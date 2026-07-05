Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú

La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo a partir del 28 de julio y tendrá a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes

Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente como la ganadora de las elecciones presidenciales por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con una resolución publicada en el diario oficial El Peruano en la que se reconoce a la lideresa de Fuerza Popular como presidenta electa.

El documento difundido mantiene como fecha el 3 de julio e indica cuáles fueron las fechas e incidencias ocurridas durante las elecciones generales del 12 y 13 de abril, además del proceso de segunda vuelta el pasado 7 de junio y que enfrentó a las fórmulas presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

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Según la resolución del JNE, los partidos políticos recibieron más de 2 millones de votos para acceder a la segunda vuelta electoral:

Fuerza Popular - 2,877,678

Juntos por el Perú - 2,015,114

La resolución difundida también señala que al final del proceso de conteo de votos, de observación y de impugnación de las actas de votación, “se ha constatado la inexistencia de actas observadas pendientes de resolver, así como tampoco se tiene registro de impugnación alguna en trámite que impida la proclamación”.

La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo a partir del 28 de julio y tendrá a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes. REUTERS/Angela Ponce

No existen recursos para anular elecciones

El documento legal también señala que, a estas alturas del proceso electoral, y teniendo en cuenta que se han resuelto todos los recursos presentados por ambos partidos políticos, ya no existe ningún tipo de procedimiento o acción legal que se pueda presentar para cambiar lo definido por el JNE.

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“En virtud del Principio de Seguridad Jurídica, que exige predictibilidad y certeza en el ordenamiento democrático y del Principio de Preclusión, por el cual las etapas del proceso electoral adquieren el carácter de definitivas e irrevocables una vez concluidas, se declara que no existe ningún acto, trámite o cuestión pendiente de resolución por parte de este Supremo Tribunal”, se indica.

En ese sentido, la proclamación oficial de Keiko Fujimori alcanza a toda la fórmula presidencial ganadora, que incluye como vicepresidentes a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres.

Con la proclamación oficial se cierra formalmente el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 y se habilita el inicio del proceso de transferencia entre el gobierno saliente de José Balcázar y la administración entrante.

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La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo de presidenta del Perú a partir del 28 de julio y tendrá a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes

Primera mujer elegida presidenta del Perú

A sus 51 años, Fujimori se convierte en la primera mujer peruana en llegar a la presidencia por mandato directo de las urnas. La distinción es precisa: Dina Boluarte, quien ejerció el cargo desde diciembre de 2022, accedió al poder por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, sin pasar por una elección presidencial. Fujimori, en cambio, es la primera en ser elegida por voto popular para ocupar el cargo.

Reuters apuntó que la victoria de Fujimori se inscribe en un giro conservador más amplio en América Latina, y que su llegada al poder podría fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región, en línea con la agenda del presidente Donald Trump. La agencia también señaló que Fujimori será la novena presidenta en una década en un país donde ningún mandatario ha logrado completar un período de cinco años en los últimos tiempos.

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