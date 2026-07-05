¿Quién ordenó el crimen de Myriam Fefer?: Ariel Bracamonte regresa al Perú y buscará descubrir al asesino de su madre

A casi dos décadas del asesinato de Myriam Fefer en Lima, el caso vuelve a ocupar el centro de la atención pública peruana. Ariel Bracamonte, hijo de la víctima, ha anunciado su regreso al país para lanzar un pódcast sobre el episodio que marcó a su familia y conmocionó a la sociedad en 2006. El crimen permanece sin resolución sobre la autoría intelectual, mientras solo el sicario material fue condenado por el hecho.
De acuerdo con lo difundido por ATV Noticias Edición Matinal, el regreso de Bracamonte coincide con el aniversario del homicidio y reabre un expediente que nunca cerró del todo. En su propio testimonio, Ariel recuerda: “Por 10 años intenté entender qué había pasado. Leí expedientes, asistí a audiencias y seguí cada pista que pude encontrar hasta que tuve que decir basta y me fui del país”. Su nueva investigación busca responder la pregunta que la justicia no resolvió: ¿quién ordenó matar a Miriam Fefer?
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Un crimen familiar y una condena sin autor intelectual
Myriam Fefer, empresaria y madre, fue hallada muerta el 15 de agosto de 2006 en su residencia de San Isidro. La investigación inicial apuntó al entorno familiar, motivada por disputas sobre la herencia. El caso dio un giro en 2009, cuando las autoridades detuvieron en Argentina al colombiano Alejandro Trujillo Pina, apodado “Payaso”. El ADN de Trujillo Pina fue hallado en la escena del crimen y posteriormente recibió una condena de 35 años como autor material del homicidio.
Según la información recogida por ATV Noticias Edición Matinal basado en los informes judiciales, la Fiscalía incluyó en la acusación a Eva Bracamonte, hija de Fefer, y a su expareja Liliana Castro Manarelli, bajo el supuesto de que ambas habrían contratado al sicario. Ariel Bracamonte asumió entonces el papel de principal acusador de su hermana ante la opinión pública y los tribunales.
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Procesos judiciales y un fallo anulado
En octubre de 2012, el Poder Judicial dictó una condena de 30 años por parricidio contra Eva Bracamonte. Liliana Castro Manarelli fue absuelta por falta de pruebas. Ese fallo duró poco: en noviembre de 2013, la Corte Suprema anuló el veredicto al detectar irregularidades procesales y ordenó un nuevo juicio. Eva recuperó su libertad condicional y, en diciembre de 2015, fue absuelta en primera instancia. La absolución quedó firme en 2016, y en mayo de 2017 el expediente se archivó de manera definitiva.
A partir de ese momento, la única condena ratificada siguió siendo la del sicario Trujillo Pina. Los interrogantes sobre la autoría intelectual persisten y la respuesta judicial nunca llegó, pese a años de audiencias y una investigación extensa.
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Disputas familiares y controversias en el proceso
El caso Fefer se desarrolló entre enfrentamientos familiares, hipótesis contrapuestas y exposición mediática. Ariel Bracamonte y su hermana Eva protagonizaron uno de los conflictos más visibles, con acusaciones cruzadas sobre el móvil y la posible responsabilidad intelectual. La disputa se agravó por el reparto de la herencia y por la presión mediática.
En el archivo televisivo citado, se mencionan pruebas físicas y controversias técnicas. Entre ellas, una soga de nylon hallada en el jardín trasero, rastros de pasto seco en el cuarto de la víctima y el debate sobre correos electrónicos atribuidos a Ariel. La defensa de Eva y de Liliana Castro insistió en la falta de solidez de la acusación fiscal y denunció especulaciones sin sustento.
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Elementos polémicos y el papel de los testigos
Durante el juicio, el abogado de Trujillo Pina sostuvo que Ariel había creado la identidad de una supuesta suegra colombiana para orientar la investigación hacia su hermana. La estrategia fue parte de las alegaciones de la defensa y sumó un nuevo elemento de polémica al proceso. También se discutió el rol de Lola, la perra de la familia, que estuvo en el centro de los testimonios sobre los movimientos en la casa la noche del crimen.
De acuerdo con las reconstrucciones judiciales, el paradero del animal esa noche fue motivo de debate entre fiscales y testigos. La fiscalía y la acusación intentaron establecer si el animal podía aportar indicios sobre la presencia de un intruso.
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Nueva investigación y la herida abierta en la familia
Tras su absolución, Eva Bracamonte se apartó de la vida pública y eligió mantener un perfil bajo, dedicado a la escritura y el teatro. Ariel Bracamonte, en cambio, se trasladó a Estados Unidos, donde formó una familia y evitó el contacto con los medios. El anuncio de su regreso y el lanzamiento del pódcast sobre el asesinato de su madre vuelven a poner el caso en primer plano.
En un adelanto de su nuevo proyecto, Ariel resume la motivación de su retorno: “A veces las ganas de entender qué es lo que realmente pasó son mucho más fuertes que las ganas de voltear la página”. El expediente judicial, cerrado en la práctica, mantiene un vacío decisivo: la justicia peruana condenó al sicario, pero nunca identificó ni responsabilizó a un autor intelectual. La historia, marcada por el dolor y la fractura familiar, sigue abierta a casi veinte años del crimen.
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