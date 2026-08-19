Retiran puestos de venta ambulatoria y refuerzan seguridad en Puente Nuevo

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El comercio informal instalado durante años en las inmediaciones de Puente Nuevo, en El Agustino, fue retirado durante un amplio operativo iniciado a las 3:00 a. m. La acción estuvo a cargo de la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de El Agustino y la Policía Nacional del Perú. Como resultado, quedaron despejadas las veredas que habían sido ocupadas por puestos de venta ambulatoria, estructuras y sombrillas.

Desde las primeras horas, trabajadores municipales desmontaron los espacios utilizados por vendedores para ofrecer alimentos y diversos productos. Los objetos retirados fueron trasladados en camiones, mientras que trabajadores efectuaron labores de limpieza en el perímetro. Según se informó durante la jornada, cada comerciante contaba con un área delimitada que era utilizada de manera recurrente para instalar nuevamente sus artículos.

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La recuperación de este punto responde también a razones vinculadas con la seguridad. De acuerdo con información del equipo periodístico de Latina Televisión, Puente Nuevo había sido identificado como un lugar donde se producirían actos de extorsión contra distintas líneas de transporte. La actividad ambulatoria, además de reducir el espacio destinado a los peatones, habría dificultado las labores de vigilancia en uno de los sectores con mayor movimiento vehicular de la capital.

Las autoridades prevén ejecutar mejoras en los paraderos y mantener la fiscalización para impedir que los espacios recuperados vuelvan a ser ocupados - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Mientras se desarrollaban las acciones, numerosos efectivos permanecieron distribuidos en la zona alta y sus alrededores. La presencia policial cobró especial importancia debido al intenso desplazamiento registrado durante la mañana. Cientos de usuarios utilizan este punto para dirigirse hacia sus centros de trabajo, instituciones educativas y otros destinos ubicados en diferentes distritos limeños.

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En la parte inferior del puente también se desplegó un control contra unidades que prestan servicio de manera informal. Agentes de la Policía Nacional y personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) participaron en la identificación de vehículos. Una grúa permaneció en las inmediaciones como parte de las acciones destinadas a fiscalizar a los conductores que circulan fuera de las condiciones establecidas.

La intervención adquiere relevancia debido al papel que cumple Puente Nuevo como conexión entre sectores ubicados al norte y sur de Lima. Antes del operativo, vendedores ocupaban áreas destinadas al paso de transeúntes y reducían el espacio disponible para quienes esperaban unidades. Esta situación generaba dificultades adicionales durante las horas de mayor demanda, cuando el flujo de usuarios aumenta considerablemente.

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El operativo comenzó a las 3 a. m. y contó con la participación de las municipalidades de Lima y El Agustino, además de la Policía Nacional - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Las autoridades indicaron que las acciones no concluirán con el retiro de los ambulantes. El siguiente paso contempla trabajos orientados a mejorar los paraderos y ordenar el entorno. Asimismo, se prevé mantener la fiscalización para evitar que las áreas recuperadas vuelvan a ser ocupadas, además de fortalecer la supervisión sobre vehículos informales que utilizan las inmediaciones.

El despliegue representa un cambio visible en la zona, donde durante varios años permanecieron estructuras destinadas a la comercialización de productos. Ahora, las veredas lucen libres de esos obstáculos y cuentan con resguardo policial. Las entidades participantes deberán definir las medidas posteriores para conservar el espacio público, mejorar las condiciones de tránsito y reforzar la seguridad frente a posibles hechos delictivos.

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