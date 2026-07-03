Fondo de Emergencia: ¿Qué es, cómo crear uno y cuánto debería tener ahorrado antes de los 30 años?

Aprende a diferenciar tus tipos de ahorro y a planificar tus finanzas para el futuro. Walter Eyzaguirre, profesor de ESAN, desglosa los pasos para cultivar el hábito del ahorro y evitar que los 'gastos hormiga' afecten tus objetivos a largo plazo. | ATV

Contar con un fondo de emergencia representa una de las formas más efectivas de proteger la economía personal ante situaciones imprevistas. Esta reserva de dinero permite afrontar gastos inesperados, como problemas de salud, pérdida de empleo o crisis económicas, sin que una urgencia altere por completo la organización financiera. La función central de este mecanismo es ofrecer margen de respuesta en momentos de incertidumbre y evitar que un imprevisto desestabilice el presupuesto mensual.

La recomendación general es clara: el fondo ideal debe equivaler a entre tres y seis veces el sueldo mensual. Para alcanzarlo, especialistas en finanzas personales sugieren destinar al menos el 10% de los ingresos de cada mes a esa reserva. Esta estrategia, basada en la constancia, permite construir el fondo de manera gradual y adaptada a la realidad de cada persona.

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Un fondo de emergencia en un frasco de vidrio y una libreta de planificación financiera muestran la gestión del ahorro personal para imprevistos económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se construye un fondo de emergencia

El proceso de formación del fondo de emergencia exige planificación y disciplina. El primer paso consiste en analizar los ingresos y gastos habituales para definir el monto objetivo dentro del rango recomendado. A partir de esa meta, resulta fundamental separar una parte fija del salario todos los meses, priorizando el ahorro frente a otros consumos.

El fondo de emergencia no tiene un destino específico de antemano. Se alimenta mes a mes y queda reservado exclusivamente para situaciones no planeadas y urgentes, evitando destinarlo a consumos impulsivos o deseos momentáneos. Así, cumple una doble función: amortigua el impacto económico de una contingencia y brinda tranquilidad al garantizar que existe dinero disponible para enfrentar una adversidad financiera.

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Un joven adulto gestiona sus finanzas personales y monitorea sus ahorros utilizando una aplicación de banca digital en su teléfono móvil y una laptop en su escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas y rutinas para facilitar el ahorro

Para que el fondo crezca, la constancia supera cualquier aporte extraordinario aislado. Por eso, una de las recomendaciones más frecuentes es automatizar el proceso mediante transferencias programadas a una Cuenta Digital o una cuenta Premio libre de membresía. Esta automatización reduce la tentación de postergar el ahorro y convierte el aporte en una rutina financiera.

La cuenta sueldo puede ser una herramienta útil para administrar mejor los ingresos. Además de garantizar el depósito seguro del salario, puede ofrecer tasas preferenciales en productos financieros y acceso a servicios adicionales, lo que facilita el orden en la gestión del dinero y optimiza el crecimiento del fondo.

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Toma en cuenta estos consejos sobre las billeteras digitales si tienes un emprendimiento en redes sociales. - Crédito Composición Infobae/Andina

Revisar y ajustar el fondo de emergencia cada año

Una vez que se ha formado, el fondo de emergencia requiere un seguimiento periódico. Al menos una vez al año conviene revisar si el monto acumulado sigue siendo suficiente para cubrir los cambios en los ingresos, el costo de vida o las necesidades del hogar. Este control permite ajustar las aportaciones y mantener la cobertura financiera adecuada.

Otra decisión relevante es evitar productos que cobren comisiones o cargos mensuales. El objetivo es que el dinero del fondo permanezca intacto y no pierda capacidad por costos bancarios que puedan erosionar la reserva con el tiempo. Si el ahorro supera la meta prevista, el excedente puede destinarse a opciones de bajo riesgo que generen rendimientos, siempre priorizando la liquidez y la accesibilidad del fondo ante una emergencia.

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Cuatro sobres, monedas y billetes sobre una mesa de madera ilustran el método de separación de dinero para gestionar gastos fijos y fomentar el ahorro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto debería tener ahorrado antes de los 30 años?

