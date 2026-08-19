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Las cinco etapas que atraviesa quien descubre una infidelidad: ¿cuánto demora superar cada una, según la psicología?

La recuperación tras una traición puede atravesar distintas fases, desde el shock inicial y la ira hasta la aceptación y reconstrucción del vínculo

Dos personas sentadas en sofás en un living, la mujer con las manos entrelazadas y la mirada baja, el hombre con los brazos apoyados en el sofá. Una mesa de centro con un teléfono y tazas
Una mujer con la mirada baja y un hombre sentado en el sofá reflejan las emociones que atraviesa una pareja durante el proceso de recuperación de una infidelidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Descubrir una infidelidad puede provocar una respuesta emocional comparable al trauma psicológico, con síntomas que van desde el shock inicial hasta la depresión. Según especialistas en salud mental, la recuperación no es lineal y puede extenderse entre 18 meses y cinco años, dependiendo de la gravedad de la traición y del compromiso de ambas partes.

La psicología clínica describe este proceso en cinco etapas, basadas en el modelo de duelo de Elisabeth Kübler-Ross adaptado al contexto de la infidelidad. El Instituto Gottman señala que cada fase cumple una función dentro de la recuperación y que es normal experimentar retrocesos.

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Hombre de espaldas con camisa azul y pantalón vaquero sostiene ramo de rosas rojas. Pareja abrazada al fondo, desenfocada
Un hombre de espaldas sostiene un ramo de rosas rojas mientras observa a una pareja abrazada, lo que ilustra el contexto de infidelidad en las relaciones. (El Peruano)

Etapa 1: Shock y negación (primeras semanas)

La primera reacción suele ser la negación. La mente y el cuerpo entran en un estado de supervivencia que dificulta procesar lo ocurrido. Son frecuentes el entumecimiento, la incredulidad y la sensación de desconexión.

También pueden aparecer síntomas físicos como insomnio, náuseas, taquicardia y dificultad para concentrarse. Según especialistas de Manhattan Therapy NYC, el sistema nervioso puede responder ante la traición como frente a una amenaza, manteniendo al organismo en estado de alerta.

Esta fase puede durar entre dos y seis semanas. Los psicólogos recomiendan evitar decisiones trascendentes durante este período porque la capacidad de juicio puede verse afectada.

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Un hombre con barba sentado en un sofá mira un teléfono, cubriendo su boca. Una mujer de pie con brazos cruzados observa en el fondo
Un hombre con expresión de asombro y la mano en la boca mira su teléfono, mientras una mujer con los brazos cruzados y semblante triste observa, ilustrando una crisis de pareja tras un descubrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Etapa 2: Ira (Primeras semanas-6 meses)

Cuando el shock disminuye, aparece la rabia. La persona comienza a reconstruir los hechos y a comprender con mayor claridad lo ocurrido. La ira puede dirigirse hacia la pareja, un tercero o incluso hacia uno mismo.

El Instituto Gottman señala que algunas personas reprimen esta emoción por temor a perder definitivamente a su pareja. Esa contención puede favorecer posteriores explosiones emocionales.

Para manejarla, especialistas de WPA Counseling recomiendan recurrir a canales seguros como el ejercicio, la escritura o la terapia.

Un hombre de pie gesticula frente a una mujer sentada en un sofá en una sala de estar con mesa de centro, tazas, ventana y una calle exterior
Un hombre gesticula hacia una mujer sentada que lo mira con semblante cabizbajo, en una escena que ilustra una etapa de conflicto en la relación de pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Etapa 3: Negociación y búsqueda de respuestas (1-6 meses)

En esta fase surge la necesidad de encontrar explicaciones y recuperar el control. Aparecen preguntas como “¿y si hubiera…?” y el deseo de conocer todos los detalles de la infidelidad.

Sin embargo, especialistas de Happy Apple NYC advierten que buscar información de manera obsesiva puede dificultar la recuperación cuando los nuevos datos ya no contribuyen a tomar una decisión. Una pregunta útil es: “¿Para qué decisión me servirá este dato adicional?”

También es frecuente que la pareja evalúe si desea continuar con la relación. Según The Couples College, avanzar requiere que ambos comprendan las causas de la infidelidad y establezcan una visión compartida sobre lo ocurrido.

Un hombre y una mujer sentados en una mesa de madera con tazas, un teléfono celular y varias fotografías impresas
Una pareja experimenta una discusión intensa mientras procesa el impacto de una infidelidad, sentada a una mesa con fotografías y un teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Etapa 4: Depresión y duelo (3-12 meses)

Cuando las respuestas no consiguen aliviar el dolor, comienza una etapa marcada por la tristeza, el aislamiento y la pérdida de interés en las actividades cotidianas. El duelo no se limita a la infidelidad, sino también a la pérdida de la imagen que se tenía de la relación y de la pareja.

Especialistas de Manhattan Therapy NYC describen esta fase como el momento en que la realidad de lo ocurrido termina de asentarse. Si los síntomas persisten o interfieren significativamente con la vida diaria, se recomienda buscar ayuda profesional.

Entre las señales de alerta se encuentran:

  • Insomnio severo y persistente.
  • Incapacidad para desenvolverse en el trabajo o el hogar.
  • Pensamientos intrusivos frecuentes.
  • Ataques de pánico.
  • Pérdida prolongada del interés en actividades cotidianas.
Hombre sentado junto a una ventana con la mano en la cara y lágrimas en los ojos; mujer de pie en el fondo con la cabeza agachada; interior de una habitación
Un hombre expresa angustia con lágrimas en el rostro mientras una mujer permanece en segundo plano, lo que indica el trauma emocional de la infidelidad en la pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Etapa 5: Aceptación y reconstrucción (12 meses)

Aceptar la infidelidad no significa justificarla ni olvidarla, sino reconocer lo ocurrido y decidir cómo continuar, dentro o fuera de la relación. Esta etapa implica recuperar la confianza en uno mismo y proyectar nuevamente el futuro.

El Instituto Gottman divide la reconstrucción en tres fases: rendición de cuentas de quien fue infiel, reconstrucción de la comunicación y reconexión de la intimidad emocional y física. Las parejas que logran avanzar por estas fases pueden fortalecer su vínculo después de la crisis.

La recuperación completa puede tomar entre dos y cinco años, aunque con apoyo terapéutico muchas personas experimentan mejoras importantes entre los seis y 12 meses. La transparencia, el apoyo externo y la disposición de ambas partes a trabajar en la relación pueden influir en la evolución del proceso.

Hombre y mujer sentados en sillones de madera con tela beige, sostienen tazas y se miran. Al fondo se aprecian ventanas, estanterías con libros y plantas
Una pareja se sienta en sillones individuales y dialoga sobre la complejidad de las etapas emocionales tras una infidelidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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