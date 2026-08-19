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“Hay personas en Alianza Lima a las que el CAR les importa un comino”: la sorpresiva revelación de Fernando Cabada sobre el proyecto caído

El exadministrador del club ‘blanquiazul’ confesó detalles inesperados acerca de los personajes en la institución que estaban en contra del ansiado proyecto para las divisiones menores

El exadministrador 'blanquiazul' habló sobre los desafíos en la implementación del Centro de Alto Rendimiento de la institución. (Video: Full Deporte)
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La actualidad de Alianza Lima es inmejorable en lo deportivo: el equipo viene de ganar el Torneo Apertura y lidera el Clausura, lo que ha consolidado un ambiente de optimismo entre los hinchas. Sin embargo, un tema cuestionado por la afición es la construcción del ansiado Centro de Alto Rendimiento, considerado esencial para el fortalecimiento de las divisiones menores y el futuro del club.

La gestión de Fernando Cabada, exadministrador de la institución, tuvo un papel clave en la búsqueda de soluciones para hacer realidad este ambicioso emprendimiento. “Dentro de lo que era el Centro de Alto Rendimiento se había visto un terreno, porque se revisaron cerca de siete terrenos diferentes y se hicieron implantaciones en los siete terrenos para ver dónde es que daba lo que nosotros necesitábamos, que al menos son seis canchas, más edificios para gimnasios, este vestidores, etc.”, indicó en el programa Full Deporte.

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Tras la exploración de varias ubicaciones, la administración logró encontrar una opción favorable en el distrito de Lurín, con condiciones económicas ventajosas. “Al final encontramos uno con un precio muy bueno, con una carta que no es sino un compromiso de la inmobiliaria de mantenernos el precio por un tiempo. Esto yo ya se lo he trasladado al nuevo administrador”, dijo.

El CAR de Alianza Lima contará con seis canchas y un edificio en un terreno de 7 hectáreas en Lurín.
El CAR de Alianza Lima contaba con seis canchas y un edificio en un terreno de 7 hectáreas en Lurín. - captura: Alianza Lima TV.

El siguiente desafío fue el financiero. Fernando Cabada explicó que uno de los objetivos centrales era conseguir los fondos para el CAR sin comprometer el equilibrio económico del club. “Había que gestionar el dinero sin generar una deuda para la institución. Ese dinero también se gestionó. Todos los papeles que tenían que hacerse, convenios, etc., existen para que ese dinero pueda llegar a la institución”, aseguró.

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Fernando Cabada sobre los inconvenientes en Alianza Lima con el CAR

Pese a los avances que describe Fernando Cabada, el proceso no estuvo exento de obstáculos internos que terminaron por ralentizar el proyecto. “Con esto ya tienes el dinero y tienes el terreno. Ahora, para el terreno se tiene que pedir una autorización, que es la que me faltó pedir a mí, a la junta de acreedores. Es increíble porque como administrador tienes autorización para todo, tienes poderes, pero para comprar un inmueble aunque sea chiquito, no puedes”, declaró.

El exdirectivo de Alianza Lima lamentó que la traba administrativa impidiera avanzar a tiempo con la compra y la construcción, y sugirió que, de no haberse producido estas demoras, el club ya podría estar inaugurando la primera cancha del CAR. “Si no se hubiera demorado esto por diferentes razones, algunas de ellas por frenos internos que muchas veces hay, de repente ya estaríamos inaugurando la primera cancha”, afirmó.

Consultado sobre la naturaleza de esos frenos, Cabada fue claro: “Alianza es un mundo lindo donde todos queremos al club, pero todos lo queremos de una manera diferente. Todos queremos a Alianza, confluimos en ese cariño y ese amor por la institución, pero todos lo vemos diferente. Entonces, hay personas a las cuales el Centro Alto de Rendimiento les importa un comino”.

El periodista deportivo cuestionó que el club 'blanquiazul' no cuente con un centro de alto rendimiento y alquile lugares de entrenamiento. (Video: Doble Punta)

Fernando Cabada dejó en claro que, aunque no señala a personas específicas, sí existían voces dentro de Alianza Lima que consideraban innecesario el proyecto. “Es más, no estoy señalando a ninguna persona ahora, pero sí dentro de la institución había personas que decían, ‘no, el CAR es un sin sentido, ¿para qué?’. ¿Para esas personas el trabajo de menores no sirve? Sí, exactamente. Y mira que son gente dentro de la institución. Sí, hay gente que piensa así, y hay gente que no”, expresó.

No obstante, el exadministrador reconoció que existe un sector, especialmente entre algunos de los fondistas actuales, que sí valora el trabajo en divisiones menores y ve la formación como una obligación histórica. “Lo que yo he escuchado es que menores es una gran preocupación. Les interesa mucho que menores salga adelante porque tenemos una obligación histórica como la cantera del Perú”, concluyó.

Sin embargo, la versión institucional fue puesta en duda por el periodista Gerson Cuba, quien informó que la situación heredada por la actual administración no es tan clara como se planteó en el pasado. “Alianza Lima buscará opciones de terreno para el Centro de Alto Rendimiento. Me agregan que la anterior administración no dejó nada rubricado, por lo que se tiene que realizar la búsqueda primero”, reveló.

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