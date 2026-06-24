Perú

Doble pensión ONP se paga en julio a jubilados: ¿A quiénes aplica la gratificación?

Como en julio y diciembre, se paga la gratificación también a los pensionistas ONP, pero este derecho solo es de un grupo de beneficiados

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aportantes de la ONP con dinero en mano en el Banco de la Nación
Este julio se paga la pensión más la gratificación a jubilados de la ONP, pero estos tienen que cumplir algunos requisitos. - Crédito Andina

Se viene un doble pago para los adultos mayores que reciben pensión en el Perú. Los pensionistas de jubilación, viudez, orfandad y ascendencia del régimen 19990 podrán pasar por el cajero o las ventanillas de sus bancos desde el martes 7 de julio para cobrar su pensión y gratificación.

Este julio los pensionistas a cargo de la ONP, del régimen 19990, recibirán un pago doble; dado que la gratificación que estos reciben será del mismo monto que su pensión, tal cual como ocurre con el doble sueldo en el sector privado (y como está pendiente de definirse para los trabajadores CAS).

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Pero, ojo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) señaló que los asegurados que tendrán derecho a esta pensión adicional (se da en los meses de julio y diciembre) son los del régimen general; es decir, quienes tengan más de 20 años o más de aportes.

ONP - pensiones
Si tienes 20 años de aportes, recibirás dos pensiones ONP más al año. - Crédito Andina

Pensionistas reciben gratificación

En su momento, Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP, precisó que el depósito de la pensión con gratificación se realizará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde recibe su pensión mensual, según el cronograma oficial.

  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - martes 7 de julio
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - miércoles 8 de julio
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - jueves 9 de julio
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - viernes 10 de julio.

Asimismos, los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a las fechas del lunes 13 de julio al sábado 25 de julio.

Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

Por otro lado, el lunes 13 de julio se les depositará a los pensionistas que pertenecen al régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Y en estos casos, el pago a domicio será del 18 al 25 de julio.

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“Los pensionistas pueden realizar el cobro de sus pensiones a través de los cajeros automáticos o agentes autorizados del Banco de la Nación, BBVA, Interbank, GNB Perú y BanBif. El dinero se puede retirar en cualquier fecha posterior al abono para evitar colas”, resalta la ONP.

Aportante de la ONP retirando dinero de cajero del Banco de la Nación
Desde el 7 de julio se cobrará según el apellido. - Créditos Andina

Otros beneficios

Asimismo, el vocero de la ONP también enfatizó en su momento que el jubilado tiene derecho a atención médica en EsSalud desde el momento en que obtiene la resolución que le otorga el derecho a pensión. “Si el jubilado tiene una emergencia, puede acudir a cualquier centro médico y señalar que es pensionista; será registrado y atendido”, indicó.

El representante Sáenz también agregó que otro beneficio que otorga la ONP a los adultos mayores es la Bonificación por Edad Avanzada, la cual se concede automáticamente al cumplir 80 años. “Todos nuestros pensionistas de jubilación tienen derecho a la bonificación por edad avanzada. No es necesario realizar ningún trámite, ya que el otorgamiento es automático. Este bono equivale al 25% de la pensión”, puntualizó.

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