De acuerdo con Walter Eyzaguirre, economista y docente de la Escuela de Administración de Negocios (ESAN), una persona debería alcanzar al menos el equivalente a seis sueldos acumulados antes de cumplir 30 años. Separar este objetivo del ahorro para otros fines, como la compra de un auto o la inicial de un departamento, es clave para mantener el orden financiero. “El fondo de emergencia debe ser una prioridad absoluta y no mezclarse con metas como un viaje o una adquisición importante”, explicó Eyzaguirre.

El especialista recomienda planificar con anticipación los objetivos a uno, tres y cinco años, en vez de pensar el ahorro como lo que sobra a final de mes. Ese cambio de enfoque facilita cumplir la meta y evita que el ahorro quede relegado ante otras urgencias cotidianas.

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Diversos objetos cotidianos como café, snacks, recibos y dinero ilustran los gastos hormiga que pueden mermar el ahorro personal y la estabilidad financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Separar el ahorro por objetivos concretos

Eyzaguirre advierte sobre el riesgo de emplear el fondo de emergencia en compras específicas, como la cuota inicial de un auto. Esta decisión puede desencadenar nuevas deudas y gastos adicionales, como el mantenimiento y el seguro del vehículo, lo que debilita la protección financiera. Por esta razón, sugiere “ponerle nombre” a cada ahorro, utilizando cuentas o aplicaciones diferentes según la finalidad.

El método de asignar un destino concreto a cada fondo —similar a la costumbre de separar el dinero en sobres para cada fin— ayuda a mantener la disciplina y asegura que el dinero esté disponible cuando realmente se necesite.

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Una mano sostiene un vaso de café descartable sobre un escritorio que ilustra la rutina diaria y los pequeños gastos con recibos, billetes y monedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahorrar antes de gastar: un cambio de mentalidad

El hábito de ahorrar debe preceder al consumo. Para Eyzaguirre, la lógica de gastar primero y ahorrar después perpetúa la falta de reservas. Su propuesta consiste en separar una parte del ingreso para el ahorro antes de distribuir el resto en consumos. Esta dinámica permite construir un fondo sólido sin esperar a que sobre dinero a fin de mes.

Revisar los pequeños gastos cotidianos también resulta clave. El economista menciona ejemplos como la compra regular de gaseosas o cafés fuera de casa, que pueden sumar montos significativos a largo plazo. Reducir la frecuencia de estos consumos, sin eliminarlos completamente, libera entre 100 y 200 soles al mes, margen suficiente para fortalecer el fondo de emergencia.

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El presupuesto como herramienta de control y compromiso

Llevar un presupuesto por escrito, con el detalle de los gastos mensuales, las metas de ahorro y los recortes posibles, facilita la toma de decisiones informadas y reduce el autoengaño. Eyzaguirre recomienda rechazar la planificación mental y compartir el presupuesto con la familia. Esta transparencia incrementa el compromiso y disminuye la tendencia a flexibilizar las metas por impulso.

Pilas de billetes y monedas de sol peruano se contraponen a una línea de objetos de consumo diario, ilustrando el contraste entre el ahorro y los gastos hormiga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las emociones influyen de manera directa en el consumo. El especialista observa que muchas compras responden más a estados de ánimo —como la búsqueda de compensación o celebración— que a necesidades reales. En el ámbito del supermercado, estima que entre 30% y 35% de lo que se compra no resulta necesario, lo que genera desperdicio y representa un ahorro potencial no realizado.

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Educación financiera y el paso hacia la inversión

La educación financiera empieza en el hogar, se fortalece en el entorno cercano y se complementa con la formación formal. Eyzaguirre estima que menos del 12% de la población accede a educación financiera suficiente durante la etapa escolar, por lo que el primer reto es construir el hábito del ahorro.

Solo después de consolidar ese hábito, la inversión puede convertirse en el siguiente paso. Invertir permite alcanzar objetivos en menos tiempo, ya que el dinero comienza a generar rendimientos. El economista sugiere iniciar este proceso desde los 25 años, para llegar a los 45 con una vivienda pagada y una situación financiera más estable, evitando décadas de alquiler y precariedad.