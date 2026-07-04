Perú

Cacao peruano conquista Canadá: apuestan en Montreal solo por variedades nativas

La experiencia de la chocolatería Qantu será presentada en el XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026, donde sus fundadores compartirán el modelo que ha llevado al chocolate elaborado con insumos peruanos a obtener reconocimiento mundial

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Qantu trabaja exclusivamente con cacaos nativos comprados de forma directa a cooperativas y familias productoras del Perú, mediante relaciones comerciales transparentes y de largo plazo.
Qantu trabaja exclusivamente con cacaos nativos comprados de forma directa a cooperativas y familias productoras del Perú, mediante relaciones comerciales transparentes y de largo plazo. Foto: Andina

El cacao nativo del Perú continúa consolidando su presencia en mercados internacionales de alta gama. Uno de los ejemplos más destacados es el de la chocolatería Qantu, establecida en la ciudad canadiense de Montreal, donde su propuesta se basa exclusivamente en la elaboración de chocolates a partir de variedades nativas peruanas, un modelo que será presentado durante el XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026.

El encuentro se realizará del 16 al 19 de julio en el Centro de Convenciones de Lima y congregará a productores, chocolateros, investigadores, compradores y especialistas de distintos países. Además de exhibir chocolates y otros derivados del cacao peruano, el evento pondrá en vitrina experiencias que muestran cómo este producto ha logrado abrirse paso en algunos de los mercados más exigentes del mundo.

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Qantu llevará su experiencia al Salón del Cacao

Como parte de la programación, la peruana Elfi Maldonado y el canadiense Maxime Simard, fundadores de Qantu, participarán como invitados especiales en representación de Canadá, país invitado de esta edición del Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026.

Durante su participación ofrecerán demostraciones y presentaciones para compartir el modelo de trabajo que les ha permitido posicionar al cacao peruano entre los referentes del chocolate fino. Su experiencia permitirá conocer el recorrido que siguen los granos provenientes de cooperativas amazónicas hasta convertirse en productos reconocidos a nivel internacional.

Entre las variedades que emplea destacan el cacao blanco, gran blanco de Piura, nativo de Amazonas, criollo de montaña de Pangoa y chucho, reconocidas entre las más finas y aromáticas del mundo.
Entre las variedades que emplea destacan el cacao blanco, gran blanco de Piura, nativo de Amazonas, criollo de montaña de Pangoa y chucho, reconocidas entre las más finas y aromáticas del mundo. Foto: Andina

Una apuesta exclusiva por el cacao nativo peruano

La propuesta de Qantu se distingue por utilizar únicamente cacaos nativos adquiridos directamente a cooperativas y familias productoras del Perú, mediante relaciones comerciales de largo plazo y bajo criterios de transparencia.

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Entre las variedades empleadas figuran el cacao blanco, el gran blanco de Piura, el cacao nativo de Amazonas, el criollo de montaña de Pangoa y el chucho, considerados entre los cacaos más finos y aromáticos a nivel mundial por sus características sensoriales.

Producción artesanal desde Montreal

Aunque la materia prima proviene del Perú, toda la elaboración del chocolate se desarrolla en Montreal siguiendo la filosofía bean-to-bar, un sistema que permite supervisar cada etapa del proceso productivo.

Este método comprende la selección de las habas, el tostado, refinado, conchado, templado, moldeado y empaquetado, con el objetivo de conservar las cualidades propias de cada origen del cacao peruano y reflejar sus características en el producto final.

Si bien el cacao es de origen peruano, todo el proceso de elaboración del chocolate se realiza en Montreal bajo la filosofía bean-to-bar, que controla cada fase de la producción.
Si bien el cacao es de origen peruano, todo el proceso de elaboración del chocolate se realiza en Montreal bajo la filosofía bean-to-bar, que controla cada fase de la producción. Foto: Andina

Reconocimiento internacional

Desde su creación en 2017, Qantu ha logrado convertirse en una de las chocolaterías artesanales más reconocidas del mundo. De acuerdo con el diario canadiense “The Main”, la empresa ha recibido múltiples premios que respaldan la calidad de sus chocolates.

Entre sus principales distinciones destacan tres Golden Bean, el máximo reconocimiento otorgado por la Academy of Chocolate de Londres, además de varios premios Best in Competition y Overall Winner en los International Chocolate Awards, junto con decenas de medallas internacionales que la ubican entre las principales referencias del chocolate bean-to-bar a nivel global.

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