente Nuevo, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según informó Lima Expresa, un camión se volcó antes de llegar al cruce con la Vía Expresa Línea Amarilla.

La unidad quedó sobre la calzada, situación que redujo la capacidad de circulación en este tramo. El incidente impactó el desplazamiento de vehículos que avanzaban desde distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate y Santa Anita con destino al centro y norte de Lima.

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Auxilio vial y autoridades intervinieron en la emergencia

Camión se volcó en la Vía de Evitamiento, cerca del puente Caja de Agua. Lima Expresa
Camión se volcó en la Vía de Evitamiento, cerca del puente Caja de Agua. Lima Expresa

Lima Expresa informó que, tras el accidente, personal de auxilio vial, efectivos de la Policía Nacional y una ambulancia acudieron al lugar para controlar la situación y resguardar la seguridad de los usuarios de la vía.

La concesionaria señaló: “Se registra la volcadura de un vehículo en la Vía deEvitamiento con sentido al norte, pasando el puente Caja de Agua. Nuestras unidades de auxilio vial, PNP y ambulancia Lima Expresa, se encuentran en el punto señalizando la zona hasta la llegada del fiscal”.

Más adelante, la empresa precisó que su personal distribuyó arena sobre la superficie afectada con el objetivo de facilitar las labores en la zona del accidente y reducir riesgos para los demás conductores.

Conductor perdió la vida tras el vuelco del camión

Las primeras versiones indican que, durante esa maniobra, la unidad se volcó. Según la información recogida en el lugar, el conductor intentó salir del vehículo, pero terminó aplastado por el propio camión.

La Policía de Investigación de Accidentes de Tránsito acudió a la zona para desarrollar las pericias correspondientes. También llegaron familiares de la víctima para cumplir con los procedimientos establecidos por las autoridades.

La víctima fue identificada como Wilmer Antonio Sánchez Almanza, de 51 años, natural de Chincha, de acuerdo con la información proporcionada en el lugar del accidente. Las circunstancias que originaron el vuelco permanecen bajo investigación.

Tránsito permaneció restringido en dirección al norte

Durante la atención de la emergencia, Lima Expresa comunicó que solo dos carriles permanecían disponibles para los vehículos que avanzaban hacia el norte. Además, el carril derecho continuó operativo para los conductores que se dirigían hacia la Línea Amarilla.

En otro reporte, la concesionaria indicó: “Nuestras unidades de auxilio vial esparcen arena en la zona. Hay dos carriles habilitados para el tránsito de los vehículos con sentido al norte y el carril derecho para quienes se dirigen a la Línea Amarilla. Al momento la carga vehicular llega hasta Primavera”.

La restricción provocó una importante acumulación de vehículos en la Vía de Evitamiento durante varias horas de la tarde.

El impacto del accidente también quedó registrado en la plataforma Google Maps, que mostró circulación lenta en la zona comprometida por el siniestro.

La franja de congestión se extendía desde las inmediaciones del paradero Puente Nuevo hasta antes del bypass que conecta con la Vía Expresa Línea Amarilla. Esa condición confirmó las demoras para quienes utilizaban esta ruta con dirección al norte de la ciudad.

Fiscalía autorizó el retiro del vehículo

El accidente ocurrió en sentido de sur a norte, en San Juan de Lurigancho. Facebook
El accidente ocurrió en sentido de sur a norte, en San Juan de Lurigancho. Facebook

Alrededor de las 4:25 de la tarde, Lima Expresa informó una actualización sobre el desarrollo de las labores en el lugar del accidente. Según la empresa, el representante del Ministerio Público llegó al punto del siniestro, paso necesario para continuar con el procedimiento correspondiente.

La concesionaria comunicó: “El fiscal se acercó al lugar y nuestro equipo de auxilio vial se encuentra realizado los trabajos de remoción del vehículo con la grúa para poder liberar la Vía de Evitamiento con sentido al norte”.

El retiro del camión permitió continuar con las tareas destinadas a restablecer la circulación en este importante corredor vial de la capital.

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