Mueren cientos de aves en Lambayeque: Crece la alarma por impacto del clima extremo

Reportan muerte masiva de aves en Chiclayo.

La ciudad de Chiclayo, en la región norte de Lambayeque, enfrenta la muerte masiva de aves de corral y de traspatio, un fenómeno que afecta a sectores del distrito de Motupe y preocupa a decenas de familias rurales.

Según testimonios recogidos por Exitosa Noticias, la situación involucra a especies como pavos, patos, gallinas y palomas, y la pérdida económica en algunas comunidades ya supera los diez mil soles.

En centros poblados como El Carmen, Arrozal, Aviación y La Arena, los vecinos describen escenarios de angustia. “Nuevamente tenemos el problema de la muerte de aves en esta zona, producto del fenómeno del Niño y las altas temperaturas. Tenemos ahora la mortandad de aves que ha vuelto nuevamente a estos valles", relató Daniel Enríquez, uno de los afectados.

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“Así como tenemos ese lote de aves que ustedes pueden ver, miren que algunas están agonizando, la mayoría está muerta. Así como este lote de aves, así hemos enterrado ya, eh, más de ciento ochenta”, agregó.

Imágenes de corrales muestran a los productores entre aves muertas o agonizantes, lo que genera temor a una expansión del problema en las comunidades aledañas.

La preocupación crece entre las familias, que dependen de la crianza de aves tanto para el consumo familiar como para la venta en mercados locales. La mortandad compromete la economía de los pequeños productores y pone en riesgo la seguridad alimentaria de la zona.

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“Pedimos que SENASA venga a la zona, evalúe la situación y adopte las medidas sanitarias necesarias”, reclamaron los afectados, quienes esperan la presencia de especialistas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para determinar si el origen de las muertes responde a una enfermedad infecciosa o a las condiciones extremas del clima.

Un informe desde las playas de Pisco muestra la desoladora imagen de cientos de aves marinas, principalmente pelícanos, muertos en la orilla. La causa, según expertos, es el calentamiento del mar por el Fenómeno de El Niño, que ahuyenta a la anchoveta, su principal alimento. Buenos Días Perú

El Niño y el temor a una nueva crisis sanitaria

La región de Lambayeque ya había enfrentado episodios similares meses atrás, cuando Senasa identificó cinco focos de gripe aviar en diferentes puntos. Las autoridades informaron que los brotes fueron controlados, aunque no descartan la posibilidad de nuevos incidentes vinculados al aumento de temperaturas y a los efectos persistentes del fenómeno El Niño.

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La combinación de olas de calor y fenómenos climáticos extremos agrava la situación de las aves, que quedan expuestas a condiciones adversas y a una posible propagación de enfermedades.

Esta crisis se suma a otros reportes en el norte del país, donde la falta de infraestructura adecuada incrementa la vulnerabilidad de la producción avícola rural. “Hace calor, los animales no aguantan, se mueren. No sabemos si es enfermedad o el clima, pero necesitamos ayuda urgente”, señaló uno de los productores durante la visita de Infobae.

La llegada de especialistas es esencial para establecer protocolos de manejo sanitario y minimizar el riesgo de nuevos brotes. Mientras tanto, los habitantes de Chiclayo y las comunidades cercanas observan con inquietud cómo la pérdida de aves podría extenderse y agravar la crisis económica y alimentaria en la región.

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Las familias esperan que la intervención de las autoridades sea rápida y permita identificar el origen de la mortandad para evitar daños mayores.

La experiencia de los criadores de Motupe refleja el desafío que enfrentan muchas zonas rurales en el Perú ante los cambios climáticos y la aparición de enfermedades en animales de granja.