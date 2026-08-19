Corte de agua para este viernes 21 de agosto por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 16 de abril - Créditos: Magnific.

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Sedapal informó que este viernes 21 de mayo se ejecutará una suspensión programada del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana. La medida afectará a viviendas y establecimientos comerciales, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución, según comunicó la empresa.

La interrupción forma parte de las acciones previstas por la compañía para optimizar la infraestructura hidráulica y fortalecer las condiciones de seguridad del abastecimiento en la capital. Las labores técnicas se desarrollarán de manera escalonada, por lo que el restablecimiento del suministro dependerá de los sectores incluidos en el cronograma.

La institución precisó que la restricción tendrá una duración de varias horas en las zonas previamente notificadas a los usuarios. Ante esta situación, se recomienda a las familias y negocios comprendidos en el plan adoptar las previsiones necesarias y almacenar únicamente la cantidad de agua que requieran durante el periodo de suspensión.

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Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afetctadas?

Chorrillos

A. H. Cruz de Armatambo

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Pucusana

A. H. Benjamín Doig Lossio

A. H. Manuel Scorza

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Urb. Naplo

Islas Galápagos

Urb. Playa Naplo

A. H. Villa Hermosa

Cercado Pucusana

Urb. Naplo

Islas Galápagos

Urb. Playa Naplo

A.H. Villa Hermosa.

A.H. Benjamín Doig Lossio

A.H. Manuel Scorza.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Lurigancho

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo I, II, III y IV etapa

Asociación Nuevo Horizonte

Asoc. de Vivienda Rural Virgen de Guadalupe

Asoc. Urbana Virgen María Magdalena

Urb. Los Jardines de Carapongo

Junta de Propietarios Los Álamos

Hora: 8 a. m. - 5 p. m.

C. P. Las Colinas

Cuadrante:

C.P. Virgen del Carmen La Era de Ñaña

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Andina.

San Juan de Lurigancho

A. H. Monitor Huáscar (Grupo XIII)

A. H. 10 de Febrero

AF Virgen del Carmen

Agru. Siglo XXI

A. H. Nuevo San Salvador

A. H. Gran Mariscal Ramón Castilla

A. H. Unid de Los Pueblos Sector 22 de Noviembre

Agru. Fam. 25 de Diciembre

A. H. Bayóvar Ampl.

Sector José Carlos Mariátegui

A. H. Tiwintza Ampliac.

A. H. San Miguel de Mollopampa, Ampliac. F2

Parcela AF Tiera Prometida

AF Alfonso Ugarte

Héroes de Tiwintza

A. H. UP Sector Los Hijos de Ramón Castilla

A. H. Santa Cruz

A. H. Balcón de Bayóvar

A. H. Los Amautas

AF Lourdes Camones

A.H. Proy Especiales I Sector La Fortaleza

P.J. Proyectos Especiales (Sector Las Malvinas)

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

San Martín de Porres

A. H. 3 de mayo

Hora: 12 m - 8 p. m.

Lurigancho

C. P. Virgen del Carmen La Era de Ñaña de 5ta etapa

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

¿Cómo ahorrar agua en casa?

Almacena agua con anticipación si conoces que habrá una suspensión temporal del servicio.

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.

Reduce el tiempo de las duchas y evita dejar correr el agua innecesariamente.

Repara de inmediato los caños, inodoros o tuberías que presenten fugas.

Utiliza la lavadora únicamente cuando tengas una carga completa.

Reaprovecha el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.

Coloca recipientes para recoger el agua mientras esperas que salga caliente.

Evita lavar vehículos, patios o veredas con manguera.

No descongeles alimentos bajo el chorro de agua.

Enseña a los niños hábitos responsables para cuidar este recurso.