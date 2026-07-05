Tributo sinfónico a Taylor Swift llega a Lima: fechas, lugar y precio de entradas para sus shows

Swiftie Strings Armonissimo’s Version: el tributo sinfónico a Taylor Swift llega a Lima con seis funciones

La música de Taylor Swift será reinterpretada en una serie de conciertos sinfónicos que prometen sumergir a los fans en un recorrido por todas sus eras musicales. El espectáculo, a cargo de la orquesta Armonissimo, propone una experiencia instrumental inmersiva con arreglos originales y una puesta visual inspirada en la iconografía de la artista estadounidense. El evento busca reunir a los swifties peruanos para celebrar el legado de la cantautora, considerada por Billboard una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

El ciclo, titulado Swiftie Strings Armonissimo’s Version, tendrá seis funciones a lo largo de dos fines de semana en julio de 2026. La propuesta incluye un repertorio de 16 canciones emblemáticas, interpretadas por el quinteto dirigido por Gabriel Vizcarra e integrado por Johanna Taboada, Jorge Breña, Claudia Martínez y Silvia Valdivia.

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“Buscamos que el público disfrute sus canciones favoritas con una propuesta elegante, íntima y diferente. Que se sientan libres de cantar a viva voz y que vivan la experiencia de un concierto de música de cámara como en una experiencia completamente nueva”, señaló Vizcarra.

El cartel publicita el concierto instrumental Swiftie Strings, que rinde tributo a la música de Taylor Swift en el Centro Cultural Ulima de Lima, Perú, durante julio.

Lorena Alberti, directora del Centro Cultural de la Universidad de Lima, agregó: “Las canciones de Taylor Swift conectan con tanta gente porque tienen un mensaje universal con el que es posible identificarse al menos una vez. En este nuevo formato, mostraremos una manera más cercana de vivir su música. Queremos que los fans redescubran las melodías que ya forman parte de su vida”.

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¿Cuándo y dónde?

Las presentaciones de Swiftie Strings se llevarán a cabo en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima (jirón Cruz del Sur 206, Santiago de Surco) los viernes 10 y 17 de julio a las 20.00 horas, y los sábados 11 y 18 de julio a las 16.00 y 20.00 horas. El acceso incluye estacionamiento gratuito, sujeto a disponibilidad, y descuentos para la comunidad Ulima. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

Precios de entradas y zonas

Todas las fechas mantienen la misma estructura de precios y zonas:

1989 : S/50

Reputación : S/90

Lover : S/120

Silla de ruedas: S/95

Un mapa de ubicación y una tabla de tarifas detallan los precios de las entradas para el tributo sinfónico a Taylor Swift en Lima.

Setlist

El repertorio para el tributo incluye los siguientes temas:

Shake It Off Blank Space Love Story You Belong With Me Mine Enchanted Wildest Dreams Reputation Suite: Getaway Car / I Did Something Bad Lover Lover Suite: The Man / Paper Rings Cruel Summer August Evermore Suite: Champagne Problems / Dorothea The Fate of Ophelia All Too Well (10 Minute Version) Anti-Hero

ARCHIVO - Taylor Swift actúa en la Arena Paris La Défense durante su concierto de la gira Eras Tour en París, el 9 de mayo de 2024. (Foto AP/Lewis Joly, archivo)

¿Cómo comprar las entradas en Joinnus?

Los pasos para adquirir entradas son los siguientes:

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