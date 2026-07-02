¿Cuánto dinero deberías tener en tu fondo de emergencia según tu edad?

Aunque algunos creen que el fondo ideal depende de la edad, los especialistas sostienen que lo determinante es la situación financiera de cada hogar, considerando sus gastos, ingresos y responsabilidades económicas. Foto: ABC Color

Contar con un fondo de emergencia es una de las principales recomendaciones para proteger las finanzas personales frente a imprevistos como la pérdida del empleo, una enfermedad o una reducción inesperada de los ingresos. Aunque muchas personas creen que el monto ideal depende de la edad, los especialistas coinciden en que el factor más importante es la realidad financiera de cada hogar, especialmente el nivel de gastos fijos, la estabilidad de los ingresos y las responsabilidades económicas.

Sin embargo, la etapa de vida sí influye en el tamaño de la reserva que conviene acumular, ya que las obligaciones suelen incrementarse con el paso de los años. Por ello, el objetivo del fondo de emergencia puede variar entre quienes recién empiezan su vida laboral y quienes se acercan a la jubilación, siempre tomando como referencia los gastos indispensables que deben cubrirse mes a mes.

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La edad influye, pero no determina el monto

Los expertos en finanzas personales señalan que la referencia más utilizada consiste en ahorrar un fondo equivalente a entre tres y seis meses de gastos esenciales. No obstante, quienes trabajan de manera independiente o reciben ingresos variables suelen requerir una protección mayor, que puede extenderse hasta entre nueve y 12 meses de gastos.

Más que la edad, el cálculo debe considerar factores como la facilidad para conseguir un nuevo empleo, la estabilidad laboral, las cargas familiares y el nivel de compromisos financieros. Estos elementos permiten establecer una reserva acorde con las necesidades reales de cada persona.

¿Cuánto ahorrar en cada etapa de la vida?

Entre los 20 y 29 años, muchas personas todavía tienen pocas obligaciones económicas o incluso viven con sus padres. En esta etapa, el principal objetivo es desarrollar el hábito del ahorro. Si los gastos básicos ascienden a S/ 1.500 mensuales, una meta razonable sería reunir entre S/ 4.500 y S/ 9.000. Si aún existe dependencia económica de la familia, el fondo puede comenzar con un monto menor e incrementarse conforme aumenten las responsabilidades.

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Entre los 20 y 29 años, es común que muchas personas aún tengan pocas responsabilidades financieras o continúen viviendo con sus padres. Foto: Bloomberg

Durante los 30 y 39 años suelen aparecer compromisos como la compra de una vivienda, la crianza de hijos o el pago de préstamos. En estos casos, los especialistas recomiendan acercarse a una reserva equivalente a seis meses de gastos esenciales. Así, un hogar que necesita S/ 3.500 al mes para cubrir alimentación, vivienda, transporte, servicios y educación debería contar con un fondo cercano a S/ 21.000, especialmente si alguno de sus integrantes percibe ingresos irregulares.

Mayor protección desde los 40 años

Entre los 40 y 49 años, el fondo de emergencia adquiere un papel aún más importante debido a que muchas personas mantienen económicamente a sus hijos, continúan pagando créditos hipotecarios o apoyan a sus padres adultos mayores. Además, la búsqueda de un nuevo empleo puede prolongarse más que en etapas anteriores.

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Por ese motivo, diversos asesores financieros consideran recomendable disponer de una reserva equivalente a entre seis y nueve meses de gastos esenciales, sobre todo cuando el hogar depende principalmente de un solo ingreso.

La importancia del fondo al acercarse a la jubilación

A partir de los 50 años, la planificación financiera suele enfocarse en preservar los recursos destinados al retiro. En caso de perder el empleo, el proceso para reincorporarse al mercado laboral puede ser más largo, por lo que resulta aconsejable fortalecer el fondo de emergencia.

En esta etapa, contar con una reserva que cubra entre nueve y doce meses de gastos permite afrontar contingencias sin tener que vender inversiones o retirar anticipadamente el dinero destinado a la jubilación. Esta recomendación cobra mayor relevancia entre trabajadores independientes y propietarios de negocios, cuyos ingresos pueden fluctuar con mayor frecuencia.

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Desde los 50 años, la planificación financiera suele orientarse a proteger los ahorros destinados a la jubilación. Foto: IPE

¿Qué gastos deben incluirse en el cálculo?

Al calcular el fondo de emergencia, únicamente deben considerarse los desembolsos indispensables para mantener el funcionamiento básico del hogar. Entre ellos figuran la alimentación, el alquiler o la cuota hipotecaria, los servicios públicos, el transporte, los medicamentos, la educación, los seguros y otras obligaciones que no pueden postergarse.

En cambio, los gastos vinculados al entretenimiento, vacaciones, compras de equipos tecnológicos o salidas frecuentes no forman parte de este cálculo. El propósito de esta reserva es garantizar la estabilidad financiera durante una situación inesperada y no mantener el mismo nivel de consumo.

La realidad peruana y dónde guardar el dinero

En Perú, la elevada informalidad laboral hace que muchas personas no cuenten con beneficios como seguros de desempleo, indemnizaciones o una CTS suficiente para afrontar varios meses sin ingresos. En esos casos, el fondo de emergencia se convierte en el principal respaldo económico frente a una enfermedad, una reducción de ingresos o la pérdida del trabajo. En cambio, quienes laboran en planilla y cuentan con mayor estabilidad podrían sentirse cómodos con una reserva de tres o cuatro meses, aunque seis meses continúa siendo una referencia ampliamente aceptada.

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Los especialistas también recomiendan mantener este dinero en productos de alta liquidez, como una cuenta de ahorros, que permitan acceder a los recursos de inmediato cuando sea necesario. Además, destacan que no es indispensable reunir todo el fondo de una sola vez. Lo más aconsejable es avanzar de manera gradual, comenzando por ahorrar el equivalente a un mes de gastos esenciales y aumentar progresivamente la reserva mediante aportes constantes, una estrategia que fortalece la disciplina financiera y reduce la necesidad de recurrir al endeudamiento ante cualquier imprevisto.