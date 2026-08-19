Mireya Maldonado cuenta cómo quedó fuera del Mundial Sub 17: “Antes de que salga el avión me dijeron que no iba a viajar”

La joven armadora había sido convocada para disputar la máxima cita de la categoría, pero un pequeño desgarro la excluyó del plantel que viajó a Chile. (Video: Héroe o Villano)

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Mireya Maldonado tenía previsto viajar a Chile para disputar el Mundial Sub 17 de Vóley con la selección peruana, pero una lesión sufrida pocos días antes de la competencia cambió sus planes. La armadora quedó fuera de la nómina definitiva y recién supo que no sería parte de la delegación cuando faltaban pocas horas para el viaje.

La voleibolista contó lo sucedido durante una entrevista en el programa de YouTube ‘Vóley Canteras’, donde explicó que la lesión se produjo durante la Copa Federación Sub 17, cuadrangular internacional que sirvió como última prueba de preparación antes de la máxima cita de la categoría.

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Aunque inicialmente se pensó que podía tratarse de una molestia menor, los exámenes médicos determinaron que había sufrido un desgarro. Esta situación llevó al comando técnico encabezado por Marcello Bencardino a tomar una decisión pensando en la planificación del torneo.

“Yo me desgarré un poquito antes del viaje al Mundial, cuatro días antes. No recuerdo bien en qué momento fue, me empezó a molestar. No recuerdo bien el momento en el que sentí como que el tirón, porque no lo sentí”, explicó Maldonado.

La armadora contó que, después de comunicar la molestia al cuerpo médico, se sometió a distintos exámenes para conocer el alcance de la lesión. “Le dije al doctor a ver si me podía tratar y me dijeron: ‘mejor que te saquen una ecografía’. Y en la eco salía que tenía el previo al desgarro, pero de ahí me sacaron una tomografía y ya salía el desgarro como tal”, relató.

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Mireya Maldonado tenía previsto viajar a Chile para disputar el Mundial Sub 17 de Vóley. Crédito: Instagram

Se enteró antes de subir al avión

La noticia generó incertidumbre en Mireya Maldonado, quien todavía mantenía la esperanza de poder viajar con el equipo. La jugadora sabía que su presencia estaba en evaluación, pero esperaba recuperarse a tiempo para disputar el campeonato.

“Cuando me dijeron eso, yo dije: ‘pucha, ojalá poder ir al Mundial todavía’, porque sí me comentaron que habían chances de que no vaya y que se tenía que evaluar. Yo estaba medio tranquila y estaba intentando mantener el optimismo”, recordó.

Sin embargo, la decisión definitiva llegó el mismo día en que la delegación debía partir rumbo a Chile. “Y luego, el mismo día del viaje, antes de que salga el avión, me dijeron de que al final no iba a viajar”, reveló.

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La decisión implicaba dejar fuera a una de las armadoras que había formado parte del proceso y buscar una alternativa para garantizar que el equipo pudiera contar con dos jugadoras en esa posición durante toda la competencia.

Susana García tomó su lugar

Ante la baja de Maldonado, Susana García fue convocada de emergencia para completar la nómina y viajar con el plantel peruano. Aunque la lesión no era considerada de gravedad y existía la posibilidad de que la armadora se recuperara durante el torneo, el comando técnico optó por no correr riesgos.

Maldonado aseguró que, con el paso de los días, pudo comprender la decisión. “Yo acepté. En el momento entendí que era lo mejor para mi equipo tal vez, porque ya después me recuperé, fui a terapia, a mi club y ahora juego normal”, comentó.

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La jugadora también reconoció que llevarla al Mundial podía significar un problema para la planificación del equipo si finalmente no lograba recuperarse a tiempo. “De repente no iba a poder recuperarme bien en el Mundial y obviamente no podía jugar una sola armadora, es imposible”, sostuvo.

Mireya Maldonado había sido incluido en la lista definitiva, pero un pequeño desgarró la excluyó del plantel peruano. Crédito: Instagram

“Al inicio me dio mucha pena”

Aunque terminó aceptando la decisión, Mireya Maldonado reconoció que la noticia le generó tristeza, especialmente porque llegó cuando faltaban apenas horas para cumplir uno de sus objetivos deportivos.

“Sí me dijeron que no iba a poder viajar, pero mal que bien. Obviamente, al inicio me dio mucha pena y me entristecí bastante por eso”, señaló.

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Con el tiempo, sin embargo, la armadora consiguió darle otra perspectiva a lo sucedido y concentrarse en su recuperación. “Después entendí que todo pasa por algo y que eso fue lo mejor para mi equipo en su momento y normal”, concluyó.

Mientras Perú afrontaba el Mundial Sub 17 en Chile con Susana García como una de sus armadoras, Maldonado continuó con su recuperación. Actualmente, según contó, ya volvió a entrenar y competir con normalidad en su club, dejando atrás la lesión que terminó apartándola de una competencia que esperaba disputar.