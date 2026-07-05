Cómo el narco colombiano ‘Palpatine’ preparó en la selva peruana 700 kilos de cocaína con destino al Mundial 2026

Arcesio Trujillo, alias ‘Palpatine’, organizó en la selva de Amazonas un cargamento de 700 kilos de cocaína destinado al Mundial de fútbol 2026, utilizando un laboratorio clandestino y redes logísticas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sexagenario capo del narcotráfico Arcesio Trujillo organizó en la selva peruana un cargamento de 700 kilos de cocaína con destino al Mundial de fútbol 2026, según un informe publicado el domingo por el diario La República.

El reporte detalla que el colombiano, conocido como ‘Palpatine’ por su parecido físico con un personaje de Star Wars, instaló un laboratorio clandestino en Amazonas y coordinó una operación que integró productores locales, redes logísticas y compradores internacionales.

La investigación, que recoge información de fuentes antinarcóticas de la Policía Nacional (PNP), señala que Trujillo aprovechó el incremento en los cultivos de hoja de coca en esa zona. De acuerdo con datos oficiales, el área sembrada aumentó un 44,6% entre 2023 y 2024.

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En ese contexto, Trujillo adquiría la pasta básica a campesinos de localidades cercanas y la procesaba en un laboratorio oculto en el centro poblado de Chicais, distrito de Imaza. La organización, respaldada por narcotraficantes peruanos con antecedentes penales, imitaba el funcionamiento de los cárteles colombianos de décadas anteriores, controlando cada fase de la producción y exportación.

El incremento de cultivos de hoja de coca en la región permitió a la organización adquirir materia prima a campesinos locales y procesarla en el laboratorio de Chicais, distrito de Imaza

“‘Palpatine’ es un veterano en la producción y exportación de cocaína. Y en Amazonas encontró el terreno propicio para dirigir su propia organización”, indicaron fuentes citadas por el diario.

Según el informe, el colombiano “no dependía” de proveedores de Ucayali ni del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una vasta área de selva montañosa donde opera en complicidad con el narcotráfico el autodenominado ‘Militarizado Partido Comunista del Perú’, último remanente de Sendero Luminoso.

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“Eligió Amazonas también por cuestiones logísticas, por su proximidad a los puertos del norte del país”, añadieron. Las autoridades identificaron a Duberlí Rufasto Vargas, alias ‘Chotano’, como principal colaborador peruano de Trujillo.

El informe refiere que ‘Chotano’ coordinaba el transporte, la venta y la compra de insumos químicos para la producción de cocaína, además de gestionar el financiamiento de los cultivos de hoja en la región.

Las tareas policiales incluyeron vigilancia y escuchas telefónicas. “Se le escucha al colombiano reclamar a sus socios que tienen que apurar la elaboración de la droga, porque tienen un pedido que cumplir. Les indicaba que solo habían llegado a los 400 kilos y necesitaban 300 kilos en total”, explicaron fuentes de la investigación.

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La red, inspirada en el modelo de los cárteles colombianos, controlaba toda la cadena de producción y exportación, sin depender de proveedores de otras zonas como Ucayali o el Vraem

El registro migratorio muestra que Trujillo ingresó a Perú con su identidad real el 4 de diciembre de 2006 y realizó 23 cruces de frontera hasta la fecha. En los dos últimos años, la frecuencia de sus entradas aumentó, lo que, según las autoridades, anticipaba la preparación de una operación de gran magnitud. “Señal de que estaba preparando algo grande. Y, efectivamente, así fue, como luego comprobaríamos”, declaró una fuente.

La operación para desarticular la red finalizó el 12 de mayo, cuando agentes de la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirección Antidrogas (Dirandro), junto al fiscal antidrogas de la región norteña de Piura, José Montero Zapata, realizaron intervenciones simultáneas en Amazonas, Chiclayo y Lima.

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Trujillo fue capturado en un hotel de Chiclayo, mientras dormía junto a su pareja. El informe precisa que el capo se encontraba en la etapa final de traslado del alijo de Bagua a Piura, donde otros integrantes de la organización aguardaban para embarcar la droga al exterior.

En el laboratorio de Imaza, los agentes hallaron los 700 kilos de cocaína. Las fuentes de La República indicaron que los principales compradores eran narcotraficantes colombianos y que el destino probable de la mercancía eran ciudades sedes del Mundial 2026, donde se esperaba un repunte en la demanda durante el torneo.

La operación fue desarticulada el 12 de mayo, cuando se detuvo a Trujillo en Chiclayo y se incautó la totalidad de la droga, que tenía como destino probable las ciudades anfitrionas del Mundial, donde se prevé un aumento del consumo durante el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La concentración de multitudes, como en el evento futbolístico, implica el aumento del consumo. Tiene lógica, porque en otras ocasiones se han intervenido cargamentos de droga con destino a ciudades que son sedes del mundial de fútbol”, señalaron.

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La investigación también documentó una reunión en Lima, donde emisarios colombianos entregaron dos millones de dólares a ‘Chotano’ como parte del pago por el cargamento. “La cocaína bien podría haber sido despachada a los aficionados del Mundial de fútbol, si es que ‘Palpatine’ conseguía burlar a la policía antidrogas”, afirmaron las fuentes.

El caso evoca antecedentes como la detención en 1982 del colombiano Waldo Vargas Arias, alias ‘El Ministro’, cuando intentaba trasladar droga al Mundial de fútbol de Barcelona. La excarcelación de Vargas fue gestionada por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, entonces abogado de narcotraficantes, antes de que el detenido se integrara al cartel de Cali.

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