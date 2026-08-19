Diego Rebagliati lanzó irónica opinión sobre que Alianza Lima jugará en Chongoyape: “No es coincidencia la relación que tiene Universitario con Juan Pablo II”

Diego Rebagliati reveló insólito motivo por el que Alianza Lima vs Juan Pablo II se jugará en Chongoyape

Guardar

El calendario del Torneo Clausura 2026 suma un dato inédito para la octava jornada: el esperado enfrentamiento entre Alianza Lima y Juan Pablo II ya tiene estadio confirmado. El conjunto ‘auriblanco’ será local en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, ubicado en Chongoyape, un hecho que marca un hito en la competencia.

De acuerdo con información del periodista Gerson Cuba, el partido se disputará el domingo 6 de septiembre a las 15:30 horas. Con esta decisión, el equipo norteño opta por su propio recinto y deja de lado el uso habitual del Estadio Mansiche de Trujillo, lo que representa una novedad para los hinchas y la organización.

PUBLICIDAD

¿Por qué Alianza Lima vs Juan Pablo II se jugará en Chongoyape?

Diego Rebagliati comentó sobre la confirmación de que Alianza Lima juegue con Juan Pablo II en Chongoyape, algo que pasará por primera vez con los equipos grandes ya que antes se iban al estadio Mansiche. El comentarista fue directo y mencionó que es extraño que el club norteño haya decidido usar su sede habitual, teniendo una buena relación con Universitario de Deportes.

“Me llamó la atención algo que no se había dado hasta ahora, que es que Alianza Lima y Universitario de Deportes finalmente no van a jugar en la misma localidad con Juan Pablo II. Juan Pablo II ha logrado la autorización para jugar en Chongoyape contra Alianza. Ya jugó en el Apertura con la ‘U’ en Trujillo, si no me equivoco, el partido que ganó la ‘U’. El único equipo en el año que no va a ir a Chongoyape es la ‘U’. La gente de Alianza me decía: “La cancha de Chongoyape es mejor que la de Trujillo, pero hay dos horas de viaje; hay una diferencia, hay una incomodidad distinta”, apuntó el exdirigente de Sporting Cristal en ‘Al Ángulo’.

PUBLICIDAD

Diego Rebagliati explicó el motivo por el que se jugará en la ciudad norteña. (Movistar Deportes)

Además, Rebagliati resaltó que no hay igualdad con respecto a las localías durante el campeonato y eso podría beneficiar a algunos equipos, no a todos.

“Y también, lo vengo diciendo hace rato, pensando más desde los intereses de Cristal, para mí todos deberían jugar en el mismo lugar, pero por lo menos en el caso de Alianza se venía dando. Y en el camino está esta relación que se ha establecido entre Juan Pablo II y la U, que es normal, que es que la ‘U’ le ha prestado muchos jugadores a Juan Pablo II y que evidentemente hay una cercanía entre las dos directivas. No parece una coincidencia que a estas alturas sea Alianza el que va a ir a Chongoyape y la ‘U’ el único equipo en todo el año que no va a Chongoyape y jugó en Trujillo. Cosas que a mí personalmente me parece que no se deberían dar en el torneo; en el torneo todos deberían jugar en las mismas condiciones”, finalizó.

PUBLICIDAD

¿Fernando Pacheco será refuerzo de Alianza Lima?

El sólido desempeño de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 se ve matizado por la incertidumbre que rodea la ausencia de Kevin Quevedo, apartado del plantel por decisión técnica de Pablo Guede. Esta baja dejó un vacío en la ofensiva, lo que llevó a la directiva blanquiazul a acelerar la búsqueda de un reemplazo en el mercado de pases.

En las dos últimas semanas, el club ha entablado negociaciones con un futbolista peruano que se encuentra en condición de libre. Según el periodista José Varela, se trata de un “jugador ofensivo, con buenas capacidades en el uno contra uno y recursos individuales que pueden marcar diferencia”. El proceso de incorporación se encuentra en su etapa final y existe optimismo respecto a un acuerdo próximo.

PUBLICIDAD

La figura de Fernando Pacheco, conocido como ‘Mpaché’, destaca como la opción principal para reforzar la plantilla. Varela indicó en el programa Modo Fútbol que el atacante está muy cerca de sumarse al equipo tras obtener la libertad de acción, y que la predisposición mostrada por ambas partes ha facilitado el avance de las conversaciones. “Yo me atrevería a decir que esto se va a lograr a dar porque hay disposición de todas las partes”, precisó el periodista.

El periodista José Varela contó que el club 'blanquiazul' está próximo a realizar un fichaje. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)