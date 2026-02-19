“Pacto mafioso”: el explosivo descargo de Ruth Luque tras abandonar la votación entre María del Carmen Alva y José María Balcázar

Composición: Infobae Perú

La definición por la Presidencia del Congreso entró en su momento más tenso este miércoles 18 de febrero, en medio de una profunda crisis política que mantiene en vilo al país. Tras la censura de José Jerí Oré con 75 votos a favor, el Pleno quedó obligado a elegir a su reemplazo para completar el periodo 2025-2026. La decisión no es menor: quien asuma la titularidad del Parlamento también ejercerá la Presidencia de la República por sucesión constitucional, en un escenario de alta confrontación y reacomodo de fuerzas.

En la primera ronda, María del Carmen Alva y José María Balcázar pasaron a segunda vuelta con una diferencia mínima. La lista encabezada por el legislador de Perú Libre obtuvo 46 votos, mientras que la liderada por la parlamentaria de Acción Popular alcanzó 43 respaldos. Sin embargo, la jornada no estuvo marcada únicamente por el conteo ajustado, sino también por una decisión política que generó impacto: el anuncio de la congresista Ruth Luque, quien confirmó haberse retirado de la segunda votación junto a otros integrantes de su bancada.

Ruth Luque explica por qué se retiró de la segunda votación

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, informó públicamente su decisión de retirarse del proceso en la etapa final. “Junto a los congresistas Edgar Reymundo y Sigrid Bazán hemos decidido retirarnos y no participaremos de la 2da votación. Se trata de 2 personas que representan a bancadas mayoritarias del pacto parlamentario mafioso y autoritario, que avalaron todas las leyes pro crimen pro impunidad y que han sostenido a Dina Boluarte como lo han hecho con Jeri”, escribió.

El pronunciamiento se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos al bloque mayoritario del Parlamento, al que la congresista atribuye responsabilidad en la aprobación de normas polémicas y en el respaldo político al Ejecutivo. La parlamentaria también se refirió directamente a los perfiles que disputan la presidencia del Legislativo en esta segunda vuelta.

“Pretender que elijamos entre quien ha despreciado a la ciudadanía, ha tenido discursos racistas versus quien enfrenta investigaciones, lideró y manejó la elección del actual TC que solo sirve para refrendar las leyes autoritarias para defender a la clase política corrupta, NO LO AVALAREMOS”, sostuvo en su publicación.

Luque añadió: “Me ratifico en la defensa de los derechos de la ciudadanía y seguiremos denunciando la corrupción. Nuestra postura firme frente al pacto político mafioso”.

La decisión de no participar en la votación final podría influir en el resultado, considerando lo ajustado del primer conteo. En la primera ronda participaron 106 legisladores y, además de los dos finalistas, también obtuvieron votos otras candidaturas, registrándose incluso votos en blanco y nulos. La ausencia de un bloque en la segunda vuelta modifica el cálculo político en una elección que se perfila voto a voto.

Segunda vuelta entre María del Carmen Alva y José María Balcázar

La disputa final quedó en manos de dos figuras con trayectorias y perfiles distintos dentro del Congreso. Por un lado, María del Carmen Alva, congresista de Acción Popular, quien ya presidió el Parlamento en el periodo 2021-2022. Abogada con experiencia en el sector público, ha integrado comisiones clave y cuenta con respaldo de sectores del centro y la derecha.

Durante su anterior gestión al frente del Legislativo protagonizó episodios que generaron debate público, incluyendo controversias en sesiones plenarias y cuestionamientos por su estilo confrontacional. Su eventual retorno implicaría que Acción Popular vuelva a liderar el Congreso en un momento considerado determinante para la estabilidad institucional.

En el otro extremo se encuentra José María Balcázar, legislador de Perú Libre y exmagistrado. En la primera ronda fue el candidato más votado, lo que evidencia una articulación de apoyos significativa dentro del hemiciclo. Su trayectoria incluye experiencia en el Poder Judicial, aunque también ha enfrentado cuestionamientos públicos por decisiones adoptadas en su etapa como juez y por declaraciones emitidas durante debates legislativos.

En junio de 2023, durante la discusión de la ley que prohíbe el matrimonio infantil, afirmó: “las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”. Asimismo, declaró: “Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. ¿Con la ley queremos, qué? ¿Prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad?”. Meses después sostuvo: “La ley está bien, de 14 para arriba se pueden casar. No hay ningún problema” y agregó: “No es arrepentirse, al contrario. Yo hablo siempre con propiedad”.

La segunda votación requerirá mayoría simple para definir al nuevo titular del Parlamento. Con el retiro anunciado por parte del Bloque Democrático Popular, el tablero político se reconfigura en una sesión que definirá no solo la conducción del Legislativo, sino también quién asumirá la Presidencia de la República en un escenario de transición marcado por tensiones, alianzas cambiantes y una fuerte polarización en el Congreso.