ONPE al 100%: Voto a voto así ganó Keiko Fujimori a Roberto Sánchez la elección de la presidencia de Perú

Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú, según conteo al 100% de la ONPE. (Foto: AP/Martín Mejía)

ras 22 días de procesamiento de actas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó al 100 % el conteo oficial de votos de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Los resultados consolidan la victoria de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en una de las contiendas presidenciales más ajustadas de los últimos años.

La segunda vuelta presidencial se llevó a cabo el domingo 7 de junio y enfrentó a las candidaturas de la derecha y la izquierda en un escenario de alta polarización política. Con el cierre definitivo del escrutinio, la ONPE confirmó que Fujimori obtuvo la mayoría de votos válidos y se perfila como la próxima presidenta de la República para el período 2026-2031.

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La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

ONPE 100%: victoria de Fuerza Popular

Según el resultado oficial de la ONPE al 100 % de actas contabilizadas, Keiko Fujimori alcanzó el 50,135 % de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 votos. Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, obtuvo el 49,865 %, con 9.173.755 votos.

La diferencia final entre ambos candidatos fue de 49.641 votos, margen que convirtió a esta elección en una de las más reñidas de la historia. Durante las semanas posteriores a la jornada electoral, el procesamiento de las últimas actas mantuvo la expectativa sobre el desenlace oficial, aunque la tendencia favorable a Fujimori se mantuvo desde los primeros reportes.

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Con el escrutinio concluido, la ONPE dio por finalizada la etapa de conteo de votos, consolidando los resultados obtenidos en las urnas por millones de peruanos tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Keiko Fujimori se impone a Roberto Sánchez y es la virtual presidente del Perú, según conteo al 100% de la ONPE. (Foto: ONPE)

Roberto Sánchez obtuvo 50.088% territorio nacional

En las 90.223 actas contabilizadas en territorio peruano, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, obtuvo una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori. De acuerdo con los resultados de la ONPE, Sánchez consiguió el 50,088 % de los votos válidos, mientras que la candidata de Fuerza Popular alcanzó el 49,912 %, reflejando un estrecho margen entre ambos postulantes dentro del país.

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Pese a imponerse en el ámbito nacional, la ventaja de Roberto Sánchez no fue suficiente para ganar la segunda vuelta presidencial 2026. El resultado del voto en el extranjero modificó el balance general del escrutinio y permitió que Keiko Fujimori obtuviera la mayoría de votos en el conteo total, consolidando así su victoria en la elección presidencial.

Roberto Sánchez obtuvo victoria por una mínima ventaja sobre Keiko Fujimori en el territorio nacional. (Foto: ONPE)

Voto extranjero: victoria de Keiko Fujimori

El voto en el extranjero fue el factor que terminó definiendo la segunda vuelta presidencial 2026. En las 2.543 actas contabilizadas correspondientes a los cinco continentes donde sufragaron los peruanos residentes fuera del país, la candidata de Fuerza Popular, obtuvo una amplia ventaja con el 63,208 % de los votos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 36,792 %, según el conteo oficial de la ONPE.

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La candidata de Fuerza Popular se impuso en todas las circunscripciones del exterior, siendo América el continente que concentró la mayor cantidad de votos a su favor debido al elevado número de peruanos habilitados para sufragar en esa región. Esa diferencia permitió revertir la ventaja que Roberto Sánchez había obtenido en el territorio nacional y consolidó la victoria de Keiko Fujimori como la primera mujer electal presidente de la República.

Keiko Fujimori obtuvo victoria clave en el voto extranjero y obtuvo la victoria en la segunda vuelta presidencial 2026. (Foto: ONPE)