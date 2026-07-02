Perú

16 años, armas, droga y un video rezando antes de delinquir: el caso del adolescente detenido por el crimen de una mujer

Brenda Belleza, gerenta del Observatorio Criminal del Ministerio Público, señaló que más del 23% de las infracciones cometidas por menores ocurren en Lima Metropolitana

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Un alarmante reportaje revela el creciente involucramiento de menores de edad en delitos graves como sicariato, extorsión y robos en Perú. A través del caso de un adolescente de 16 años y preocupantes estadísticas, se expone una tendencia al alza en la delincuencia juvenil que desafía a las autoridades.| Video: Latina Noticias

El caso de un adolescente de 16 años detenido por el asesinato de Consuelo Pietro Varsola en Puente Piedra ha evidenciado las operaciones de violencia, el uso de armas y el consumo de drogas entre menores en Lima Metropolitana. El joven, identificado por las autoridades tras la difusión de videos en los que exhibía armas de fuego y las encomendaba a una virgen antes de cometer delitos, ha sido vinculado también a otros hechos delictivos, como extorsión y ataques a conductores de transporte público.

El adolescente no solo grababa sus delitos, sino que mantenía una rutina en la que las armas, la droga y la violencia formaban parte de su entorno diario. Fotografías y videos hallados en su celular reflejan esa cotidianidad. Antes de salir de su casa, el joven rezaba frente a una imagen religiosa y grababa el momento, encomendando sus armas a la virgen, un acto que terminó convirtiéndose en prueba clave para la policía.

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Un adolescente de 16 años fue capturado por la policía tras ser vinculado al asesinato de Consuelo Pietro Varsola en Puente Piedra.
Un adolescente de 16 años fue capturado por la policía tras ser vinculado al asesinato de Consuelo Pietro Varsola en Puente Piedra.| Foto: Latina Noticias

El menor era buscado por el delito contra la seguridad pública y, además, estaba señalado como integrante de una banda dedicada a la extorsión de empresas de transporte, como la empresa Santa Catalina. Su detención se produjo en San Juan de Lurigancho, tras un intento de ataque a un chofer de la empresa Las Flores.

Cifras crecientes de menores infractores

Brenda Belleza, gerenta del Observatorio Criminal del Ministerio Público, informó a Latina Noticias que entre enero y mayo se han registrado 10.391 infracciones a la ley penal cometidas por menores de edad. Esto equivale a un promedio mensual de 1.967 infracciones, 65 por día y 3 cada hora.

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La funcionaria detalló que el 23,9% de estas infracciones se concentra en Lima Metropolitana, y que el 50% de los delitos cometidos por menores ocurre en solo nueve distritos fiscales, entre ellos Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Cusco, Huánuco y la capital.

Imágenes halladas en el celular del menor muestran armas ilegales y rituales religiosos antes de cometer delitos.
Imágenes halladas en el celular del menor muestran armas ilegales y rituales religiosos antes de cometer delitos.| Foto: Latina Noticias

Belleza destacó que “los adolescentes de quince a dieciséis años son los que en el último periodo vienen cometiendo más infracciones, hay una tendencia creciente”.

En Los Olivos, la situación es similar. William Valladares, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos, indicó que su distrito ha registrado 121 menores infractores involucrados en delitos como robo, arrebato y microcomercialización de drogas.

“Muchos de ellos son férreos, indolentes ante la situación, sabiendo que son menores de edad y que no son imputables ante la ley. Saben que no les va a pasar nada, entonces su accionar es impune y continúan con la misma situación”, señaló Valladares.

El patrón no se limita al uso de armas. Existen registros de adolescentes que han perpetrado robos sin necesidad de armamento y que, al ser detenidos, desafían incluso a sus propios familiares. Los agentes de serenazgo han advertido que la falta de arrepentimiento y la sensación de impunidad predominan entre los infractores.

Canales de ayuda

El Ministerio Público dispone de fiscalías especializadas en materia de familia y adolescentes en conflicto con la ley penal. Las personas pueden acercarse a estas dependencias para recibir asesoramiento, presentar denuncias y acceder a programas de orientación.

La Policía Nacional del Perú cuenta con líneas de emergencia, comisarías y unidades especializadas que reciben denuncias relacionadas con delitos cometidos por menores de edad. A través del número 105, la ciudadanía puede reportar hechos delictivos, solicitar intervención inmediata.

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