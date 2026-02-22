Perú

Se parelizan por 30 días los vuelos en el aeropuerto de Jaén: Vuelve a cerrar tras reapertura reciente

El cierre temporal del aeropuerto Fernando Belaunde Terry impactará en la movilidad de pasajeros, el comercio y la economía local

CORPAC anuncia culminación de trabajos
CORPAC anuncia culminación de trabajos en aeropuerto de Jaén.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) anunció la suspensión de todos los vuelos durante 30 días en el Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén. Esta medida, que entra en vigor desde este sábado 21 de febrero, afecta a miles de pasajeros y empresas en la región Cajamarca, donde la conectividad aérea ya ha estado marcada por cierres y reaperturas intermitentes a lo largo de los últimos años.

La decisión responde a la urgencia de ejecutar un mantenimiento correctivo en la pista de aterrizaje, la calle de rodaje y la plataforma de aeronaves, bajo la supervisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La medida se basa en la Resolución Ministerial N.º 071-2026-MTC/01.02, que declaró en emergencia el servicio de transporte aéreo en el terminal.

De acuerdo con lo comunicado por CORPAC, los trabajos incluyen la limpieza de drenajes y el desarrollo de un nuevo sistema de subdrenajes, orientados a enfrentar los problemas de filtración de agua que han provocado repetidas interrupciones en el pasado. 

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y remarcó su compromiso de restablecer la operatividad en cuanto se verifiquen las condiciones técnicas y de seguridad.

Comunicado de Corpac.
Comunicado de Corpac.

Antecedentes de fallas y cierres

El Aeropuerto Fernando Belaunde Terry ha atravesado una serie de cierres prolongados desde 2022, con impactos directos en el desarrollo económico y social de la región.

Según documentos oficiales, la terminal suspendió operaciones en junio de 2022 durante 150 días debido al deterioro de la pista. Tras una corta reapertura, en enero de 2023 se volvió a paralizar el tráfico aéreo por daños causados por lluvias.

En julio de 2023, solo ocho días después de reabrir, se detectaron nuevas fallas en la carpeta asfáltica recientemente intervenida. Este hallazgo obligó a un cierre que se extendió aproximadamente dos años y medio, afectando la conectividad aérea de Cajamarca y dejando a la provincia de Jaén con opciones de transporte limitadas.

La reapertura oficial, ocurrida el 30 de noviembre de 2025, devolvió cierta esperanza a los usuarios, pero la operatividad se mantuvo frágil.

El 25 de enero de 2026, la aparición de grietas en la pista, producto de intensas precipitaciones, provocó una suspensión adicional de dos días, antes de la reanudación temporal de los vuelos. Ahora, la nueva interrupción de 30 días retoma un patrón que ha generado incertidumbre entre los habitantes y empresas que dependen del aeropuerto.

CORPAC anuncia culminación de trabajos
CORPAC anuncia culminación de trabajos en aeropuerto de Jaén.

¿Solución definitiva?

Las autoridades estiman que en abril de 2026 estará listo el expediente técnico para una solución integral, que proyecta la reconstrucción total de la pista y la construcción de una nueva terminal de pasajeros.

Las obras actuales buscan garantizar la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones aéreas a largo plazo, mientras se avanza hacia la modernización de la infraestructura.

Durante este periodo de cierre, la supervisión de la DGAC y el cumplimiento estricto de la normativa aeronáutica forman parte de las garantías ofrecidas por CORPAC para retomar los vuelos apenas se verifiquen las condiciones adecuadas. La entidad reiteró su agradecimiento a la ciudadanía, reconociendo el impacto que esta medida tiene en la vida diaria y en la economía regional.

“Todos los trabajos se realizan bajo la supervisión permanente de la DGAC del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, subrayó la corporación en su comunicado.

