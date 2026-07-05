Conductor de camioneta involucrada en el choque donde murió un motociclista de 19 años en Lince fue llevado a la comisaría para diligencias

Un joven motociclista de 19 años, identificado como Jefferson Quispe Huamaní, falleció trágicamente tras un violento choque contra una camioneta en el cruce de las avenidas Manuel Segura y Petit Thouars, en el distrito de Lince. La policía investiga las causas del accidente. Panamerica Televisión

La investigación por el accidente de tránsito ocurrido la mañana del domingo 5 de julio en el distrito de Lince continúa con el conductor de la camioneta involucrada en la comisaría, mientras la Policía Nacional busca determinar las circunstancias que provocaron el choque que terminó con la muerte de un motociclista de 19 años.

El siniestro ocurrió en una de las intersecciones con mayor circulación vehicular del distrito, donde las primeras diligencias policiales se concentran en la recopilación de evidencias físicas y registros audiovisuales que permitan reconstruir la secuencia del impacto. Hasta el momento, las autoridades no atribuyen responsabilidad a ninguno de los conductores.

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La víctima fue identificada como Jefferson Quispe Huamaní. Su cuerpo fue trasladado a la morgue central luego del levantamiento efectuado por personal policial, mientras el vehículo involucrado quedó bajo custodia para las pericias correspondientes.

Conductor permanece en la comisaría durante las diligencias

El conductor de la camioneta Land Cruiser fue trasladado a la comisaría de Lince, donde la Policía Nacional inició las diligencias destinadas a esclarecer el accidente registrado en el cruce de la avenida Manuel Segura con la avenida Petit Thouars.

Las actuaciones incluyen la toma de declaraciones, la revisión del vehículo y la recopilación de los elementos encontrados en la escena. La camioneta también quedó a disposición de las autoridades para las pericias técnicas que forman parte de la investigación.

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De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional y los reportes televisivos, las autoridades todavía no precisan cuál fue la causa del choque ni si alguno de los conductores incumplió las normas de tránsito.

Uno de los principales obstáculos para la investigación corresponde a la ausencia de cámaras municipales de videovigilancia en el lugar del accidente. Por ese motivo, los agentes buscan acceder a registros de sistemas privados instalados cerca de la intersección.

Según la información proporcionada por la Policía y difundida por Panamericana Noticias, un edificio ubicado en la esquina cuenta con cámaras de seguridad. Además, existe una peluquería con equipos de videovigilancia, aunque el establecimiento permanecía cerrado cuando los efectivos realizaban las primeras diligencias.

Las grabaciones podrían aportar información clave para establecer la trayectoria de ambos vehículos, el funcionamiento del semáforo y la secuencia previa al impacto.

Pericias intentan establecer la causa del choque

Un motociclista de 19 años falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Lince. Composición; Infobae

La investigación policial permanece abierta debido a que todavía no existe una versión oficial sobre el origen del accidente.

Información preliminar indica que el semáforo de la intersección cambiaba de color cuando ocurrió el choque. Sin embargo, la Policía Nacional todavía no determina si alguno de los conductores cruzó con la luz roja o si existió otra circunstancia relacionada con el siniestro.

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Las autoridades tampoco confirmaron si factores como la velocidad, una posible distracción u otro elemento influyeron en el accidente. Esa información dependerá de los resultados de las pericias y del análisis de las evidencias recopiladas.

El impacto dejó daños severos en ambos vehículos

Las condiciones en las que quedaron los vehículos reflejan la magnitud del choque registrado durante la madrugada.

La motocicleta conducida por Jefferson Quispe Huamaní terminó completamente destruida. En la escena también quedó el casco utilizado por el joven, mientras personal policial acordonó el área para facilitar el trabajo de los especialistas.

La camioneta Land Cruiser de placa CVM-618 presentó daños visibles en distintos sectores. La puerta del copiloto quedó abollada, la parte delantera resultó deformada, el espejo lateral terminó roto y una de las lunas sufrió graves daños como consecuencia del impacto.

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Después del registro inicial en la zona, el vehículo fue retirado para continuar con las diligencias técnicas ordenadas por la Policía.

De acuerdo con la información policial, el motociclista falleció en el lugar del accidente. Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cuerpo y dispusieron su traslado a la morgue central para cumplir los procedimientos establecidos por la ley.

La escena permaneció resguardada mientras los especialistas efectuaban la inspección correspondiente y recogían evidencias que serán incorporadas a la investigación.

Motociclista de 19 años fallece en accidente con camioneta en Lince| Foto: Captura de pantalla de noticiero Panamericana

Investigación continúa sin determinar responsabilidades

Las diligencias policiales continúan con el objetivo de reconstruir los hechos y establecer la responsabilidad del accidente.

La información disponible hasta el momento no permite definir cuál de los conductores provocó el choque. Tanto las pericias de tránsito como el análisis de las posibles grabaciones de seguridad formarán parte de los elementos que evaluará la Policía Nacional durante la investigación.

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Mientras tanto, el conductor de la camioneta permanece vinculado a las actuaciones policiales en la comisaría de Lince, donde continúan los procedimientos destinados a esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente registrado la mañana del domingo.