Cronograma ONP con pago de gratificación en julio: Las fechas para cobrar según el apellido

Este julio, mes de Fiestas Patrias, los pensionistas a cargo de la ONP, del régimen 19990, recibirán el pago de su pensión y de la gratificación. Esta será del mismo monto, tal cual como ocurre con el doble sueldo en el sector privado, los jubilados recibirán una doble pensión.
Sin embargo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya apuntó anteriormente que los asegurados que tendrán derecho a esta pensión adicional (se da en los meses de julio y diciembre) son los del régimen general; es decir, quienes tengan más de 20 años o más de aportes. Conoce las fechas:
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- Apellidos A-C: martes 7 de julio
- Apellidos D-L: miércoles 8 de julio
- Apellidos M-Q: jueves 9 de julio
- Apellidos R-Z: viernes 10 de julio
- Inicio del pago a domicilio: lunes 13 de julio
- Fin de pago a domicilio: sábado 25 de julio.
Para los otros regímenes
De igual manera, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, las fechas son las siguientes:
- Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 25 de julio
- Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
- Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio.
Decreto 20530
¿Sabías que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades? Como se sabe, estos son los del decreto Ley 20530, quienes pasarán progresivamente a la ONP.
Por ahora, quienes reciben en otras entidades tienen estas fechas:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: lunes 13 de julio
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: martes 14 de julio
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: miércoles 15 de julio
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: jueves 16 de julio.
Monto de la pensión puede ser de un sueldo
¿Sabes qué es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR Pensión)? Este puede permitir al trabajador acceder a una retribución mensual que puede alcanzar el equivalente al 100 % de su remuneración
Pero esto se da cuando un accidente de trabajo o una enfermedad profesional le genera una invalidez total y permanente a un trabajador, impidiéndole continuar laborando y haciéndolo que requiera de la ayuda de un tercero para desarrollar sus actividades. Así lo informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.
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De igual manera, la entidad precisó que dicho seguro es una cobertura obligatoria para quienes desarrollan labores consideradas de alto riesgo. “El SCTR Pensión protege económicamente al trabajador y a su familia cuando ocurre un accidente o enfermedad asociada a la actividad laboral. Las prestaciones se determinan según el nivel de afectación que haya sufrido la persona”, explicó Ihand Durand, vocero de la ONP.
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