Caos en el aeropuerto Jorge Chávez: CORPAC niega responsabilidad

Un pasajero reporta en vivo la paralización de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a una grave falla en el sistema GPS. Cientos de vuelos nacionales e internacionales se ven afectados, dejando a miles de viajeros varados. Exitosa

Las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sufrieron una interrupción la mañana de este miércoles 24 de junio debido a una falla técnica en el sistema de posicionamiento global (GPS), fundamental para las maniobras de vuelo y la gestión del tráfico aéreo.

El incidente provocó la cancelación y retraso de vuelos nacionales e internacionales, dejando a cientos de pasajeros en salas de embarque y a bordo de aeronaves a la espera de información sobre sus destinos.

Durante varias horas, la incertidumbre se adueñó del principal terminal aéreo de Perú. “El capitán del avión informó que hay un problema con el sistema GPS del aeropuerto, un elemento vital para poder despegar”, declaró a Perú 21 el pasajero Sergio Salomón, quien viajaba en el vuelo 2390 con destino a Colombia.

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El problema afectó vuelos programados a destinos como Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Arequipa y Huánuco, generando congestión operativa y acumulación de aeronaves en tierra.

El malestar se extendió entre los viajeros, algunos de los cuales reportaron más de tres horas de espera sin recibir información oficial. La alta demanda de vuelos, propia de una jornada regular en el Jorge Chávez, sumó presión a la situación y complicó la normalización de las operaciones.

CORPAC confirmó la investigación del error de pista ocurrido en el Aeropuerto Jorge Chávez, que puso en riesgo la seguridad de los vuelos este viernes por la noche. Foto: Composición Infobae Perú

CORPAC aclara que la falla fue global

Frente a la preocupación generada, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) emitió un comunicado para explicar el origen de la incidencia. La entidad informó que a las 11:50 a.m. se reportaron interferencias y anomalías en las señales del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), del que forma parte el GPS, tecnología utilizada por las aeronaves como apoyo a la navegación aérea en diversas regiones del mundo.

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“Estas afectaciones no obedecen a fallas en los sistemas de CORPAC ni en la infraestructura de navegación aérea administrada por la corporación. Se trata de una situación externa vinculada al servicio global de posicionamiento satelital (GNSS/GPS), cuya operación y gestión son ajenas a CORPAC y a los proveedores de servicios de navegación aérea del país”, se lee em la misiva.

La entidad detalló que los servicios de tránsito aéreo continuaron operando bajo protocolos de contingencia, apoyándose en sistemas alternativos de vigilancia y navegación.

“La aviación civil cuenta con procedimientos de contingencia y medios alternativos de navegación que permiten a las aeronaves mantener niveles adecuados de seguridad operacional”, precisó el comunicado.

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Desde CORPAC indicaron que se mantuvo una coordinación permanente con autoridades aeronáuticas nacionales y operadores aéreos, así como organismos internacionales, para minimizar cualquier impacto en las operaciones y mantener informados a los pasajeros.

Comunicado de CORPAC.

Servicio de navegación se restablece y vuelos retoman su curso

Horas después del inicio de la emergencia, la situación comenzó a normalizarse en el Aeropuerto Jorge Chávez. Según los reportes de la entidad y testimonios de pasajeros, los vuelos empezaron a despegar progresivamente, aunque persistieron algunos retrasos debido a la acumulación de operaciones pendientes.

Hacia las 14:00 horas, CORPAC confirmó que el evento había sido superado y que las líneas aéreas retomaban sus vuelos con normalidad. La institución reiteró que continuará monitoreando la evolución de la situación y recomendó a los usuarios consultar con sus aerolíneas el estado actualizado de sus vuelos.

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