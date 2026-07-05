Mónica Torres reveló que perdió un bebé tras someterse a inseminación artificial y habló por primera vez del dolor que le dejó esa experiencia

La actriz peruana reveló que recurrió a la inseminación artificial para cumplir su deseo de maternidad. Mónica Torres contó que perdió al bebé a los dos meses y medio de gestación tras el tratamiento de inseminación artificial. Video: YouTube La Linares

La actriz Mónica Torres rompió el silencio sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. En el pódcast ‘La Linares’, conducido por la periodista Verónica Linares, Torres reveló que perdió un bebé a los dos meses y medio de gestación tras someterse a un proceso de inseminación artificial, y describió la experiencia como una de las más difíciles que ha atravesado.

La actriz, pareja de Carlos Ayllón, conocida por su papel de ‘Lucifer’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, contó que el deseo de convertirse en madre la llevó a explorar distintas alternativas. La inseminación artificial fue una de ellas, aunque el proceso implicó decisiones que la impactaron desde el inicio.

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“Qué loco es eso. Que te den la lista de qué quieres: color de ojos, piel y más. Yo dije ‘¡¿es en serio?!’. Me sentía... creo que esa es la parte más dura”, relató Torres durante la entrevista.

El embarazo que no llegó a término

Pese a las dificultades del procedimiento, Torres decidió continuar. Los controles médicos evolucionaban con normalidad y la actriz mantenía expectativas favorables. Su ginecólogo le confirmaba en cada revisión que no había ningún problema de salud de su parte. “Tú estás bien, no es que haya que corregir algo”, le decía el médico, según relató.

Mónica Torres habló por primera vez en el pódcast 'La Linares' sobre la pérdida de su bebé y sus intentos de ser madre.

La pérdida ocurrió a los dos meses y medio de gestación. Torres describió ese momento con una frase que resume la soledad que sintió durante el proceso: “Ahí te das cuenta de que lo vas a hacer sola, de que estás sola en esto”. La actriz precisó que, a pesar de esa sensación, la decisión de intentarlo fue completamente consciente y personal.

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Con el paso del tiempo, Torres aprendió a cerrar esa etapa. “He querido ser madre de muchas formas, pero no se dio y es algo que hay que aceptar. Que hay cosas que todavía me pueden afectar, sí, pero ya está, es la vida, se dio así”, expresó en el pódcast. La actriz también subrayó que, pese al dolor, encuentra tranquilidad en haber intentado cumplir ese sueño: “Me siento tranquila porque lo intenté y lo intenté”.

Su relación con Carlos Ayllón

Las revelaciones de Torres llegan en un período de amplia exposición pública para la actriz, marcado por su participación en el reality ‘La Granja VIP’. Tras su salida del programa, Torres aclaró en distintas entrevistas que su relación con Carlos Ayllón, hijo de la cantante Eva Ayllón, continúa firme tras más de cuatro años juntos.

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Los rumores de ruptura que circularon durante el reality fueron descartados por la propia actriz, quien explicó que la ausencia pública de su pareja durante esa etapa respondió a compromisos laborales con la orquesta de Eva Ayllón y a la incomodidad de Carlos con el trato que recibió Torres dentro del programa.

Mónica Torres aclaró que su relación con Carlos Ayllón sigue adelante tras semanas de silencio durante su encierro en 'La Granja VIP'.

El nombre de Eva Ayllón también apareció en este contexto luego de que Torres revelara, en el programa de streaming ‘Q’ Bochinche’, que Carlos quería que abandonara el reality. Tras esas declaraciones, la cantante publicó en redes sociales dos mensajes que generaron especulaciones.

“Si una persona brilla estando quebrada, imagina cuando esté entera” y “El mundo se reirá de tu proceso, pero se quedará en silencio cuando vean tus resultados”, fue la siguiente. Torres, por su parte, indicó que no tiene intención de sacar provecho de la polémica: “No pienso facturar de esto”, afirmó.

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La entrevista en ‘La Linares’ es la primera ocasión en que Torres aborda públicamente la pérdida del bebé y los intentos fallidos de maternidad, un tema que hasta ahora había mantenido fuera de su vida pública.