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Magaly Medina revela que no cumplió parte de su servicio comunitario y explica la razón: “Demasiada carga”

La periodista usó sus redes sociales para compartir un video con sus seguidores donde dio detalles de su ausencia en el ciberespacio

Imagen dividida. Magaly Medina sentada hablando en el lado izquierdo. Capilla Nuestra Señora de Loreto con una cruz de madera en el lado derecho
Magaly Medina explica las razones del incumplimiento de parte de su servicio comunitario asignado en la capilla Nuestra Señora de Loreto.
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Magaly Medina reconoció que no logró cumplir con parte de su servicio comunitario tras reincorporarse de sus vacaciones, debido a la carga que implicó asumir nuevas responsabilidades en su programa de televisión. La conductora explicó a través de un video en TikTok que su alejamiento de las plataformas digitales no obedeció solo al descanso reciente, sino a las exigencias laborales que enfrentó tras su retorno.

La periodista compartió con sus seguidores que la sobrecarga de trabajo se originó cuando Patrick Llamo, productor deMagaly TV, la firme’, presentó problemas de salud poco antes de que ella iniciara su periodo vacacional. Al regresar, debió encargarse temporalmente de la producción general del programa, una tarea que, según describió, no forma parte de sus funciones habituales.

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“Tuve que cancelar citas médicas a mi regreso de mis vacaciones, no pude ir a mi servicio comunitario porque tenía que asumir la producción general del programa”, relató la conductora en el video difundido en su cuenta de TikTok.

En este video de TikTok, la conductora Magaly Medina se dirige a la cámara desde un entorno de oficina. Ella explica los motivos de su inactividad en redes sociales. La presentadora detalla que la enfermedad de su productor la obligó a asumir la producción general de su programa. Esta carga de trabajo adicional le impidió cumplir con su servicio comunitario y asistir a citas médicas.

Magaly Medina aclaró que su ausencia en redes no solo se debió a los días de descanso, que se extendieron por cerca de diez días a fines de julio. En su testimonio, subrayó que la situación cambió cuando el productor principal se vio impedido de continuar, lo que la obligó a cubrir una función adicional. “Fue demasiada carga, ya pedía chepi todos los días”, expresó la periodista, evidenciando el nivel de exigencia con el que tuvo que lidiar.

Durante su intervención, la conductora precisó que su labor cotidiana se enfoca en la dirección periodística y la conducción del espacio, pero que no acostumbra a desempeñar el rol de productora general. “Yo soy la directora periodística y la conductora, pero no me pongan a producir un programa porque eso es algo que no hago, que no me gusta”, afirmó Medina.

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La comunicadora también hizo referencia a los compromisos que debió postergar. Entre ellos, mencionó la cancelación de citas médicas y la imposibilidad de cumplir con la asistencia regular a su servicio comunitario. “La producción del programa absorbió todo mi tiempo y energía”, reconoció Medina, quien atribuyó la pausa en sus actividades comunitarias a esta situación excepcional.

Magaly Medina, cabello rojizo, camisa azul oscuro, gesticula con las manos; texto 'ME FUI DE VIAJE'; calendario con fotos y persianas de oficina
La conductora Magaly Medina gesticula mientras explica las razones de su viaje, lo que le impidió cumplir con parte de su servicio comunitario.

¿Cuál es el servicio comunitario de Magaly Medina?

Magaly Medina cumple una labor comunitaria por orden judicial tras perder una demanda interpuesta por Jefferson Farfán. Esta actividad la desarrolla en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, situada en el distrito de Surquillo.

El servicio comunitario que realiza consiste principalmente en tareas administrativas de oficina. La periodista ha mencionado que su labor incluye ordenar, clasificar y archivar partidas de bautizo y matrimonio, entre otros documentos. Estas funciones administrativas forman parte del cumplimiento de la disposición judicial.

La conductora ha compartido en ocasiones anteriores detalles sobre el tipo de actividades que le corresponden en la parroquia, dejando claro que asume con responsabilidad esta obligación legal. A pesar de la reciente interrupción, Medina manifestó su intención de retomar las tareas comunitarias en cuanto sus compromisos laborales lo permitan.

Una mano de mujer con anillo y reloj de plata hojea un cuaderno de anillas con documentos sobre un escritorio oscuro, junto a una carpeta amarilla y un cuaderno marrón
Magaly Medina revisa documentos relacionados con el servicio comunitario que cumple en una parroquia.

La situación que atravesó la producción de su programa televisivo evidenció la dificultad de compaginar las exigencias profesionales con los deberes impuestos por una resolución judicial. Magaly Medina sostuvo que la suma de responsabilidades la obligó a priorizar la continuidad del espacio televisivo, lo que derivó en la postergación temporal de su servicio comunitario.

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