Zona exclusiva, camioneta del año y empresa fachada: así era la vida de Jackson Mora antes de su detención por ‘Los Arquitectos del Fraude’

La camioneta usada por Jackson Mora estaba inscrita a nombre de su hermana Noelia Mora Rodríguez y fue incautada dentro de la investigación por fraude millonario.

Jackson Mora Rodríguez, de 51 años y exesposo de la modelo Tilsa Lozano, residía en una zona exclusiva del distrito de Santiago de Surco y conducía una camioneta Toyota 4Runner modelo 2026, valorizada en S/ 273 mil, al momento de su detención.

El vehículo estaba inscrito a nombre de su hermana Noelia Mora Rodríguez y fue incautado por las autoridades como parte de la investigación contra la organización criminal ‘Los Arquitectos del Fraude’, sindicada por el presunto desvío de cerca de S/10 millones de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) detuvo a Mora el 2 de julio de 2026 en su domicilio del distrito de San Borja, tras dos semanas de vigilancia encubierta sobre los presuntos integrantes de la banda. La operación incluyó el allanamiento de 12 inmuebles y la incautación de bienes de alto valor relacionados con los investigados.

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El director de la Dirincri, el general PNP Víctor Revoredo Farfán, explicó durante la presentación del caso que los principales implicados tenían pleno conocimiento del presunto esquema delictivo. “Todos tenían conocimiento del acto criminal y beneficio económico que iban a obtener para seguir con su vida ostentosa”, declaró el oficial.

Jackson Mora asiste a una audiencia judicial con las manos esposadas, mientras un juez revisa los documentos antes de dictar la decisión sobre su sentencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de bienes y el esquema financiero detrás del caso

Junto a Jackson Mora, las autoridades identificaron como investigados a su hermana Noelia Mora Rodríguez y a César Antonio Nepo Zolla, todos residentes en sectores exclusivos de Santiago de Surco. Nepo fue intervenido en una vivienda ubicada en Cerros de Camacho.

El mismo Nepo contaba con una oficina en el piso 11 de la torre Polo Hunt II, en la cuadra 14 de la avenida La Encalada, Surco, que fue acondicionada con fotos y diplomas para hacer creer al alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana, que pertenecía a la congresista Jeny López.

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Según la hipótesis policial, la empresa vinculada a los hermanos Mora —FFC MMA SAC, fundada en 2017 y dedicada a la organización de eventos de artes marciales mixtas— habría recibido más de S/818 mil, mientras que otros S/8 millones fueron transferidos a cuentas de dos empresas de fachada.

El Ministerio Público sostiene que Mora coordinó con los demás investigados el ingreso de los fondos a la empresa familiar mediante operaciones bancarias irregulares desde la municipalidad chinchana. La Fiscalía evalúa imputarle los delitos de fraude informático, lavado de activos y desvío de fondos públicos, cargos que, de confirmarse, contemplan penas de prisión efectiva por la gravedad de los hechos.

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La Fiscalía señala a Jackson Mora como presunto integrante de “Los Arquitectos del Fraude” y pide más de cuatro años de prisión efectiva por fraude informático, banda criminal y lavado de activos. Amor y Fuego.

Del ring a los tribunales: quién es Jackson Mora

Jackson Mora construyó su trayectoria pública durante más de dos décadas en los deportes de contacto. Inició en el boxeo, luego incursionó en las artes marciales mixtas (MMA) y se convirtió en uno de los referentes del circuito nacional. Más allá del ring, asumió la gestión de eventos como gerente general de FFC MMA SAC, cargo que luego cedió a su hermana Noelia.

Las señales de una vida holgada no eran nuevas. Hacia 2020, cuando aún era pareja de Tilsa Lozano sin haberse casado, Mora habría alquilado una casa de playa en Paracas para celebrar el cumpleaños número 38 de la modelo, con un costo de alrededor de S/1400 por día.

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Según información difundida en ese entonces por el programa de Magaly Medina, el expeleador habría invertido hasta S/ 7000 soles para agasajar a su entonces pareja en un exclusivo condominio de Ica con piscina. En esa misma época, trascendió que Mora ya tenía comprado un anillo de compromiso para pedirle matrimonio.

A comienzos de 2026, exsocios y colaboradores de la liga de MMA lo acusaron de manipulación de resultados, incumplimientos contractuales y desvío de fondos, acusaciones que Mora rechazó públicamente. Su nombre también figuró en una disputa legal por la propiedad de un inmueble en Surco.

Magaly TV: La Firme: Preparativos de la boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora. ATV.

Su vida privada tuvo amplia exposición mediática por su relación con Tilsa Lozano. Ambos oficializaron su vínculo en 2019 y se casaron el 25 de noviembre de 2022 en una ceremonia en Lima.

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El divorcio se concretó el 11 de junio de 2025. Tras la separación, Lozano relató en el pódcast ‘La Manada’ las consecuencias económicas del matrimonio: deudas y cuentas bancarias congeladas a raíz de documentos firmados durante la convivencia. “Nunca firmes un papel cuando te digan: ‘firma, no pasa nada’, por eso ahora estoy pagando deuda ajena”, afirmó la conductora.

Las declaraciones de Lozano cobraron nueva relevancia tras la detención de Mora, dado que la Fiscalía evalúa citarla como testigo en el proceso judicial.