Jackson Mora: quién es y a qué se dedicaba la expareja de Tilsa Lozano, detenido por presunto fraude informático

Jackson Mora Rodríguez ha transitado por escenarios deportivos, empresariales y ahora judiciales en Perú. Su nombre ha figurado en el circuito de las artes marciales mixtas y en la promoción de eventos deportivos, además de aparecer en investigaciones fiscales por delitos económicos vinculados a la administración pública. La detención de Mora por presunto fraude informático y lavado de activos lo ubica en el centro de uno de los casos más resonantes de los últimos meses.

Durante más de veinte años, Jackson Mora se consolidó como referente en deportes de contacto. Inició su carrera en el boxeo, luego incursionó en las MMA y se convirtió en uno de los protagonistas del desarrollo de esa disciplina en el país. Además de su rol como peleador, asumió la gestión y promoción de eventos, liderando la empresa FFC MMA SAC, fundada en 2017.

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Esta compañía organizó torneos y espectáculos de MMA y también figura en registros oficiales como activa en el rubro del reciclaje. Mora ocupó el cargo de gerente general hasta su relevo por parte de su hermana, Noelia Ruth Mora Rodríguez.

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El entorno empresarial de Mora ha estado marcado por denuncias y controversias. A comienzos de 2026, exsocios y colaboradores de la liga de MMA lo acusaron de manipulación de resultados, incumplimientos contractuales y desvío de fondos. Mora negó todas esas imputaciones y defendió la transparencia de su gestión ante la prensa.

La empresa FFC MMA SAC fue señalada por movimientos financieros irregulares, lo que dio lugar a investigaciones fiscales por presuntas estafas y desvíos de recursos públicos a cuentas vinculadas a la familia. El nombre de Mora también apareció en una disputa legal por la propiedad de un inmueble en el distrito limeño de Surco, caso que evidenció la complejidad de sus operaciones empresariales.

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Jackson Mora rompe su silencio tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano: “Nos están extorsionando”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Su mediática relación con Tilsa Lozano

El vínculo entre Jackson Mora y Tilsa Lozano fue uno de los más expuestos en el espectáculo peruano. Ambos oficializaron su relación en 2019 y se casaron el 25 de noviembre de 2022 durante una ceremonia en Lima que recibió amplia cobertura mediática. La pareja protagonizó numerosas apariciones públicas y su vida privada fue seguida de cerca por la prensa de espectáculos.

Durante su matrimonio, la relación se vio atravesada por dificultades vinculadas a las actividades empresariales de Mora y a la exposición de Lozano en los medios. El divorcio se concretó el 11 de junio de 2025. Tras la separación, Tilsa Lozano relató en entrevistas y en el pódcast ‘La Manada’ que su matrimonio con Mora derivó en problemas económicos serios. La conductora explicó que enfrenta deudas y el congelamiento de cuentas bancarias a raíz de créditos y documentos firmados durante la convivencia.

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Tilsa Lozano habla sobre cómo enfrentó el cambio con su hija en su matrimonio. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

En sus palabras, “nunca firmes un papel cuando te digan: ‘firma, no pasa nada’, por eso ahora estoy pagando deuda ajena”. Lozano definió esa etapa como una de las más complicadas de su vida personal y financiera, señalando que aún mantiene compromisos económicos a raíz de esa relación.

Las declaraciones de Lozano cobraron renovada relevancia después de la detención de Mora, dado que la Fiscalía evalúa citarla como testigo en el proceso judicial. El impacto de la separación y las dificultades económicas que detalló Lozano han generado debate sobre la dimensión financiera de la relación con el empresario.

Detención y proceso judicial

El 2 de julio de 2026, Jackson Mora fue detenido en su domicilio en San Borja por la División de Investigación de Estafas de la Dirincri. La investigación fiscal apunta a un presunto fraude informático, lavado de activos y desvío de cerca de 10 millones de soles de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha. Los fondos públicos habrían sido transferidos a cuentas de FFC MMA SAC, empresa vinculada al entorno familiar de Mora, en un operativo atribuido a una organización criminal conocida como “Los Arquitectos del Fraude”.

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La operación incluyó el allanamiento de 12 inmuebles y la incautación de bienes relacionados con los investigados. El Ministerio Público sostiene que el dinero fue desviado mediante operaciones bancarias irregulares desde la municipalidad hasta cuentas asociadas a la empresa de la familia Mora. La detención de Jackson Mora es preliminar y se mantiene mientras las autoridades analizan los flujos de dinero y las posibles responsabilidades penales.

Detienen a Jackson Mora y lo acusan de integrar una banda criminal: “Los arquitectos del fraude”

El caso ha adquirido notoriedad por la magnitud de los fondos involucrados y por la exposición pública de los protagonistas. La Fiscalía sostiene que Mora tenía conocimiento de los movimientos y coordinó con otros investigados el ingreso de los fondos a la empresa familiar.

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Si la investigación confirma la hipótesis fiscal, los delitos imputados contemplan penas de prisión efectiva, dada la gravedad del fraude informático y el lavado de activos. Por el momento, Mora permanece en calidad de investigado, y la causa sigue abierta a la espera de nuevas diligencias.