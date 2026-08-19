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La mafia de los muertos vivos: RENIEC denuncia a médicos que firmaron defunciones falsas para proteger a criminales

Algunos de los hombres que figuraron como fallecidos estaban vinculados a investigaciones por delitos como asesinato, narcotráfico y crimen organizado

Este reportaje periodístico televisivo documenta una investigación sobre una red que utilizó certificados de defunción falsos. Se observan imágenes de una presentadora en un estudio de televisión, secuencias de seguridad de un incidente con un vehículo, el retrato de un hombre, el interior de una oficina con personal trabajando y una pistola junto a la imagen de otro individuo. El contenido examina cómo individuos habrían sido declarados muertos, estando vivos, para evadir procesos legales. Se relaciona con el organismo Reniec.
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Un nuevo informe periodístico puso nuevamente bajo la lupa el caso de las presuntas falsas muertes registradas en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), mediante las cuales delincuentes con antecedentes y procesos judiciales habrían sido declarados fallecidos pese a continuar con vida. Según la investigación, estos registros podrían haber sido utilizados para evadir a la justicia y evitar una eventual captura.

Walter Córdova, director de Registros Civiles del RENIEC, señaló que la entidad ha detectado casos en los que presuntamente se utilizaron declaraciones falsas de fallecimiento para permitir que personas investigadas o buscadas por la justicia evitaran su captura.

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“Se ha buscado sustraerse de la justicia a través de la utilización de una declaración falsa de un fallecimiento. En todos los casos procedemos a la denuncia”, señaló Córdova.

RENIEC denunció a cuatro médicos

De acuerdo con el reportaje, la institución ha presentado denuncias contra al menos cuatro médicos que aparecen como responsables de certificados de defunción correspondientes a personas con antecedentes criminales.

El Reniec dispuso la inmediata investigación de tres funcionarios de la institución que estarían involucrados en una red criminal que, con información falsificada, registraba defunciones de personas que tenían problemas con la ley.
El Reniec dispuso la inmediata investigación de tres funcionarios de la institución que estarían involucrados en una red criminal que, con información falsificada, registraba defunciones de personas que tenían problemas con la ley.

Uno de los casos mencionados es el de Giancarlo Zegarra, alias “Careca”, cuyo certificado habría sido suscrito por el médico Ángel Avilés Conde, quien ya falleció.

El informe también menciona a John Barbarán León, presunto lugarteniente de la organización criminal ‘Los Pulpos’, quien fue capturado en Argentina en noviembre del año pasado pese a que anteriormente habría figurado como fallecido en los registros.

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Defensa asegura que firma de médico fue falsificada

En otro de los casos señalados aparece el médico Carlos Medina, cuya defensa está a cargo del abogado César Nakasaki. El letrado sostuvo que el profesional no habría participado en la falsificación del certificado y aseguró que la firma atribuida a su patrocinado no era auténtica.

Según Nakasaki, una revisión del documento permitió determinar que la firma habría sido falsificada y los sellos no corresponderían al periodo en el que eran utilizados por el médico.

“Carlos no es cómplice ni es coautor, no es integrante de ninguna organización criminal”, sostuvo el abogado en declaraciones recogidas por ATV.

La defensa también planteó otra hipótesis: que las irregularidades podrían haberse producido dentro del propio proceso registral y no necesariamente por responsabilidad del médico.

Otros dos médicos aparecen en la investigación

El reportaje también señala a los médicos Julio Peralta Roncal y Raúl Durán Vargas, vinculados a otros dos certificados de defunción cuestionados por RENIEC.

Peralta habría certificado presuntamente la muerte de Carlos Márquez Marru, mientras que Durán Vargas habría hecho lo propio con Jorge Ortega Montes.

Ambos fueron señalados como presuntos responsables del asesinato del obrero Gustavo Legay, ocurrido en 2014, y habrían simulado su muerte para evadir a las autoridades, según la información difundida en el programa.

RENIEC vincula los casos con años de pandemia

Un hombre con pasamontañas y chaleco sostiene un arma y un documento de identidad con la palabra "FALLECID" sobre una calle; a la izquierda, personas en fila frente a RENIEC
Un hombre encapuchado sostiene un arma y un documento de identidad peruano con la leyenda "FALLECID", junto a una fila de personas en la entrada de la oficina de RENIEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Córdova precisó que los casos mencionados por el programa corresponden a 2016, 2020 y 2022. El funcionario explicó que parte de estas situaciones se produjeron durante los años de la pandemia, cuando los procedimientos de registro tuvieron que realizarse bajo condiciones diferentes a las habituales.

“La pandemia nos obligó a trabajar de una manera distinta a la que trabajamos en una situación regular”, explicó.

Según el funcionario, esta situación podría haber sido aprovechada por personas interesadas en generar declaraciones falsas de fallecimiento.

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