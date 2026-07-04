Terremotos en Venezuela: Cancillería informa que mantiene asistencia a peruanos afectados y continúa con ayuda humanitaria

Las autoridades peruanas informaron que la comunidad nacional en Venezuela no registró incidentes por el reciente terremoto, tras activar protocolos de asistencia y reforzar la comunicación consular

Luego de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, la Cancillería del Perú informó que se encuentra en permanente contacto con los peruanos residentes en ese país, brindando asistencia y coordinando evacuaciones. Mediante un comunicado oficial, la cartera señaló que estas acciones se desarrollan a través de la Sección de Intereses en Caracas, responsable de los asuntos consulares.

Hasta el momento, se reportó la desaparición de siete peruanos y el lamentable fallecimiento de tres compatriotas, conforme lo comunicaron sus familiares a la Cancillería. Además, trece ciudadanos, entre ellos niños, adultos, madres de familia y mujeres gestantes, han recibido apoyo directo por parte de la misión diplomática.

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“Pese a las dificultades propias en una zona de desastre y, en la medida en que las circunstancias lo permiten, nuestra Sección de Intereses mantiene acceso a La Guaira y continúa desplegando labores de asistencia para los peruanos en la zona”, precisó el ministerio en su mensaje oficial.

La entidad también indicó que se prioriza la entrega de ayuda humanitaria a la familia de un menor de nacionalidad peruana, en coordinación con las autoridades venezolanas.

El llamado a mantenerse atentos a los canales oficiales se extendió a todos los peruanos en Venezuela, así como a sus familiares en el Perú, para recibir información actualizada y orientación sobre las acciones en curso.

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Comunicado de la Cancillería.

Canales de comunicación y envío de ayuda

Ante la alta demanda registrada, la Cancillería explicó que la línea telefónica de emergencia presenta congestión debido al elevado número de llamadas y a las interrupciones en las telecomunicaciones locales.

Por ello, recomendó a los afectados y sus familiares emplear el correo electrónico institucional (info@consulperu-caracas.com) y el WhatsApp de emergencia (00) 584142224598, para garantizar una respuesta oportuna y coordinada.

En cuanto al apoyo material para los damnificados, la Cancillería detalló que, junto con el Ministerio de Defensa (Mindef), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)y la Fuerza Aérea del Perú, se concretó el envío de un avión Hércules con más de 14 toneladas de ayuda humanitaria.

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“Esta asistencia se suma al apoyo de rescatistas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y voluntarios de ONG respaldados por nuestra gestión”, señaló la institución. La ayuda enviada y la que otros gobiernos han hecho llegar a Venezuela se entrega a las autoridades de ese país, quienes se encargan de su distribución en las zonas más afectadas.

Sobre la posibilidad de enviar bienes físicos desde el Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que, por normativas legales, no puede recibir, almacenar ni transportar donaciones materiales provenientes de particulares o empresas privadas. “Las leyes vigentes nos impiden actuar como intermediarios para el traslado de alimentos, medicinas o ropa si provienen de entidades privadas o personas”, explicó la entidad.

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Frente a esta restricción, la Cancillería orientó a los interesados en apoyar a los damnificados a realizar aportes económicos a través de canales oficiales y plataformas respaldadas por organismos internacionales.

El Fondo Humanitario para Venezuela, administrado por la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, recibe donaciones monetarias destinadas a la asistencia en el país afectado.

Además, la Cancillería facilitó información sobre otras agencias, fondos y programas internacionales con presencia activa en la respuesta humanitaria venezolana, entre ellos:

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)